https://crimea.ria.ru/20261021/v-sevastopole-otrazili-ataku-vsu-1160394926.html

В Севастополе отразили атаку ВСУ

В Севастополе отразили атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 21.10.2026

В Севастополе отразили атаку ВСУ

В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ. Уничтожен один беспилотник над морем, сообщил в своем канале в МАКС губернатор... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T15:59

2026-10-21T15:59

2026-10-21T15:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе силы ПВО и мобильные огневые группы отразили очередную атаку ВСУ. Уничтожен один беспилотник над морем, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожваев.Он отметил, что никто из людей не пострадал. Никаких повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.В среду в 15.22 в Севастополе была объявлена тревога. В 15:28 был дан отбой воздушной тревоги.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 373 вражеских беспилотника над Крымом и еще 12-ю регионами России, а также Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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