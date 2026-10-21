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Владимир Путин и Ли Цян обсудили отношения между Россией и Китаем

Владимир Путин и Ли Цян обсудили отношения между Россией и Китаем - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Владимир Путин и Ли Цян обсудили отношения между Россией и Китаем

Отношения между Россией и Китаем развиваются весьма успешно и не зависят от международной конъюнктуры. Об этом заявил в среду, 21 октября, президент РФ Владимир РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T16:44

2026-10-21T16:44

2026-10-21T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Отношения между Россией и Китаем развиваются весьма успешно и не зависят от международной конъюнктуры. Об этом заявил в среду, 21 октября, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Санкт-Петербурге.Он отметил развитие торгово-экономических связей. Россия и Китай сотрудничают в сферах энергетики и информационных технологий, в космосе и мирном атоме. Оборот сельхозпродукции между странами за восемь месяцев 2026 года вырос на 34%.В свою очередь Ли Цян заявил, что на фоне сложной международной турбулентности, разгула односторонности и гегемонии Китай и Россия поддерживают очень тесные связи, что является стабилизирующим фактором.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и КитаяТреxсторонняя встреча Россия - Китай - США может приблизить окончание конфликта на УкраинеЕвропа ничего не получила, Трамп слился, а Россия, Индия, Китай и страны глобального юга – в выигрыше

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2026

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владимир путин (политик), россия, китай, политика, экономика, новости