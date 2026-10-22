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Государство поддерживает свыше 600 профессиональных театров – Путин - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Государство поддерживает свыше 600 профессиональных театров – Путин
Государство поддерживает свыше 600 профессиональных театров – Путин - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Государство поддерживает свыше 600 профессиональных театров – Путин
В России на сегодняшний день действуют свыше шестисот профессиональных театров, которым оказывает поддержку государство, такого нет нигде в мире. Об этом заявил РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T20:37
2026-10-22T21:02
россия
владимир путин (политик)
театр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В России на сегодняшний день действуют свыше шестисот профессиональных театров, которым оказывает поддержку государство, такого нет нигде в мире. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на X съезде Союза театральных деятелей РФ, который проходит в четверг в Большом театре.Российский лидер поздравил со 150-летием создания театрального сообщества России всех, кто служит отечественному театру.Поддержка театра крайне важна для укрепления гуманитарного, культурного пространства, единства нашей страны, отметил президент.Глава государства указал, что театр в России постоянно развивался, соединяя в себе все виды искусства - литературу, музыку, живопись, танец. Ни кино, ни телевидение, ни интернет не смогли заменить театр, подчеркнул президент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, владимир путин (политик), театр, новости
Государство поддерживает свыше 600 профессиональных театров – Путин

В России действуют свыше 600 профессиональных театров с поддержкой государства – Путин

20:37 22.10.2026 (обновлено: 21:02 22.10.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном собрании на Исторической сцене Большого театра России
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном собрании на Исторической сцене Большого театра России
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. В России на сегодняшний день действуют свыше шестисот профессиональных театров, которым оказывает поддержку государство, такого нет нигде в мире. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на X съезде Союза театральных деятелей РФ, который проходит в четверг в Большом театре.
Российский лидер поздравил со 150-летием создания театрального сообщества России всех, кто служит отечественному театру.

"У нас свыше шестисот профессиональных театров, которые поддерживаются государством. Ведь такого нет ни в одной стране мира, просто ни в одной", – сказал Путин.

Поддержка театра крайне важна для укрепления гуманитарного, культурного пространства, единства нашей страны, отметил президент.
Глава государства указал, что театр в России постоянно развивался, соединяя в себе все виды искусства - литературу, музыку, живопись, танец. Ни кино, ни телевидение, ни интернет не смогли заменить театр, подчеркнул президент.
"Театр не только жив, он дает импульсы очень многим видам искусства. С него очень много начинается. И это живая творческая связь с людьми, с народом. Он только преумножает свои достоинства и свое главное преимущество – прямой контакт со зрителями, вызывающий чувство сопричастности и сопереживания с героями спектакля", - подчеркнул Путин.
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