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В Севастополе мать могут посадить из-за поездок сына на самокате
В Севастополе мать могут посадить из-за поездок сына на самокате - РИА Новости Крым, 21.10.2026
В Севастополе мать могут посадить из-за поездок сына на самокате
В Севастополе мать 13-летнего подростка могут лишить свободы на год из-за опасных поездок ее сына на электросамокате, сообщили в региональной полиции. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T10:45
2026-10-21T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе мать 13-летнего подростка могут лишить свободы на год из-за опасных поездок ее сына на электросамокате, сообщили в региональной полиции.По информации МВД, днем 11 октября на проспекте Октябрьской Революции сотрудники ППС остановили подростка, который ехал на электросамокате Kugoo без шлема и защитной экипировки. Полицейские вызвали патруль ДПС Госавтоинспекции и передали ему несовершеннолетнего водителя для проверки.Выяснилось, что в июле 2025 года подросток, гоняя на электросамокате, который ему подарила 38‑летняя мама – директор супермаркета, сбил на проспекте Героев Сталинграда женщину. Потерпевшая получила тяжелую травму и обратилась в полицию. Несовершеннолетний не был привлечен к уголовной ответственности, а в отношении его матери полицейские составили административный материал. Женщину обязали провести со своим сыном беседу. Но вместо этого уже спустя месяц она приобрела ему новый двухколесный электротранспорт. Очевидно, что на путь исправления жительница Севастополя не встала, пояснили в полиции."В связи с тем, что в ее действиях могут усматриваться признаки состава преступления "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни, собранные полицейскими материалы направлены в следственный орган для принятия процессуального решения", - подчеркнули в МВД.Отмечается, что максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 2027 году в России введут новый ГОСТ на электросамокатыУстановка на трезвость: какую помощь оказывают в крымском вытрезвителеВ Севастополе пьяный автомобилист устроил дебош
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В Севастополе мать могут посадить из-за поездок сына на самокате
В Севастополе мать может получить судимость из-за поездок 13-летнего сына на самокате
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе мать 13-летнего подростка могут лишить свободы на год из-за опасных поездок ее сына на электросамокате, сообщили в региональной полиции.
По информации МВД, днем 11 октября на проспекте Октябрьской Революции сотрудники ППС остановили подростка, который ехал на электросамокате Kugoo без шлема и защитной экипировки. Полицейские вызвали патруль ДПС Госавтоинспекции и передали ему несовершеннолетнего водителя для проверки.
"Автоинспекторы установили, что средство индивидуальной мобильности имеет мощность 2200 ватт, а права управления у 13‑летнего самокатчика, естественно, не было. На место прибыли сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району, которые вызвали его законного представителя для дальнейшего разбирательства", - рассказали в полиции.
Выяснилось, что в июле 2025 года подросток, гоняя на электросамокате, который ему подарила 38‑летняя мама – директор супермаркета, сбил на проспекте Героев Сталинграда женщину. Потерпевшая получила тяжелую травму и обратилась в полицию.
Несовершеннолетний не был привлечен к уголовной ответственности, а в отношении его матери полицейские составили административный материал. Женщину обязали провести со своим сыном беседу. Но вместо этого уже спустя месяц она приобрела ему новый двухколесный электротранспорт. Очевидно, что на путь исправления жительница Севастополя не встала, пояснили в полиции.
"В связи с тем, что в ее действиях могут усматриваться признаки состава преступления "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни, собранные полицейскими материалы направлены в следственный орган для принятия процессуального решения", - подчеркнули в МВД.
Отмечается, что максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
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