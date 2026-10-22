https://crimea.ria.ru/20261022/bespilotniki-atakuyut-moskvu-i-region---raneny-dva-cheloveka-1160401928.html
Беспилотники атакуют Москву и регион - ранены два человека
Беспилотники атакуют Москву и регион - ранены два человека - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Беспилотники атакуют Москву и регион - ранены два человека
Два человека получили ранения при атаке беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T06:03
2026-10-22T06:03
2026-10-22T06:18
сергей собянин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения при атаке беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.По данным Собянина, с 20:30 среды в сторону региона летели 630 беспилотников. Большую часть из них ликвидировали на дальних рубежах, 163 — на подлете к Москве.Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли в целях обеспечения безопасности, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев."В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал Евраев в канале в МАКС.Он призвал воздержаться от поездок в указанном направлении, либо выбирать маршрут, минуя этот участок.В ночь на 14 октября почти 500 вражеских беспилотников, летевших в сторону Московского региона, уничтожили за ночь силы ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей собянин, москва, атаки всу, новости сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Беспилотники атакуют Москву и регион - ранены два человека
В Москве два человека пострадали во время атаки беспилотников ВСУ
06:03 22.10.2026 (обновлено: 06:18 22.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Два человека получили ранения при атаке беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали, им оказывается вся необходимая помощь", — написал он в своем канале в МАКС.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
По данным Собянина, с 20:30 среды в сторону региона летели 630 беспилотников. Большую часть из них ликвидировали на дальних рубежах, 163 — на подлете к Москве.
Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли в целях обеспечения безопасности, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", - написал Евраев в канале в МАКС.
Он призвал воздержаться от поездок в указанном направлении, либо выбирать маршрут, минуя этот участок.
В ночь на 14 октября почти 500 вражеских беспилотников, летевших в сторону Московского региона, уничтожили за ночь силы ПВО.
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