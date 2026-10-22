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Где в Крыму заправить авто в четверг
Где в Крыму заправить авто в четверг - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Где в Крыму заправить авто в четверг
В четверг, 22 октября, бензин по цене ниже 100 рублей будет в свободной продаже с 08:00 на автозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщило региональное... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T08:24
2026-10-22T08:24
2026-10-22T08:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В четверг, 22 октября, бензин по цене ниже 100 рублей будет в свободной продаже с 08:00 на автозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщило региональное министерство топлива и энергетики в своем канале в МАКС."Реализация моторного топлива 22 октября осуществляется с 8:00. АИ-92, ДТ будет на АЗС "АТАН" и с 9:00 - АИ-92, АИ-95, ДТ будут отпускать на "Формуле"", - говорится в сообщении.С 14:00 топливо марки АИ -92, АИ-95 будет на АЗС "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 16:00 АИ -92, АИ-95 будут продавать на заправках "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском и Керчи.С 17:00 АИ-92, АИ-95 появится на АЗС "ТЭС" в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и ЮБК.Перед выездом водителям рекомендуют проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте.Ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу. Сейчас дефицит составляет около 5%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Где в Крыму заправить авто в четверг
В Крыму заправить машину по цене ниже 100 рублей можно будет с 8 утра
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В четверг, 22 октября, бензин по цене ниже 100 рублей будет в свободной продаже с 08:00 на автозаправочных станциях Крыма. Об этом сообщило региональное министерство топлива и энергетики в своем канале в МАКС.
"Реализация моторного топлива 22 октября осуществляется с 8:00. АИ-92, ДТ будет на АЗС "АТАН" и с 9:00 - АИ-92, АИ-95, ДТ будут отпускать на "Формуле"", - говорится в сообщении.
С 14:00 топливо марки АИ -92, АИ-95 будет на АЗС "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.
С 16:00 АИ -92, АИ-95 будут продавать на заправках "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском и Керчи.
С 17:00 АИ-92, АИ-95 появится на АЗС "ТЭС" в Симферополе, Феодосии, Евпатории, Сакском районе и ЮБК.
Перед выездом водителям рекомендуют проверять наличие топлива и адреса АЗС на интерактивной карте
.
Ситуация на внутреннем рынке бензина в России улучшается, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу. Сейчас дефицит составляет около 5%.
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