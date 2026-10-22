https://crimea.ria.ru/20261022/49-bespilotnikov-vsu-sbili-nad-rossiey-za-den-1160444051.html
49 беспилотников ВСУ сбили над Россией за день
49 беспилотников ВСУ сбили над Россией за день - РИА Новости Крым, 22.10.2026
49 беспилотников ВСУ сбили над Россией за день
49 украинских дронов уничтожены над Крымом и еще шестью российскими регионами в четверг. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 22.10.2026
2026-10-22T20:41
2026-10-22T20:41
2026-10-22T20:43
министерство обороны рф
новости сво
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
атаки всу на крым
новости
новости крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/13/1156132101_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_5ac1be7f2ce70efa2811944adcdab55c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. 49 украинских дронов уничтожены над Крымом и еще шестью российскими регионами в четверг. Об этом сообщили в Минобороны.Удары отражались в период с 8 утра до 20:00.Вечером 22 октября в Единой дежурно-диспетчерской службе Ялты сообщили, что в 25 километрах от берега в Черном море обнаружена группа БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/05/13/1156132101_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b19d8ee214074f123d2a723c72b6643a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, новости, новости крыма
49 беспилотников ВСУ сбили над Россией за день
Над Россией уничтожили 49 украинских беспилотников за 12 часов
20:41 22.10.2026 (обновлено: 20:43 22.10.2026)