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Владимир Путин и Ли Цян обсудили отношения между Россией и Китаем - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Владимир Путин и Ли Цян обсудили отношения между Россией и Китаем
Владимир Путин и Ли Цян обсудили отношения между Россией и Китаем - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Владимир Путин и Ли Цян обсудили отношения между Россией и Китаем
Отношения между Россией и Китаем развиваются весьма успешно и не зависят от международной конъюнктуры. Об этом заявил в среду, 21 октября, президент РФ Владимир РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T16:44
2026-10-21T16:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Отношения между Россией и Китаем развиваются весьма успешно и не зависят от международной конъюнктуры. Об этом заявил в среду, 21 октября, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Санкт-Петербурге.Он отметил развитие торгово-экономических связей. Россия и Китай сотрудничают в сферах энергетики и информационных технологий, в космосе и мирном атоме. Оборот сельхозпродукции между странами за восемь месяцев 2026 года вырос на 34%.В свою очередь Ли Цян заявил, что на фоне сложной международной турбулентности, разгула односторонности и гегемонии Китай и Россия поддерживают очень тесные связи, что является стабилизирующим фактором.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и КитаяТреxсторонняя встреча Россия - Китай - США может приблизить окончание конфликта на УкраинеЕвропа ничего не получила, Трамп слился, а Россия, Индия, Китай и страны глобального юга – в выигрыше
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владимир путин (политик), россия, китай, политика, экономика, новости
Владимир Путин и Ли Цян обсудили отношения между Россией и Китаем

Отношения России и Китая не зависят от международной конъюнктуры – Путин

16:44 21.10.2026 (обновлено: 16:48 21.10.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна
Встреча президента Владимира Путина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Отношения между Россией и Китаем развиваются весьма успешно и не зависят от международной конъюнктуры. Об этом заявил в среду, 21 октября, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Санкт-Петербурге.
"Связи между Россией и Китаем развиваются весьма успешно, динамично. В их основе – принципы равноправия, взаимного уважения, обоюдной выгоды и учета интересов друг друга. Наши отношения не зависят от международной конъюнктуры и не направлены против кого бы то ни было", – подчеркнул президент.
Он отметил развитие торгово-экономических связей. Россия и Китай сотрудничают в сферах энергетики и информационных технологий, в космосе и мирном атоме. Оборот сельхозпродукции между странами за восемь месяцев 2026 года вырос на 34%.
В свою очередь Ли Цян заявил, что на фоне сложной международной турбулентности, разгула односторонности и гегемонии Китай и Россия поддерживают очень тесные связи, что является стабилизирующим фактором.
"Китайская сторона готова с российской стороной вместе на основе договоренности на высшем уровне постоянно углублять взаимодоверие, расширять многоплановое взаимовыгодное сотрудничество во благо наших народов", – сказал он.
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Владимир Путин (политик)РоссияКитайПолитикаЭкономикаНовости
 
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