https://crimea.ria.ru/20261021/v-sevastopole-gremyat-vzryvy-po-vsemu-poberezhyu--chto-proiskhodit-1160400939.html
В Севастополе гремят взрывы по всему побережью – что происходит
В Севастополе гремят взрывы по всему побережью – что происходит - РИА Новости Крым, 21.10.2026
В Севастополе гремят взрывы по всему побережью – что происходит
В Севастополе вечером в среду проходят учения флота с гранатометанием. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T20:12
2026-10-21T20:12
2026-10-21T20:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в среду проходят учения флота с гранатометанием. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, в рамках тренировки запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополя в среду пройдут учения Росгвардии и МВДСтрельба и взрывы в Севастополе – идет тренировка флотаВ Севастополе идут учения – предупреждение властей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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учения, военно-морской флот рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, новости севастополя, михаил развожаев
В Севастополе гремят взрывы по всему побережью – что происходит
В Севастополе военные проводят учения с гранатометанием – Развожаев
20:12 21.10.2026 (обновлено: 20:19 21.10.2026)