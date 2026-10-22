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Губернатор Липецкой области опроверг фейки и десятках погибших и разрушениях - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Губернатор Липецкой области опроверг фейки и десятках погибших и разрушениях
Губернатор Липецкой области опроверг фейки и десятках погибших и разрушениях - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Губернатор Липецкой области опроверг фейки и десятках погибших и разрушениях
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опроверг фейковые сообщения в соцсетях о десятках погибших и разрушениях в регионе после атаки украинских... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T08:49
2026-10-22T08:49
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липецк
игорь артамонов
атаки всу
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опроверг фейковые сообщения в соцсетях о десятках погибших и разрушениях в регионе после атаки украинских беспилотников. Он рассказал, что Липецкая область в ночь на четверг подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ - сбиты порядка 20 дронов. Погибших нет. Один человек получил серьезные ранения, медиками ему оказана вся необходимая помощь. Повреждены остекление и фасады нескольких домов. Власти и экстренные службы делают все, чтобы как можно быстрее устранить последствия. Ранее Артамонов сообщил, что в результате атаки повреждены жилые дома и поликлиника в Липецке. На крыше медучреждения на улице Меркулова обнаружена неразорвавшаяся боевая часть беспилотника. На месте работают специалисты. Пациентов перенаправили в поликлинику Елецкого микрорайона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены жилые домаВзрывы гремят в Киеве: повреждена транспортная инфраструктураБеспилотники атакуют Москву и регион - ранены два человека
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липецкая область, липецк, игорь артамонов, атаки всу, происшествия, новости
Губернатор Липецкой области опроверг фейки и десятках погибших и разрушениях

Губернатор Липецкой области опроверг фейки и десятках погибших и разрушениях в регионе

08:49 22.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов опроверг фейковые сообщения в соцсетях о десятках погибших и разрушениях в регионе после атаки украинских беспилотников.
"Видим, что в социальных сетях распространяются ложные сообщения о десятках погибших и масштабных разрушениях. Это не соответствует действительности. Прошу не поддаваться панике и доверять только официальной информации", - написал он в своем канале в МАКС.
Он рассказал, что Липецкая область в ночь на четверг подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ - сбиты порядка 20 дронов. Погибших нет. Один человек получил серьезные ранения, медиками ему оказана вся необходимая помощь.
Повреждены остекление и фасады нескольких домов. Власти и экстренные службы делают все, чтобы как можно быстрее устранить последствия.
Ранее Артамонов сообщил, что в результате атаки повреждены жилые дома и поликлиника в Липецке. На крыше медучреждения на улице Меркулова обнаружена неразорвавшаяся боевая часть беспилотника. На месте работают специалисты. Пациентов перенаправили в поликлинику Елецкого микрорайона.
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Липецкая областьЛипецкИгорь АртамоновАтаки ВСУПроисшествияНовости
 
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