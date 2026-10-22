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Бойцы группировки "Днепр" уничтожили позиции ВСУ на Каховском направлении - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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Бойцы группировки "Днепр" уничтожили позиции ВСУ на Каховском направлении
Бойцы группировки "Днепр" уничтожили позиции ВСУ на Каховском направлении - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Бойцы группировки "Днепр" уничтожили позиции ВСУ на Каховском направлении
Артиллеристы 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили живую силу ВСУ на Каховском направлении, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T21:57
2026-10-22T21:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Артиллеристы 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили живую силу ВСУ на Каховском направлении, сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов артиллерии укрепленные блиндажи на правом берегу Днепра, а также живая сила противника были уничтожены.Координаты целей оперативно передали на командный пункт артиллерии. Слаженными действиями расчетов артиллерийских подразделений объекты ВСУ были поражены. Контроль уничтожения целей осуществлялся дроноводами в режиме реального времени, добавили в российском военном ведомстве.Ранее штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" совместно с взаимодействующими подразделениями заняли и зачистили вражеский опорный пункт на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Охота на роботов: российские бойцы сожгли технику ВСУ под ОреховомИвановские десантники создают "заслоны" над Запорожской областьюРоссийские бойцы создали воздушный барьер от дронов ВСУ на Запорожье
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новости сво, группировка войск "днепр", херсонская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, видео
Бойцы группировки "Днепр" уничтожили позиции ВСУ на Каховском направлении

Артиллеристы группировки "Днепр" разгромили позиции врага на Каховском направлении

21:57 22.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Артиллеристы 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожили живую силу ВСУ на Каховском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
В результате ударов артиллерии укрепленные блиндажи на правом берегу Днепра, а также живая сила противника были уничтожены.
"По данным разведки группировки, с помощью беспилотных летательных аппаратов было выявлено перемещение личного состава ВСУ, а также замаскированные фортификационные сооружения и огневые точки", - рассказали в Минобороны.
Координаты целей оперативно передали на командный пункт артиллерии. Слаженными действиями расчетов артиллерийских подразделений объекты ВСУ были поражены. Контроль уничтожения целей осуществлялся дроноводами в режиме реального времени, добавили в российском военном ведомстве.
Ранее штурмовые подразделения группировки войск "Днепр" совместно с взаимодействующими подразделениями заняли и зачистили вражеский опорный пункт на Ореховском направлении в Запорожской области.
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Новости СВОГруппировка войск "Днепр"Херсонская областьМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВидео
 
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