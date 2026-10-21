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Вражеские дроны уничтожены над акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Вражеские дроны уничтожены над акваторией Черного моря
Вражеские дроны уничтожены над акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Вражеские дроны уничтожены над акваторией Черного моря
Вооруженные Силы России уничтожили вражеские дроны над шестью регионами РФ и черноморской акваторией. Об этом сообщили в Минобороны РФ вечером в среду. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T20:52
2026-10-21T20:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России уничтожили вражеские дроны над шестью регионами РФ и черноморской акваторией. Об этом сообщили в Минобороны РФ вечером в среду.В том числе вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Псковской, Тверской областей и над акваторией Черного моря.За минувшие сутки над территорией России сбили два реактивных снаряда системы HIMARS и 954 беспилотников ВСУ, сообщали ранее в Министерстве обороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и другими регионами сбили 373 беспилотникаНа севере Крыма работает ПВОЗа ночь над Россией сбили 136 украинских беспилотников
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всу (вооруженные силы украины), атаки всу, министерство обороны рф, новости, новости сво, безопасность
Вражеские дроны уничтожены над акваторией Черного моря

Минобороны: ВС РФ уничтожили вражеские дроны над черноморской акваторией

20:52 21.10.2026
 
© РИА НовостиРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России уничтожили вражеские дроны над шестью регионами РФ и черноморской акваторией. Об этом сообщили в Минобороны РФ вечером в среду.
"В течение дня в период с 8.00 до 20.00 дежурными силами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - сказано в сообщении.
В том числе вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Псковской, Тверской областей и над акваторией Черного моря.
За минувшие сутки над территорией России сбили два реактивных снаряда системы HIMARS и 954 беспилотников ВСУ, сообщали ранее в Министерстве обороны России.
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