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Инкерманскую бухту Севастополя будут пять дней чистить после шторма - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Инкерманскую бухту Севастополя будут пять дней чистить после шторма
Инкерманскую бухту Севастополя будут пять дней чистить после шторма - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Инкерманскую бухту Севастополя будут пять дней чистить после шторма
В Инкерманской бухте в течение пяти дней будут ликвидировать последствия шторма. Об этом сообщило правительство Севастополя в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T19:19
2026-10-22T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Инкерманской бухте в течение пяти дней будут ликвидировать последствия шторма. Об этом сообщило правительство Севастополя в своем канале в МАКС.Уточняется, что с территории бухты с помощью специального судна будут вывозить грязь, крупный мусор, обломки деревьев.Ранее в региональном МЧС проинформировали, что в Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины. На улицах Севастополя устраняли последствия шторма почти 300 специалистов коммунальных служб и 48 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтоплены 10 частных домов и многоэтажка: что происходит в Кореизе сегодняПаводки в Крыму: группировка МЧС увеличена до 300 человек"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливни
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Инкерманскую бухту Севастополя будут пять дней чистить после шторма

В Севастополе после шторма будут пять дней чистить Инкерманскую бухту

19:19 22.10.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевРемонт моста через реку Черная в Инкермане
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Инкерманской бухте в течение пяти дней будут ликвидировать последствия шторма. Об этом сообщило правительство Севастополя в своем канале в МАКС.
"Инкерманскую бухту очищают от наносов после непогоды. Работы продлятся примерно пять дней", – говорится в сообщении.
Уточняется, что с территории бухты с помощью специального судна будут вывозить грязь, крупный мусор, обломки деревьев.
"Очистка нужна не только для чистоты и порядка, но и для безопасности. Мусор, плавающий в воде после шторма, может повредить корпуса, винты и другие элементы катеров и парома", – отметили в правительстве города.
Ранее в региональном МЧС проинформировали, что в Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины. На улицах Севастополя устраняли последствия шторма почти 300 специалистов коммунальных служб и 48 единиц техники.
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