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Инкерманскую бухту Севастополя будут пять дней чистить после шторма
Инкерманскую бухту Севастополя будут пять дней чистить после шторма - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Инкерманскую бухту Севастополя будут пять дней чистить после шторма
В Инкерманской бухте в течение пяти дней будут ликвидировать последствия шторма. Об этом сообщило правительство Севастополя в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T19:19
2026-10-22T19:19
2026-10-22T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В Инкерманской бухте в течение пяти дней будут ликвидировать последствия шторма. Об этом сообщило правительство Севастополя в своем канале в МАКС.Уточняется, что с территории бухты с помощью специального судна будут вывозить грязь, крупный мусор, обломки деревьев.Ранее в региональном МЧС проинформировали, что в Севастополе сильный ветер повалил деревья на дороги и машины. На улицах Севастополя устраняли последствия шторма почти 300 специалистов коммунальных служб и 48 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтоплены 10 частных домов и многоэтажка: что происходит в Кореизе сегодняПаводки в Крыму: группировка МЧС увеличена до 300 человек"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливни
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Инкерманскую бухту Севастополя будут пять дней чистить после шторма
В Севастополе после шторма будут пять дней чистить Инкерманскую бухту