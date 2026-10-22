https://crimea.ria.ru/20261022/kiev-obyavil-prinuditelnuyu-evakuatsiyu-iz-dvukh-rayonov-dnr-1160431715.html

Киев объявил принудительную эвакуацию из двух районов ДНР

Киев объявил принудительную эвакуацию из двух районов ДНР - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Киев объявил принудительную эвакуацию из двух районов ДНР

Украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из подконтрольных киевскому режиму Краматорского и Славянского районов Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T17:55

2026-10-22T17:55

2026-10-22T17:55

украина

донецкая народная республика (днр)

эвакуация

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из подконтрольных киевскому режиму Краматорского и Славянского районов Донецкой Народной Республики. Об этом заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.По его словам, ситуация с безопасностью "ухудшается". К эвакуации привлечены специализированные группы полиции и госслужбы по чрезвычайным ситуациям, добавил он.Ранее зону принудительной эвакуации несовершеннолетних расширили в подконтрольном Киеву Краматорске.В августе в Краматорске проводили очередную принудительную эвакуацию. Под действие приказа тогда попали более чем сто улиц Краматорска и окрестных поселков Красноторка и Беленькое. Оттуда планировали принудительно эвакуировать 424 семьи с 525 детьми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Днепропетровской области еще из 16 сел принудительно эвакуируют людейИз 10 сел Днепропетровской области принудительно эвакуируют детейПринудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской области

украина

донецкая народная республика (днр)

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, донецкая народная республика (днр), эвакуация, новости сво