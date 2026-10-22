https://crimea.ria.ru/20261022/49-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-rossiey-za-den-1160444051.html

49 беспилотников ВСУ сбили над Россией за день

49 беспилотников ВСУ сбили над Россией за день - РИА Новости Крым, 22.10.2026

49 беспилотников ВСУ сбили над Россией за день

49 украинских дронов уничтожены над Крымом и еще шестью российскими регионами в четверг. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.10.2026

2026-10-22T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. 49 украинских дронов уничтожены над Крымом и еще шестью российскими регионами в четверг. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 8 утра до 20:00.Вечером 22 октября в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты сообщили, что в 25 километрах от берега в Черном море обнаружена группа БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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