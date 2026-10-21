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В Запорожской области освободили Юльевку и Червоный Яр
В Запорожской области освободили Юльевку и Червоный Яр - РИА Новости Крым, 21.10.2026
В Запорожской области освободили Юльевку и Червоный Яр
Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Червоный Яр в Запорожской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T13:21
2026-10-21T13:21
2026-10-21T13:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Червоный Яр в Запорожской области, сообщило Минобороны России.Подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Юльевка в Запорожской области, добавили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Днепр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Юльевка Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, украина, запорожская область, новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Запорожской области освободили Юльевку и Червоный Яр
В Запорожской области армия России освободила Юльевку и Червоный Яр