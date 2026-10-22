https://crimea.ria.ru/20261022/armiya-rossii-beret-novye-rubezhi-i-bet-vraga--chto-proiskhodit-v-zone-svo-1160416033.html
Армия России берет новые рубежи и бьет врага – что происходит в зоне СВО
Армия России берет новые рубежи и бьет врага – что происходит в зоне СВО - РИА Новости Крым, 22.10.2026
Армия России берет новые рубежи и бьет врага – что происходит в зоне СВО
ВСУ за сутки боев на всех направлениях спецоперации потеряли еще 1245 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом... РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T13:04
2026-10-22T13:04
2026-10-22T13:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев на всех направлениях спецоперации потеряли еще 1245 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 230 боевиков, 21 автомобиль, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группы "Запад" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены свыше 200 украинских неонацистов, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Противник лишился до 185 военных, боевой бронированной машины, 32 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии западного производства и станции радиоэлектронной борьбы.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 солдат, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 245 человек и восемь автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Уничтожили до 40 боевиков ВСУ, 27 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Средства ПВО сбили 1226 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 268 113 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 336 танков и других боевых бронированных машин, 1 792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 785 орудий полевой артиллерии и минометов, 75 272 единицы специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине – атакован Южный мост в Киеве и склады с беспилотникамиНад Крымом и Черным морем уничтожены вражеские дроныНанесен массированный удар по объектам ВПК и транспорта Украины
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, потери всу , группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "днепр", группировка войск "центр", министерство обороны рф, инфографика
Армия России берет новые рубежи и бьет врага – что происходит в зоне СВО
Новости СВО: Украина потеряла еще 1245 боевиков за сутки
13:04 22.10.2026 (обновлено: 13:07 22.10.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки боев на всех направлениях спецоперации потеряли еще 1245 боевиков, а также технику и вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Противник потерял более 230 боевиков, 21 автомобиль, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группы "Запад" улучшили положение по переднему краю. Уничтожены свыше 200 украинских неонацистов, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.
Военнослужащие "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Противник лишился до 185 военных, боевой бронированной машины, 32 автомобилей, четырех орудий полевой артиллерии западного производства и станции радиоэлектронной борьбы.
Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 345 солдат, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника. ВСУ потеряли более 245 человек и восемь автомобилей.
Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Уничтожили до 40 боевиков ВСУ, 27 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
Также российские военные поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры врага, склады вооружения, боеприпасов и военного имущества, цеха сборки, места хранения и запуска дронов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах.
Средства ПВО сбили 1226 беспилотников самолетного типа.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 268 113 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 336 танков и других боевых бронированных машин, 1 792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 785 орудий полевой артиллерии и минометов, 75 272 единицы специальной военной автомобильной техники.
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