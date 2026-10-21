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В Севастополе ветераны СВО могут получить до 350 тысяч по соцконтракту - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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В Севастополе ветераны СВО могут получить до 350 тысяч по соцконтракту
В Севастополе ветераны СВО могут получить до 350 тысяч по соцконтракту - РИА Новости Крым, 21.10.2026
В Севастополе ветераны СВО могут получить до 350 тысяч по соцконтракту
В Севастополе безработные ветераны специальной военной операции могут заключить социальный контракт на открытие своего дела, сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T08:12
2026-10-21T08:12
ветераны сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе безработные ветераны специальной военной операции могут заключить социальный контракт на открытие своего дела, сообщили в пресс-службе правительства города. Программа дает деньги на развитие бизнеса или личного хозяйства, а также возможность оплатить обучение или повышение квалификации. Аналогичное право получат и супруги ветеранов с инвалидностью 1-й или 2-й группы, если сам ветеран откажется от этой помощи. Отмечается, что заявление и отчеты подаются через Госуслуги — документооборот полностью электронный. 350 тысяч рублей на открытие или развитие своего бизнеса без проверки среднедушевого дохода семьи ветераны СВО могут получить и в Крыму. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ветераны сво, господдержка, помощь бойцам сво, севастополь, новости севастополя, бизнес
В Севастополе ветераны СВО могут получить до 350 тысяч по соцконтракту

В Севастополе ветераны СВО могут получить до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса

08:12 21.10.2026
 
Участник СВО
Участник СВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе безработные ветераны специальной военной операции могут заключить социальный контракт на открытие своего дела, сообщили в пресс-службе правительства города.
"Ветераны спецоперации могут получить соцконтракт — до 350 тысяч рублей на открытие дела. Доходы семьи при этом не учитывают", - говорится в сообщении.
Программа дает деньги на развитие бизнеса или личного хозяйства, а также возможность оплатить обучение или повышение квалификации.
Аналогичное право получат и супруги ветеранов с инвалидностью 1-й или 2-й группы, если сам ветеран откажется от этой помощи.
Отмечается, что заявление и отчеты подаются через Госуслуги — документооборот полностью электронный.
350 тысяч рублей на открытие или развитие своего бизнеса без проверки среднедушевого дохода семьи ветераны СВО могут получить и в Крыму.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ветераны СВОГосподдержкаПомощь бойцам СВОСевастопольНовости СевастополяБизнес
 
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