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Звездопад Ориониды на Крымом – когда загадывать желания
Звездопад Ориониды на Крымом – когда загадывать желания - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Звездопад Ориониды на Крымом – когда загадывать желания
Крымчане в ночь на 22 октября смогут наблюдать пик метеорного потока Ориониды. Куда и в какие часы лучше всего смотреть, чтобы не упустить "падающие звезды" РИА РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T19:33
2026-10-21T19:33
2026-10-21T19:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Крымчане в ночь на 22 октября смогут наблюдать пик метеорного потока Ориониды. Куда и в какие часы лучше всего смотреть, чтобы не упустить "падающие звезды" РИА Новости Крым рассказал заведующий базовой кафедрой астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Александр Вольвач.По его словам название потока Ориониды связано с созвездием Ориона, из направления которого, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Ориониды действуют ежегодно со 2 октября до 7 ноября. Пик потока в этом году можно наблюдать в ночь 22 октября."Лучшее время для наблюдений — вторая половина ночи и предрассветные часы, когда созвездие Ориона поднимается выше над горизонтом и зайдет Луна. Тогда можно увидеть около 15–20 метеоров в час", - советует ученыйПри этом загадывать желания придется без лишних раздумий, поскольку метеоры Орионид достаточно быстрые. Обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры.Ориониды – второй "звездопад" октября. Первый – метеорный поток Дракониды – пронесся над Крымом в ночь на пятницу, 9 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму лучше увидеть метеорный поток ОрионидыГрозит ли Земле попадание в черную дыруНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
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метеорный поток, космос, земля, новости, астрономия, крым, новости крыма, александр вольвач
Звездопад Ориониды на Крымом – когда загадывать желания
Жители Крыма смогут наблюдать звездопад Ориониды в ночь на 22 октября – ученый
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым.
Крымчане в ночь на 22 октября смогут наблюдать пик метеорного потока Ориониды. Куда и в какие часы лучше всего смотреть, чтобы не упустить "падающие звезды" РИА Новости Крым
рассказал заведующий базовой кафедрой астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В.И. Вернадского Александр Вольвач.
"Поток Ориониды связан с кометой Галлея, которая обращается вокруг Солнца примерно за 76 лет: в последний раз она приближалась к нашей планете в 1986 году, следующее приближение ожидается в 2061 году. Поэтому саму комету можно увидеть не скоро, но каждый октябрь Земля пересекает шлейф, оставленный кометой, и частицы, влетая в атмосферу Земли со скоростью около 66 км/с, сгорают, создавая яркие светящиеся полосы – метеоры", – поясняет природу этого осеннего "звездопада" Вольвач.
По его словам название потока Ориониды связано с созвездием Ориона, из направления которого, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Ориониды действуют ежегодно со 2 октября до 7 ноября. Пик потока в этом году можно наблюдать в ночь 22 октября.
"Лучшее время для наблюдений — вторая половина ночи и предрассветные часы, когда созвездие Ориона поднимается выше над горизонтом и зайдет Луна. Тогда можно увидеть около 15–20 метеоров в час", - советует ученый
При этом загадывать желания придется без лишних раздумий, поскольку метеоры Орионид достаточно быстрые. Обычно они имеют белый цвет, но иногда среди них попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры.
Ориониды – второй "звездопад" октября. Первый – метеорный поток Дракониды
– пронесся над Крымом в ночь на пятницу, 9 октября.
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