https://crimea.ria.ru/20261022/bespilotniki-atakuyut-moskvu-i-region---raneny-dva-cheloveka-1160401928.html

Беспилотники атакуют Москву и регион - ранены два человека

Беспилотники атакуют Москву и регион - ранены два человека - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Беспилотники атакуют Москву и регион - ранены два человека

Два человека получили ранения при атаке беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T06:03

2026-10-22T06:03

2026-10-22T06:18

сергей собянин

москва

атаки всу

новости сво

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения при атаке беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.По данным Собянина, с 20:30 среды в сторону региона летели 630 беспилотников. Большую часть из них ликвидировали на дальних рубежах, 163 — на подлете к Москве.Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли в целях обеспечения безопасности, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев."В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал Евраев в канале в МАКС.Он призвал воздержаться от поездок в указанном направлении, либо выбирать маршрут, минуя этот участок.В ночь на 14 октября почти 500 вражеских беспилотников, летевших в сторону Московского региона, уничтожили за ночь силы ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, атаки всу, новости сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)