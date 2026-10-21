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Всероссийский винодельческий форум – с чем едет Крым и чего ждут виноделы - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Всероссийский винодельческий форум – с чем едет Крым и чего ждут виноделы
Всероссийский винодельческий форум – с чем едет Крым и чего ждут виноделы - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Всероссийский винодельческий форум – с чем едет Крым и чего ждут виноделы
Крымские виноделы представят свою продукцию на V Всероссийском винодельческом форуме в Геленджике. Как рассказал РИА Новости Крым директор ассоциации виноделов... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T06:09
2026-10-21T06:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Крымские виноделы представят свою продукцию на V Всероссийском винодельческом форуме в Геленджике. Как рассказал РИА Новости Крым директор ассоциации виноделов и виноградарей Крыма Тимофей Месеняшин, в этом году свои напитки на мероприятие везут не только крупные винодельческие заводы, но и малые частные хозяйства.По его словам, в этом году участников ожидает множество интересных номинаций. В том числе и на лучшего выпускника по специальностям виноградарства и виноделия, лучшую научную работу. В программу вошли 15 мастер-классов по разным направлениям российского виноделия. Участники смогут продегустировать отечественные напитки, встретиться с виноделами и экспертами отрасли, посетить практические занятия по технологиям производства, винному маркетингу и культуре потребления вина.Но главной интригой форума традиционно остается Кубок АВВР. По мнению Месеняшина, крымские вина несомненно подтвердят свой высокий статус и наградами, и Гран-При, и Кубками, и медалями."Вина "Массандры", "Нового Света", "Солнечной Долины", Villa di Alma – это органическое виноделие, "Валерий Захарьин", других наших предприятий – мы на форуме представлены очень широко и рассчитываем на высокий результат. Все вина, которые отбирались на дегустации форума – победители проходящих в России крупных конкурсов. На самом деле, Крыму всегда есть чем удивить. За счет уникального крымского климата напитки, произведенные на полуострове, имеют уникальные свойства и давно отмечены высоким потребительским спросом на внутреннем рынке", – констатирует винодел.Пятый Российский винодельческий форум пройдет в Геленджике с 21 по 23 октября 2026 года, его главной площадкой впервые станет винный город "Белый мыс". Организаторы форума — фонд Росконгресс и Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе планируют собрать 27 тысяч тонн виноградаПервое место в рейтинге: россияне выбирают крымские винаСевастополь снабжает дубовыми бочками ведущие винодельни России
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крым, новости крыма, виноделие в крыму, виноделие, геленджик
Всероссийский винодельческий форум – с чем едет Крым и чего ждут виноделы

Крымское вино представят на V Всероссийском винодельческом форуме

06:09 21.10.2026
 
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Бокал - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Крымские виноделы представят свою продукцию на V Всероссийском винодельческом форуме в Геленджике. Как рассказал РИА Новости Крым директор ассоциации виноделов и виноградарей Крыма Тимофей Месеняшин, в этом году свои напитки на мероприятие везут не только крупные винодельческие заводы, но и малые частные хозяйства.
"Крымское представительство очень большое – это и небольшие фермерские вина, и напитки крупных, известных виноделен. Примечательно, что в этом году впервые приглашены не только руководители компаний или профильных ассоциаций, но и специалисты предприятий, виноделы. География Кубка охватывает семь винодельческих регионов – Крым, Кубань, Долину Дона, Дагестан, Нижнюю Волгу и Ставрополье. Количество вин-номинантов – более сотни", – говорит глава профильной Ассоциации.
По его словам, в этом году участников ожидает множество интересных номинаций. В том числе и на лучшего выпускника по специальностям виноградарства и виноделия, лучшую научную работу. В программу вошли 15 мастер-классов по разным направлениям российского виноделия. Участники смогут продегустировать отечественные напитки, встретиться с виноделами и экспертами отрасли, посетить практические занятия по технологиям производства, винному маркетингу и культуре потребления вина.

"Безусловно, на форуме обсудим перспективы виноградарства и виноделия. Конечно, ожидаем услышать, что отрасль будет продолжать получать господдержку. Будет много различных интересных тем и семинаров, посвященных науке, кадрам, будущему российской полки и гастрономическим предпочтениям россиян", – продолжает собеседник агентства.

Но главной интригой форума традиционно остается Кубок АВВР. По мнению Месеняшина, крымские вина несомненно подтвердят свой высокий статус и наградами, и Гран-При, и Кубками, и медалями.
"Вина "Массандры", "Нового Света", "Солнечной Долины", Villa di Alma – это органическое виноделие, "Валерий Захарьин", других наших предприятий – мы на форуме представлены очень широко и рассчитываем на высокий результат. Все вина, которые отбирались на дегустации форума – победители проходящих в России крупных конкурсов. На самом деле, Крыму всегда есть чем удивить. За счет уникального крымского климата напитки, произведенные на полуострове, имеют уникальные свойства и давно отмечены высоким потребительским спросом на внутреннем рынке", – констатирует винодел.
Пятый Российский винодельческий форум пройдет в Геленджике с 21 по 23 октября 2026 года, его главной площадкой впервые станет винный город "Белый мыс". Организаторы форума — фонд Росконгресс и Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
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