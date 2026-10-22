Рейтинг@Mail.ru
Где в Крыму заправить авто в четверг - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261022/gde-v-krymu-zapravit-avto-v-chetverg-1160404649.html
Где в Крыму заправить авто в четверг
Где в Крыму заправить авто в четверг - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Где в Крыму заправить авто в четверг
В четверг, 22 октября, бензин по цене ниже 100 рублей будет в свободной продаже с 08:00 на автозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщило региональное... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T08:24
2026-10-22T08:24
топливо
топливо в крыму
бензин
дефицит топлива в крыму
новости крыма
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/05/1157397848_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_dfc71ebf1a6e5b5ba92b2edccc0dd175.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В четверг, 22 октября, бензин по цене ниже 100 рублей будет в свободной продаже с 08:00 на автозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщило региональное министерство топлива и энергетики в своем канале в МАКС."Реализация моторного топлива 22 октября осуществляется с 8:00. АИ-92, ДТ будет на АЗС "АТАН" и с 9:00 - АИ-92, АИ-95, ДТ будут отпускать на "Формуле"", - говорится в сообщении.С 14:00 топливо марки АИ -92, АИ-95 будет на АЗС "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 16:00 АИ -92, АИ-95 будут продавать на заправках "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском и Керчи.С 17:00 АИ-92, АИ-95 появится на АЗС "ТЭС" в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и ЮБК.Перед выездом водителям рекомендуют проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.Ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу. Сейчас дефицит составляет около 5%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/05/1157397848_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_41f73ba3c65518579fe5313fec762810.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
топливо, топливо в крыму, бензин, дефицит топлива в крыму, новости крыма, крым
Где в Крыму заправить авто в четверг

В Крыму заправить машину по цене ниже 100 рублей можно будет с 8 утра

08:24 22.10.2026
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкРабота АЗС в Москве
Работа АЗС в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В четверг, 22 октября, бензин по цене ниже 100 рублей будет в свободной продаже с 08:00 на автозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщило региональное министерство топлива и энергетики в своем канале в МАКС.
"Реализация моторного топлива 22 октября осуществляется с 8:00. АИ-92, ДТ будет на АЗС "АТАН" и с 9:00 - АИ-92, АИ-95, ДТ будут отпускать на "Формуле"", - говорится в сообщении.
С 14:00 топливо марки АИ -92, АИ-95 будет на АЗС "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.
С 16:00 АИ -92, АИ-95 будут продавать на заправках "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском и Керчи.
С 17:00 АИ-92, АИ-95 появится на АЗС "ТЭС" в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и ЮБК.
Перед выездом водителям рекомендуют проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.
Ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу. Сейчас дефицит составляет около 5%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ТопливоТопливо в КрымуБензинДефицит топлива в КрымуНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:47В Крыму допустили появление уполномоченного по правам участников СВО
09:35Крым готов принять жителей Алешек – Константинов
09:27Российские артиллеристы громят противника на правом берегу Днепра
09:12Над Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны
09:09Севастополец пойдет под суд за участие в террористической организации
08:58Ситуация с паводком в Ялте стабилизирована - МЧС
08:49Губернатор Липецкой области опроверг фейки и десятках погибших и разрушениях
08:41Бунин в Крыму: к 156-летию со дня рождения писателя
08:31Нанесен массированный удар по объектам ВПК и транспорта Украины
08:24Где в Крыму заправить авто в четверг
08:05В Воронежской области при атаке БПЛА повреждены жилые дома
07:53В Крыму спасли туристку в районе монастыря "Сурб-Хач"
07:45Новости Крыма: главное на утро 22 октября 2026
07:27ВСУ атаковали Липецк – ранен человек и повреждены многоквартирные дома
07:15В Ялте восстанавливают работу городской инфраструктуры после ливней
06:59В Крыму на пять дней поменяют расписание некоторых электричек
06:43Взрывы гремят в Киеве: повреждена транспортная инфраструктура
06:32Когда Крым ощутит эффект от запуска трех экотехнопарков – мнение
06:03Беспилотники атакуют Москву и регион - ранены два человека
00:01Погода в Крыму на четверг
Лента новостейМолния