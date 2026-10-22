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Киев объявил принудительную эвакуацию из двух районов ДНР
Киев объявил принудительную эвакуацию из двух районов ДНР - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Киев объявил принудительную эвакуацию из двух районов ДНР
Украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из подконтрольных киевскому режиму Краматорского и Славянского районов Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T17:55
2026-10-22T17:55
2026-10-22T17:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. Украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из подконтрольных киевскому режиму Краматорского и Славянского районов Донецкой Народной Республики. Об этом заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.По его словам, ситуация с безопасностью "ухудшается". К эвакуации привлечены специализированные группы полиции и госслужбы по чрезвычайным ситуациям, добавил он.Ранее зону принудительной эвакуации несовершеннолетних расширили в подконтрольном Киеву Краматорске.В августе в Краматорске проводили очередную принудительную эвакуацию. Под действие приказа тогда попали более чем сто улиц Краматорска и окрестных поселков Красноторка и Беленькое. Оттуда планировали принудительно эвакуировать 424 семьи с 525 детьми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Днепропетровской области еще из 16 сел принудительно эвакуируют людейИз 10 сел Днепропетровской области принудительно эвакуируют детейПринудительная эвакуация объявлена в части Днепропетровской области
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РИА Новости Крым
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украина, донецкая народная республика (днр), эвакуация, новости сво
Киев объявил принудительную эвакуацию из двух районов ДНР
Киев объявил принудительную эвакуацию из Славянского и Краматорского районов ДНР