https://crimea.ria.ru/20261021/vrazheskie-drony-unichtozheny-nad-akvatoriey-chernogo-morya-1160401438.html

Вражеские дроны уничтожены над акваторией Черного моря

Вражеские дроны уничтожены над акваторией Черного моря - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Вражеские дроны уничтожены над акваторией Черного моря

Вооруженные Силы России уничтожили вражеские дроны над шестью регионами РФ и черноморской акваторией. Об этом сообщили в Минобороны РФ вечером в среду. РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T20:52

2026-10-21T20:52

2026-10-21T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России уничтожили вражеские дроны над шестью регионами РФ и черноморской акваторией. Об этом сообщили в Минобороны РФ вечером в среду.В том числе вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Псковской, Тверской областей и над акваторией Черного моря.За минувшие сутки над территорией России сбили два реактивных снаряда системы HIMARS и 954 беспилотников ВСУ, сообщали ранее в Министерстве обороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и другими регионами сбили 373 беспилотникаНа севере Крыма работает ПВОЗа ночь над Россией сбили 136 украинских беспилотников

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), атаки всу, министерство обороны рф, новости, новости сво, безопасность