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В Севастополе продлили прием заявок на выплату для туротрасли и общепита

В Севастополе продлили прием заявок на выплату для туротрасли и общепита - РИА Новости Крым, 21.10.2026

В Севастополе продлили прием заявок на выплату для туротрасли и общепита

В Севастополе продлили прием заявок на выплату в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) для туристической отрасли и предприятий общественного... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T11:33

2026-10-21T11:33

2026-10-21T11:33

михаил развожаев

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выплаты и компенсации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе продлили прием заявок на выплату в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) для туристической отрасли и предприятий общественного питания. Об этом сообщает правительство Севастополя в своем канале в МАКС.В правительстве уточнили, что предприниматели подали уже около тысячи заявлений, из них порядка 700 получили одобрение и средства на счет.Господдержку запустили по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Размер выплаты - 81 279 рублей на каждого работника. Для этого компаниям и ИП нужно сохранить штат и регистрацию в городе.Ранее сообщалось, что около 1400 предпринимателей Севастополя смогут получить единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника.До этого правительство России выделило на поддержку туристической отрасли 590 миллионов рублей и утвердило порядок выплат. В свою очередь департамент экономического развития разработал алгоритм по подаче заявок.Развожаев также сообщил, что предприниматели Севастополя могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнесаСевастополь получил почти 600 млн рублей на поддержку туризма и общепитаПочти 24 тысячи предприятий Крыма получат господдержку в условиях режима ЧС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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