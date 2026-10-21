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В Севастополе продлили прием заявок на выплату для туротрасли и общепита - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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В Севастополе продлили прием заявок на выплату для туротрасли и общепита
В Севастополе продлили прием заявок на выплату для туротрасли и общепита - РИА Новости Крым, 21.10.2026
В Севастополе продлили прием заявок на выплату для туротрасли и общепита
В Севастополе продлили прием заявок на выплату в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) для туристической отрасли и предприятий общественного... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T11:33
2026-10-21T11:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе продлили прием заявок на выплату в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) для туристической отрасли и предприятий общественного питания. Об этом сообщает правительство Севастополя в своем канале в МАКС.В правительстве уточнили, что предприниматели подали уже около тысячи заявлений, из них порядка 700 получили одобрение и средства на счет.Господдержку запустили по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Размер выплаты - 81 279 рублей на каждого работника. Для этого компаниям и ИП нужно сохранить штат и регистрацию в городе.Ранее сообщалось, что около 1400 предпринимателей Севастополя смогут получить единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника.До этого правительство России выделило на поддержку туристической отрасли 590 миллионов рублей и утвердило порядок выплат. В свою очередь департамент экономического развития разработал алгоритм по подаче заявок.Развожаев также сообщил, что предприниматели Севастополя могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе принято более 20 мер поддержки для бизнесаСевастополь получил почти 600 млн рублей на поддержку туризма и общепитаПочти 24 тысячи предприятий Крыма получат господдержку в условиях режима ЧС
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михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, выплаты и компенсации, режим чс
В Севастополе продлили прием заявок на выплату для туротрасли и общепита

В Севастополе до 2 ноября продлили прием заявок на выплату для туротрасли и общепита

11:33 21.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание правительства Севастополя
Здание правительства Севастополя - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе продлили прием заявок на выплату в размере трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) для туристической отрасли и предприятий общественного питания. Об этом сообщает правительство Севастополя в своем канале в МАКС.
"Прием заявок на выплату в размере трех МРОТ для туротрасли и общепита продлили до 2 ноября", – говорится в сообщении.
В правительстве уточнили, что предприниматели подали уже около тысячи заявлений, из них порядка 700 получили одобрение и средства на счет.
Господдержку запустили по поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Размер выплаты - 81 279 рублей на каждого работника. Для этого компаниям и ИП нужно сохранить штат и регистрацию в городе.
Ранее сообщалось, что около 1400 предпринимателей Севастополя смогут получить единовременные выплаты в размере трех МРОТ на каждого сотрудника.
До этого правительство России выделило на поддержку туристической отрасли 590 миллионов рублей и утвердило порядок выплат. В свою очередь департамент экономического развития разработал алгоритм по подаче заявок.
Развожаев также сообщил, что предприниматели Севастополя могут воспользоваться новой федеральной мерой поддержки – отсрочкой по уплате страховых взносов.
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Михаил РазвожаевСевастопольНовости СевастополяВыплаты и компенсацииРежим ЧС
 
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