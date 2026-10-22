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49 беспилотников ВСУ сбили над Россией за день - РИА Новости Крым, 22.10.2026
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49 беспилотников ВСУ сбили над Россией за день
49 беспилотников ВСУ сбили над Россией за день - РИА Новости Крым, 22.10.2026
49 беспилотников ВСУ сбили над Россией за день
49 украинских дронов уничтожены над Крымом и еще шестью российскими регионами в четверг. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. 49 украинских дронов уничтожены над Крымом и еще шестью российскими регионами в четверг. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 8 утра до 20:00.Вечером 22 октября в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты сообщили, что в 25 километрах от берега в Черном море обнаружена группа БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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министерство обороны рф, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, новости, новости крыма
49 беспилотников ВСУ сбили над Россией за день

Над Россией уничтожили 49 украинских беспилотников за 12 часов

20:41 22.10.2026 (обновлено: 20:43 22.10.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПункт воздушного наблюдения отряда "Русь" в зоне СВО
Пункт воздушного наблюдения отряда Русь в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. 49 украинских дронов уничтожены над Крымом и еще шестью российскими регионами в четверг. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары отражались в период с 8 утра до 20:00.
"Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона и Республики Крым", - сказано в сообщении.
Вечером 22 октября в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты сообщили, что в 25 километрах от берега в Черном море обнаружена группа БПЛА.
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