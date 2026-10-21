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ВТБ предоставит 3 млрд рублей для модернизации комбината на Ставрополье - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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ВТБ предоставит 3 млрд рублей для модернизации комбината на Ставрополье
ВТБ предоставит 3 млрд рублей для модернизации комбината на Ставрополье - РИА Новости Крым, 21.10.2026
ВТБ предоставит 3 млрд рублей для модернизации комбината на Ставрополье
ВТБ предоставил ООО "Казьминский молочный комбинат" 3,45 миллиарда рублей в рамках программы льготного кредитования от министерства сельского хозяйства РФ,... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T12:20
2026-10-21T12:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. ВТБ предоставил ООО "Казьминский молочный комбинат" 3,45 миллиарда рублей в рамках программы льготного кредитования от министерства сельского хозяйства РФ, сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников в ходе проведения финала второго сезона конкурса "Бизнес Баттл" в Ставрополе.Предприятие направит средства на строительство производственных помещений и закупку оборудования.Модернизация позволит увеличить объемы выпуска традиционных молочных продуктов, а также расширить ассортимент десертов – появятся глазированные сырки, йогурты с новыми вкусами и мягкий творог. Производственная мощность новой линии составит 200 тонн перерабатываемого молока в сутки (73 тысячи тонн за год). Приступить к выпуску продукции обновленной линейки предприятие планирует во втором квартале 2027 года."Льготные программы кредитования — ключевой механизм поддержки предприятий пищевой промышленности: они снижают финансовую нагрузку и делают долгосрочные инвестиции в производство экономически обоснованными. Это возможность системно обновлять оборудование, наращивать мощности и расширять ассортимент. Мы видим в сотрудничестве с молочным комбинатом не просто кредитную сделку, а вклад в развитие экономики региона и обеспечение рынка качественной продукцией", – сказал Бортников, его слова привели в пресс-службе банка.Новый высокотехнологичный комплекс будет расположен там же, где и основное производство "Казьминского молочного комбината" – на территории опережающего социально-экономического развития с налоговыми льготами в Невинномысске. Среди преимуществ предприятия – близость к сырьевой базе и развитая инфраструктура для поставок по ЮФО, СКФО, ЦФО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, банк, экономика, новости, ставрополье

ВТБ предоставит 3 млрд рублей для модернизации комбината на Ставрополье

12:20 21.10.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска банка ВТБ.
Вывеска банка ВТБ. - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. ВТБ предоставил ООО "Казьминский молочный комбинат" 3,45 миллиарда рублей в рамках программы льготного кредитования от министерства сельского хозяйства РФ, сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников в ходе проведения финала второго сезона конкурса "Бизнес Баттл" в Ставрополе.
Предприятие направит средства на строительство производственных помещений и закупку оборудования.
Модернизация позволит увеличить объемы выпуска традиционных молочных продуктов, а также расширить ассортимент десертов – появятся глазированные сырки, йогурты с новыми вкусами и мягкий творог. Производственная мощность новой линии составит 200 тонн перерабатываемого молока в сутки (73 тысячи тонн за год). Приступить к выпуску продукции обновленной линейки предприятие планирует во втором квартале 2027 года.
"Льготные программы кредитования — ключевой механизм поддержки предприятий пищевой промышленности: они снижают финансовую нагрузку и делают долгосрочные инвестиции в производство экономически обоснованными. Это возможность системно обновлять оборудование, наращивать мощности и расширять ассортимент. Мы видим в сотрудничестве с молочным комбинатом не просто кредитную сделку, а вклад в развитие экономики региона и обеспечение рынка качественной продукцией", – сказал Бортников, его слова привели в пресс-службе банка.
Новый высокотехнологичный комплекс будет расположен там же, где и основное производство "Казьминского молочного комбината" – на территории опережающего социально-экономического развития с налоговыми льготами в Невинномысске. Среди преимуществ предприятия – близость к сырьевой базе и развитая инфраструктура для поставок по ЮФО, СКФО, ЦФО.
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