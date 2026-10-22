https://crimea.ria.ru/20261022/gosudarstvo-podderzhivaet-svyshe-6-tysyach-professionalnykh-teatrov--putin-1160443919.html

Государство поддерживает свыше 600 профессиональных театров – Путин

Государство поддерживает свыше 600 профессиональных театров – Путин - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Государство поддерживает свыше 600 профессиональных театров – Путин

В России на сегодняшний день действуют свыше шестисот профессиональных театров, которым оказывает поддержку государство, такого нет нигде в мире. Об этом заявил РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T20:37

2026-10-22T20:37

2026-10-22T21:02

россия

владимир путин (политик)

театр

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В России на сегодняшний день действуют свыше шестисот профессиональных театров, которым оказывает поддержку государство, такого нет нигде в мире. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на X съезде Союза театральных деятелей РФ, который проходит в четверг в Большом театре.Российский лидер поздравил со 150-летием создания театрального сообщества России всех, кто служит отечественному театру.Поддержка театра крайне важна для укрепления гуманитарного, культурного пространства, единства нашей страны, отметил президент.Глава государства указал, что театр в России постоянно развивался, соединяя в себе все виды искусства - литературу, музыку, живопись, танец. Ни кино, ни телевидение, ни интернет не смогли заменить театр, подчеркнул президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), театр, новости