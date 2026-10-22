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Изнасиловал девушку в авто и сбежал из страны: в Крыму заочно осужден насильник

Изнасиловал девушку в авто и сбежал из страны: в Крыму заочно осужден насильник - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Изнасиловал девушку в авто и сбежал из страны: в Крыму заочно осужден насильник

В Евпатории местный житель заочно осужден за изнасилование, которое он совершил 11 лет назад. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T15:59

2026-10-22T15:59

2026-10-22T15:59

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Евпатории местный житель заочно осужден за изнасилование, которое он совершил 11 лет назад. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что 38-летний мужчина отдыхал со своим знакомым в одном из заведений Евпатории, где встретил незнакомую раньше 29-летнюю жертву. Мужчины предложили подвезти девушку домой. В салоне машины обвиняемый избил потерпевшую и совершил в отношении нее преступление сексуального характера. О случившемся девушка сообщила в правоохранительные органы, однако преступник скрылся.Как добавили в прокуратуре Крыма, суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного заочно к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Твери изнасиловал и убил ребенкаВ Севастополе двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девушкуЖитель Крыма получил пожизненное за жестокое убийство девушки в 1997 году

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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