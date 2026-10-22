Рейтинг@Mail.ru
Авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261022/avto-s-pritsepom-sbilo-semeynuyu-paru-na-peshekhodnom-perekhode-v-sevastopole-1160414005.html
Авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе
Авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе
В четверг в Севастополе автомобиль Mitsubishi с прицепом наехал на семейную пару, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Мужчина с женщиной... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T12:26
2026-10-22T12:26
севастополь
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
госавтоинспекция севастополя
новости севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/16/1160413489_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_6f18a0edf25fff5e0cf3e80291938f47.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В четверг в Севастополе автомобиль Mitsubishi с прицепом наехал на семейную пару, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Мужчина с женщиной госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции города.Авария произошла в 11:05 по улице Ивана Голубца.В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.Отмечается, что водитель во время ДТП был трезв. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Ранее в Керчи на пешеходном переходе иномарка насмерть сбила пенсионера. Также 68-летний пешеход погиб под колесами легкового авто в Джанкое.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За 2026 год в Крыму 188 пешеходов попали под колеса автоСпасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчинуГрузовик насмерть сбил пенсионерку в Сочи
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/16/1160413489_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_7b3730d9770e2e73a4f27be6c4cc3353.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, госавтоинспекция севастополя, новости севастополя
Авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе

В Севастополе авто с прицепом сбило двух человек на пешеходном переходе

12:26 22.10.2026
 
© Госавтоинспекция СевастополяАвто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе
Авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе
© Госавтоинспекция Севастополя
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В четверг в Севастополе автомобиль Mitsubishi с прицепом наехал на семейную пару, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Мужчина с женщиной госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции города.
Авария произошла в 11:05 по улице Ивана Голубца.
"При повороте налево 54-летний водитель легкового автомобиля Mitsubishi с прицепом допустил наезд на семейную пару: 46-летних мужчину и женщину, которые переходили проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу", - уточняются в сообщении подробности случившегося.
В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.
© Госавтоинспекция СевастополяАвто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе
Авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе
© Госавтоинспекция Севастополя
Авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе
Отмечается, что водитель во время ДТП был трезв. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее в Керчи на пешеходном переходе иномарка насмерть сбила пенсионера. Также 68-летний пешеход погиб под колесами легкового авто в Джанкое.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За 2026 год в Крыму 188 пешеходов попали под колеса авто
Спасатели Севастополя освободили зажатого в авто мужчину
Грузовик насмерть сбил пенсионерку в Сочи
 
СевастопольДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеГосавтоинспекция СевастополяНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:26Авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе
12:13Освобожден еще один населенный пункт в Запорожской области
11:59От 17 до 19 лет тюрьмы: троих запорожцев осудили за подготовку теракта
11:50В Брянской области дрон атаковал стоянку грузовиков - ранен гражданин Белоруссии
11:43Когда в Феодосии включат отопление
11:35В массовом ДТП на трассе Севастополь-Ялта пострадали три человека
11:22Планировал взорвать авто: фигуранту дела о покушении на главу Крыма дали 18 лет
11:12На Крымском мосту образовалась очередь
10:56Угроза обвалов на Учан-Су миновала – тропа к водопаду открыта
10:48Ордена и медали: Путин наградил Малышеву и Савельева
10:35Учебники по духовно-нравственной культуре включили в федеральный перечень
10:22Путин отметил званием директора Крымского театра кукол
10:09Севастополец арестован за передачу данных Киеву сведений о ЧФ
09:53Удары по Украине - атакован Южный мост в Киеве и склады с беспилотниками
09:47В Крыму допустили появление уполномоченного по правам участников СВО
09:35Крым готов принять жителей Алешек – Константинов
09:27Российские артиллеристы громят противника на правом берегу Днепра
09:12Над Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроны
09:09Севастополец пойдет под суд за участие в террористической организации
08:58Ситуация с паводком в Ялте стабилизирована - МЧС
Лента новостейМолния