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Всероссийский винодельческий форум – с чем едет Крым и чего ждут виноделы

Всероссийский винодельческий форум – с чем едет Крым и чего ждут виноделы - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Всероссийский винодельческий форум – с чем едет Крым и чего ждут виноделы

Крымские виноделы представят свою продукцию на V Всероссийском винодельческом форуме в Геленджике. Как рассказал РИА Новости Крым директор ассоциации виноделов... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T06:09

2026-10-21T06:09

2026-10-21T06:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Крымские виноделы представят свою продукцию на V Всероссийском винодельческом форуме в Геленджике. Как рассказал РИА Новости Крым директор ассоциации виноделов и виноградарей Крыма Тимофей Месеняшин, в этом году свои напитки на мероприятие везут не только крупные винодельческие заводы, но и малые частные хозяйства.По его словам, в этом году участников ожидает множество интересных номинаций. В том числе и на лучшего выпускника по специальностям виноградарства и виноделия, лучшую научную работу. В программу вошли 15 мастер-классов по разным направлениям российского виноделия. Участники смогут продегустировать отечественные напитки, встретиться с виноделами и экспертами отрасли, посетить практические занятия по технологиям производства, винному маркетингу и культуре потребления вина.Но главной интригой форума традиционно остается Кубок АВВР. По мнению Месеняшина, крымские вина несомненно подтвердят свой высокий статус и наградами, и Гран-При, и Кубками, и медалями."Вина "Массандры", "Нового Света", "Солнечной Долины", Villa di Alma – это органическое виноделие, "Валерий Захарьин", других наших предприятий – мы на форуме представлены очень широко и рассчитываем на высокий результат. Все вина, которые отбирались на дегустации форума – победители проходящих в России крупных конкурсов. На самом деле, Крыму всегда есть чем удивить. За счет уникального крымского климата напитки, произведенные на полуострове, имеют уникальные свойства и давно отмечены высоким потребительским спросом на внутреннем рынке", – констатирует винодел.Пятый Российский винодельческий форум пройдет в Геленджике с 21 по 23 октября 2026 года, его главной площадкой впервые станет винный город "Белый мыс". Организаторы форума — фонд Росконгресс и Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе планируют собрать 27 тысяч тонн виноградаПервое место в рейтинге: россияне выбирают крымские винаСевастополь снабжает дубовыми бочками ведущие винодельни России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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