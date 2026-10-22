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Киев объявил принудительную эвакуацию из двух районов ДНР - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Киев объявил принудительную эвакуацию из двух районов ДНР
Киев объявил принудительную эвакуацию из двух районов ДНР - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Киев объявил принудительную эвакуацию из двух районов ДНР
Украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из подконтрольных киевскому режиму Краматорского и Славянского районов Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T17:55
2026-10-22T17:55
украина
донецкая народная республика (днр)
эвакуация
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из подконтрольных киевскому режиму Краматорского и Славянского районов Донецкой Народной Республики. Об этом заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.По его словам, ситуация с безопасностью "ухудшается". К эвакуации привлечены специализированные группы полиции и госслужбы по чрезвычайным ситуациям, добавил он.Ранее зону принудительной эвакуации несовершеннолетних расширили в подконтрольном Киеву Краматорске.В августе в Краматорске проводили очередную принудительную эвакуацию. Под действие приказа тогда попали более чем сто улиц Краматорска и окрестных поселков Красноторка и Беленькое. Оттуда планировали принудительно эвакуировать 424 семьи с 525 детьми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Днепропетровской области еще из 16 сел принудительно эвакуируют людейИз 10 сел Днепропетровской области принудительно эвакуируют детейПринудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской области
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РИА Новости Крым
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украина, донецкая народная республика (днр), эвакуация, новости сво
Киев объявил принудительную эвакуацию из двух районов ДНР

Киев объявил принудительную эвакуацию из Славянского и Краматорского районов ДНР

17:55 22.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкКПП на границе с Донбассом
КПП на границе с Донбассом - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из подконтрольных киевскому режиму Краматорского и Славянского районов Донецкой Народной Республики. Об этом заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
"Расширяем зону обязательной принудительной эвакуации семей с детьми. Теперь она охватывает все населенные пункты Краматорской и Славянской общин (районов - ред.)", - написал Филашкин в своем Telegram-канале.
По его словам, ситуация с безопасностью "ухудшается". К эвакуации привлечены специализированные группы полиции и госслужбы по чрезвычайным ситуациям, добавил он.
Ранее зону принудительной эвакуации несовершеннолетних расширили в подконтрольном Киеву Краматорске.
В августе в Краматорске проводили очередную принудительную эвакуацию. Под действие приказа тогда попали более чем сто улиц Краматорска и окрестных поселков Красноторка и Беленькое. Оттуда планировали принудительно эвакуировать 424 семьи с 525 детьми.
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УкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)ЭвакуацияНовости СВО
 
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