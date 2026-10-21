За месяц музей Крошицкого в Севастополе посетили 7,5 тысяч человек
С сентября в музее Крошицкого в Севастополе побывало 7,5 тысяч человек
© фото с сайта "Виртуальный Севастополь"Севастопольский художественный музей им. Крошицкого
© фото с сайта "Виртуальный Севастополь"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. За первый месяц после открытия севастопольский художественный музей имени М.П. Крошицкого посетили 7,5 тысяч человек, поделился в своем канале в МАКС губернатор города Михаил Развожаев.
"Почти треть всех посетителей пришла на экскурсии наших искусствоведов. Около 1,8 тысячи посетителей — дети. Для них музей пробует новые форматы: школьники 9–11 лет изучают творчество через арт-дневник "Я поведу тебя в музей", - рассказал губернатор.
Он отметил, что в постоянной экспозиции находится 476 произведений. Особое место в коллекции занимают работы художников, чья жизнь и творчество связаны с Севастополем и Крымом.
"В музее будут проходить временные выставки: гости увидят работы современных севастопольских художников и произведения из фондов. Готовится выставка к юбилею детской художественной школы", - добавил Михаил Развожаев.
В музее действует обширная льготная программа, подробности можно найти на сайте учреждения. Музей работает с 10:00 до 17:00, выходной — понедельник.
19 сентября севастопольский художественный музей им. М. П. Крошицкого начал работу в своем родном историческом здании конца ХIХ века в центре города – в доме купца Гавалова.
Музей имени М.П. Крошицкого, появившийся в Севастополе в 1899 году, несколько лет был на реставрации. С первым подрядчиком контракты расторгли в 2020-м из-за нарушения условий договора. В декабре 2021 возглавлявшая на тот момент департамент культуры Севастополя Ирина Романец заявляла, что работы на объекте находятся "на третьей, завершающей стадии", и в октябре 2022 музей отпразднует 95-летний юбилей в родном здании. Позже стало известно, что этого не случится.
Очередной подрядчик начал работы на объекте весной 2021 года. В 2023-м сообщалось, что основные мероприятия по реставрации завершены. Но потом вскрылись проблемы, из-за которых "переезд" картин из временных хранилищ в родное здание задержался.
Все это время фонды музея хранились в помещениях кинотеатра "Москва". В 2023 году также сообщалось, что правительство Севастополя изыскало 100 млн рублей на покупку нового оборудования для отреставрированного музея.
Севастопольский художественный музей впервые принял посетителей 6 ноября 1927 года. Основу собрания составили картины русских художников второй половины XIX – начала XX века, переданные из Государственного музейного фонда Москвы и Ленинграда.
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