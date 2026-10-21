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Зеленский согласился с потерей 25% территорий: для чего он это заявил
Зеленский согласился с потерей 25% территорий: для чего он это заявил - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Зеленский согласился с потерей 25% территорий: для чего он это заявил
Публичное согласие Владимира Зеленского на потерю бывших украинских территорий в рамках мирного урегулирования является уловкой с тем, чтобы в очередной раз... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T16:19
2026-10-21T16:19
2026-10-21T16:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Публичное согласие Владимира Зеленского на потерю бывших украинских территорий в рамках мирного урегулирования является уловкой с тем, чтобы в очередной раз вступить в переговоры, а затем максимально их затянуть и в итоге сорвать выполнение своих обещаний. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.В среду Зеленский в эфире телеканала Fox News ответил утвердительно на вопрос о том, готова ли Украина принять мирную сделку, предполагающую потерю части бывших территорий. На вопрос журналиста о том, согласился бы он на мирный договор, который "замораживает все как есть сейчас" и сохраняет за Киевом "75% территории страны или больше, независимо от того, как все началось", Зеленский ответил: "Да. Если прямо сейчас мы должны все заморозить, я думаю, это реальный способ закончить эту войну".Он напомнил, что такие методы Киев использовал в переговорах и по Минским, и по Стамбульским соглашениям. Это обычная такая политика украинской стороны, которая де-факто является обманом второй переговаривающейся стороны – в этом данном случае России, убежден эксперт. Но в итоге этот обман ни к чему хорошему для Киева не приводит, а в большинстве случаев просто переводит конфликт на следующую ступень эскалации, после чего условия для Украины становятся еще хуже, констатировал политолог.Как отметил специалист, для Зеленского и "партии войны" на Украине главный ресурс — это время, которое позволяет им воровать европейские деньги и остатки ресурсов Украины. Глава киевского режима понимает – цепляться за остатки Донбасса никакого смысла нет. Но он хочет положить эту карту на стол переговоров и постараться выторговать максимум времени уже в вопросах демаркационной линии, прохождения ее по каким-то важным населенным пунктам и так далее, уверен Анпилогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина, дизель и Ближний Восток: о чем говорили Путин и УиткоффСоздан задел для прекращения огня на Украине – Уиткофф на встрече с Путиным Трамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликт
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алексей анпилогов, мнения, политика, владимир зеленский, переговоры, новости сво, украина, россия
Зеленский согласился с потерей 25% территорий: для чего он это заявил
Согласие Зеленского на потерю территорий – уловка для затягивания переговоров - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Публичное согласие Владимира Зеленского на потерю бывших украинских территорий в рамках мирного урегулирования является уловкой с тем, чтобы в очередной раз вступить в переговоры, а затем максимально их затянуть и в итоге сорвать выполнение своих обещаний. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
В среду Зеленский в эфире телеканала Fox News ответил утвердительно на вопрос о том, готова ли Украина принять мирную сделку, предполагающую потерю части бывших территорий. На вопрос журналиста о том, согласился бы он на мирный договор, который "замораживает все как есть сейчас" и сохраняет за Киевом "75% территории страны или больше, независимо от того, как все началось", Зеленский ответил: "Да. Если прямо сейчас мы должны все заморозить, я думаю, это реальный способ закончить эту войну".
"Зеленский согласен на переговорные условия. Но украинская сторона много раз демонстрировала следующую нехитрую схему переговоров: зайти в процесс, получить максимум обязательств с российской стороны, взять на себя некие формальные обязательства, желательно с отсрочкой выполнения, после чего требовать от России выполнения ее части и всячески откладывать выполнение своих обязательств", - сказал Анпилогов.
Он напомнил, что такие методы Киев использовал в переговорах и по Минским, и по Стамбульским соглашениям. Это обычная такая политика украинской стороны, которая де-факто является обманом второй переговаривающейся стороны – в этом данном случае России, убежден эксперт. Но в итоге этот обман ни к чему хорошему для Киева не приводит, а в большинстве случаев просто переводит конфликт на следующую ступень эскалации, после чего условия для Украины становятся еще хуже, констатировал политолог.
Как отметил специалист, для Зеленского и "партии войны" на Украине главный ресурс — это время, которое позволяет им воровать европейские деньги и остатки ресурсов Украины. Глава киевского режима понимает – цепляться за остатки Донбасса никакого смысла нет. Но он хочет положить эту карту на стол переговоров и постараться выторговать максимум времени уже в вопросах демаркационной линии, прохождения ее по каким-то важным населенным пунктам и так далее, уверен Анпилогов.
"Замысел в том, чтобы "потопить" Россию в каких-то пустых и максимально долго длящихся переговорах, а за это время стараться по максимуму добиваться режима прекращения огня, заниматься перегруппировкой войск, снабжением их техникой, боеприпасами и, по большому счету, подготовкой к следующему этапу противостояния", - подытожил политолог.
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