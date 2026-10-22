https://crimea.ria.ru/20261022/gubernator-lipetskoy-oblasti-oproverg-feyki-i-desyatkakh-pogibshikh-i-razrusheniyakh-1160405679.html

Губернатор Липецкой области опроверг фейки и десятках погибших и разрушениях

Губернатор Липецкой области опроверг фейки и десятках погибших и разрушениях - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Губернатор Липецкой области опроверг фейки и десятках погибших и разрушениях

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опроверг фейковые сообщения в соцсетях о десятках погибших и разрушениях в регионе после атаки украинских... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T08:49

2026-10-22T08:49

2026-10-22T08:49

липецкая область

липецк

игорь артамонов

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опроверг фейковые сообщения в соцсетях о десятках погибших и разрушениях в регионе после атаки украинских беспилотников. Он рассказал, что Липецкая область в ночь на четверг подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ - сбиты порядка 20 дронов. Погибших нет. Один человек получил серьезные ранения, медиками ему оказана вся необходимая помощь. Повреждены остекление и фасады нескольких домов. Власти и экстренные службы делают все, чтобы как можно быстрее устранить последствия. Ранее Артамонов сообщил, что в результате атаки повреждены жилые дома и поликлиника в Липецке. На крыше медучреждения на улице Меркулова обнаружена неразорвавшаяся боевая часть беспилотника. На месте работают специалисты. Пациентов перенаправили в поликлинику Елецкого микрорайона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены жилые домаВзрывы гремят в Киеве: повреждена транспортная инфраструктураБеспилотники атакуют Москву и регион - ранены два человека

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, липецк, игорь артамонов, атаки всу, происшествия, новости