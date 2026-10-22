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Авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе

Авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.10.2026

Авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе

В четверг в Севастополе автомобиль Mitsubishi с прицепом наехал на семейную пару, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Мужчина с женщиной... РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T12:26

2026-10-22T12:26

2026-10-22T12:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В четверг в Севастополе автомобиль Mitsubishi с прицепом наехал на семейную пару, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Мужчина с женщиной госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции города.Авария произошла в 11:05 по улице Ивана Голубца.В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.Отмечается, что водитель во время ДТП был трезв. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Ранее в Керчи на пешеходном переходе иномарка насмерть сбила пенсионера. Также 68-летний пешеход погиб под колесами легкового авто в Джанкое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За 2026 год в Крыму 188 пешеходов попали под колеса автоСпасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчинуГрузовик насмерть сбил пенсионерку в Сочи

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2026

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