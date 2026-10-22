Авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе
В Севастополе авто с прицепом сбило двух человек на пешеходном переходе
© Госавтоинспекция СевастополяАвто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе
© Госавтоинспекция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. В четверг в Севастополе автомобиль Mitsubishi с прицепом наехал на семейную пару, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Мужчина с женщиной госпитализированы, сообщили в Госавтоинспекции города.
Авария произошла в 11:05 по улице Ивана Голубца.
"При повороте налево 54-летний водитель легкового автомобиля Mitsubishi с прицепом допустил наезд на семейную пару: 46-летних мужчину и женщину, которые переходили проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу", - уточняются в сообщении подробности случившегося.
В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение.
© Госавтоинспекция СевастополяАвто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе
© Госавтоинспекция Севастополя
Авто с прицепом сбило семейную пару на пешеходном переходе в Севастополе
Отмечается, что водитель во время ДТП был трезв. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее в Керчи на пешеходном переходе иномарка насмерть сбила пенсионера. Также 68-летний пешеход погиб под колесами легкового авто в Джанкое.
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