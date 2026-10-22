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Бойцы группировки "Днепр" уничтожили позиции ВСУ на Каховском направлении

Бойцы группировки "Днепр" уничтожили позиции ВСУ на Каховском направлении - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Бойцы группировки "Днепр" уничтожили позиции ВСУ на Каховском направлении

Артиллеристы 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили живую силу ВСУ на Каховском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T21:57

2026-10-22T21:57

2026-10-22T21:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Артиллеристы 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили живую силу ВСУ на Каховском направлении, сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов артиллерии укрепленные блиндажи на правом берегу Днепра, а также живая сила противника были уничтожены.Координаты целей оперативно передали на командный пункт артиллерии. Слаженными действиями расчетов артиллерийских подразделений объекты ВСУ были поражены. Контроль уничтожения целей осуществлялся дроноводами в режиме реального времени, добавили в российском военном ведомстве.Ранее штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" совместно с взаимодействующими подразделениями заняли и зачистили вражеский опорный пункт на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Охота на роботов: российские бойцы сожгли технику ВСУ под ОреховомИвановские десантники создают "заслоны" над Запорожской областьюРоссийские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на Запорожье

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