https://crimea.ria.ru/20261021/v-sevastopole-otrazili-ataku-vsu-1160394926.html
В Севастополе отразили атаку ВСУ
В Севастополе отразили атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 21.10.2026
В Севастополе отразили атаку ВСУ
В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ. Уничтожен один беспилотник над морем, сообщил в своем канале в МАКС губернатор... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T15:59
2026-10-21T15:59
2026-10-21T15:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ. Уничтожен один беспилотник над морем, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожваев.Он отметил, что никто из людей не пострадал. Никаких повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.В среду в 15.22 в Севастополе была объявлена тревога. В 15:28 был дан отбой воздушной тревоги.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 373 вражеских беспилотника над Крымом и еще 12-ю регионами России, а также Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе отразили атаку ВСУ
Силы ПВО сбили один вражеский БПЛА над морем
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ. Уничтожен один беспилотник над морем, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожваев.
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали один вражеский беспилотник над морем", - написал Развожаев.
Он отметил, что никто из людей не пострадал. Никаких повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.
В среду в 15.22 в Севастополе была объявлена тревога. В 15:28 был дан отбой воздушной тревоги.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 373 вражеских беспилотника над Крымом и еще 12-ю регионами России, а также Черным морем.
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