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В Запорожской области освободили Юльевку и Червоный Яр - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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В Запорожской области освободили Юльевку и Червоный Яр
В Запорожской области освободили Юльевку и Червоный Яр - РИА Новости Крым, 21.10.2026
В Запорожской области освободили Юльевку и Червоный Яр
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Червоный Яр в Запорожской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T13:21
2026-10-21T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Червоный Яр в Запорожской области, сообщило Минобороны России.Подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Юльевка в Запорожской области, добавили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Днепр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Юльевка Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, украина, запорожская область, новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Запорожской области освободили Юльевку и Червоный Яр

В Запорожской области армия России освободила Юльевку и Червоный Яр

13:21 21.10.2026
 
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Константин Морозов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Червоный Яр в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоный Яр Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Юльевка в Запорожской области, добавили в Минобороны России.
"Подразделения группировки войск "Днепр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Юльевка Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.
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Министерство обороны РФНовости СВОУкраинаЗапорожская областьНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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