https://crimea.ria.ru/20261022/borba-s-pavodkami-v-krymu-i-obmen-telami-voennykh-glavnoe-za-den-1160434221.html

Борьба с паводками в Крыму и обмен телами военных: главное за день

Борьба с паводками в Крыму и обмен телами военных: главное за день - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Борьба с паводками в Крыму и обмен телами военных: главное за день

На Южном берегу Крыма продолжается ликвидация последствий паводка – группировка МЧС увеличена до 300 человек. Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T22:52

2026-10-22T22:52

2026-10-22T22:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма продолжается ликвидация последствий паводка – группировка МЧС увеличена до 300 человек. Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам транспорта и энергетики Украины. Россия и Украина провели обмен телами военных. ВСУ ночью атаковали Московский регион, Липецк и Воронежскую область. Участнику покушения на главу Крыма Сергея Аксенова дали 18 лет колонии. НАТО наращивает военное присутствие у границ России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Киев объявил принудительную эвакуацию из Славянского и Краматорского районов ДНР. Русская православная церковь установила праздник второго обретения мощей Дмитрия Донского на 18 августаО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Борьба с паводками на Южном берегу КрымаГруппировка сил и средств для ликвидации последствий паводков в Большой Ялте увеличена до 300 человек и 50 единиц техники, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.Наиболее сложная ситуация сложилась в Алупке, где река Хара-Баир вышла из берегов. Спасатели экстренно построили временную дамбу. Это позволило отвести мощный поток воды от западных ворот Воронцовского дворца. Жителям четырех частных домов в Алупке предложили эвакуироваться на период проведения аварийно-восстановительных работ.Для обеспечения безопасности и работы техники силами ГАИ перекрыт участок дороги на Севастопольском шоссе в районе Алупки. Учеников школы №1 в Алупке временно перевели на дистанционное обучение.В Кореизе в четверг остаются подтопленными 10 частных домов и одна многоэтажка. Для защиты критически важных объектов возводятся временные дамбы из мешков с песком.Массированный удар по объектам на УкраинеНочью российские военные нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры на Украине. В частности, в Киеве поражено сборочное предприятие "Антонов", которое производит беспилотники большой и средней дальности, крылатые ракет FP-5 "Фламинго", оперативно-тактические ракеты FP-9 и FP-9.Также поражен складской комплекс, на базе которого организовано производство дронов самолетного типа, а также барражирующих боеприпасов "Хорнет";Кроме того, разбиты промышленное предприятие по производству БПЛА и комплектующих для робототехнических комплексов, склад беспилотников и реактивных ускорителей к ним, а также автожелезнодорожный мост "Южный", используемый для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом;В Одесской области под удар попали объекты инфраструктуры порта Килия, предназначенные для разгрузки и хранения военного имущества, поставляемого на Украину из-за рубежа.В течение дня удары пришлись по электроподстанциям в Киевской области и Житомире.Обмен телами военных между РФ и УкраинойРоссия и Украина провели на территории Белоруссии очередной обмен телами военных. Российская сторона передала 252 погибших бойца ВСУ, а получила 25 тел военнослужащих Вооруженных сил России.Атака ВСУ на регионы РоссииВ ночь на четверг ВСУ вновь атаковали ряд российских регионов. Два человека получили ранения при атаке беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. С 20:30 среды в сторону региона летели 630 беспилотников. Большую часть из них ликвидировали на дальних рубежах, 163 — на подлете к Москве.В Липецке обломки беспилотника упали на многоквартирный дом. Также повреждена поликлиника. Ранения получил мужчина 2001 года рождения. В разных районах города повреждены остекление и фасады нескольких частных и многоквартирных домов, сообщил губернатор Игорь Артамонов.В результате ночной атаки БПЛА на Воронежскую область повреждены многоквартирные и частные жилые дома, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Еще в одном районе повреждены сети электроснабженияПриговор участнику подготовки покушения на АксеноваВынесен приговор мужчине, причастному к организации покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Злоумышленник входил в состав преступной группы, которая планирована подрыв автомобиля главы республики.Фигурант должен был перемещать, хранить орудия и средства совершения преступлений, оказать содействие другим членам организованной группы. Его приговорили к лишению свободы на 18 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме.Заявление Белоусова об активности НАТО у границ РоссииСтраны НАТО наращивают военное присутствие у границ России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии военных ведомств двух стран в Минске.Он отметил, что Североатлантическим альянсом в 2027 году планируется довести до бригадного уровня восемь многонациональных батальонных тактических групп НАТО на восточном фланге блока. Проводятся учения альянса с отработкой наступательных сценариев против Союзного государства, указал Белоусов.Принудительная эвакуация из Славянского и Краматорского районовУкраинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из подконтрольных киевскому режиму Краматорского и Славянского районов Донецкой Народной Республики, заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.По его словам, ситуация с безопасностью "ухудшается". К эвакуации привлечены специализированные группы полиции и госслужбы по чрезвычайным ситуациям, добавил он.Праздник в честь обретения мощей Дмитрия ДонскогоРусская православная церковь установила празднование в честь второго обретения мощей святого благоверного великого князя Дмитрия Донского. Новый церковный праздник будут отмечать 18 августа (5 августа по старому стилю).Синод также поручил Синодальной богослужебной комиссии представить на утверждение текст службы, которая будет совершаться в этот день.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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