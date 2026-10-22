https://crimea.ria.ru/20261022/gde-v-krymu-zapravit-avto-v-chetverg-1160404649.html

Где в Крыму заправить авто в четверг

Где в Крыму заправить авто в четверг - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Где в Крыму заправить авто в четверг

В четверг, 22 октября, бензин по цене ниже 100 рублей будет в свободной продаже с 08:00 на автозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщило региональное... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T08:24

2026-10-22T08:24

2026-10-22T08:24

топливо

топливо в крыму

бензин

дефицит топлива в крыму

новости крыма

крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/05/1157397848_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_dfc71ebf1a6e5b5ba92b2edccc0dd175.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В четверг, 22 октября, бензин по цене ниже 100 рублей будет в свободной продаже с 08:00 на автозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщило региональное министерство топлива и энергетики в своем канале в МАКС."Реализация моторного топлива 22 октября осуществляется с 8:00. АИ-92, ДТ будет на АЗС "АТАН" и с 9:00 - АИ-92, АИ-95, ДТ будут отпускать на "Формуле"", - говорится в сообщении.С 14:00 топливо марки АИ -92, АИ-95 будет на АЗС "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 16:00 АИ -92, АИ-95 будут продавать на заправках "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском и Керчи.С 17:00 АИ-92, АИ-95 появится на АЗС "ТЭС" в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и ЮБК.Перед выездом водителям рекомендуют проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.Ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу. Сейчас дефицит составляет около 5%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, топливо в крыму, бензин, дефицит топлива в крыму, новости крыма, крым