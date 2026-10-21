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В реки бассейна Черного моря выпустили более 230 тысяч молодых особей лосося - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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В реки бассейна Черного моря выпустили более 230 тысяч молодых особей лосося
В реки бассейна Черного моря выпустили более 230 тысяч молодых особей лосося - РИА Новости Крым, 21.10.2026
В реки бассейна Черного моря выпустили более 230 тысяч молодых особей лосося
С начала 2026 года в горные реки Краснодарского края, впадающие в Черное море, выпустили более 230 тысяч молодых лососей. Черноморский лосось занесен в Красную... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T18:17
2026-10-21T18:17
черное море
краснодарский край
новости
росрыболовство
рыба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. С начала 2026 года в горные реки Краснодарского края, впадающие в Черное море, выпустили более 230 тысяч молодых лососей. Черноморский лосось занесен в Красную книгу России и редко встречается в природе. Об этом сообщило Росрыболовство в своем канале в МАКС.По данным Росрыболовства, еще 8 тысяч рыб оставили на заводах - со временем они смогут дать потомство.Молодь черноморского лосося выращивают в Азово-Черноморском филиале подведомственного Росрыболовству Главрыбвода. В отличие от тихоокеанских сородичей черноморский лосось не погибает после нереста, а возвращается в море. Выживаемость выращенных на рыбоводных заводах мальков выше, чем в естественной среде благодаря отсутствию хищников и оптимальным условиям.Ранее сообщалось, что в России почти вдвое выросла цена на красную икру. Также отмечается существенное подорожание лососевых видов рыбы. Основная причина этого – чрезвычайно низкие показатели путины в этом году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит неграмотная очистка рек в КрымуЧужеродные вселенцы: что угрожает аборигенным видам Черного и Азовского морейВ Севастополе браконьеры незаконно наловили кефали на 6,9 млн - приговор
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Новости
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
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черное море, краснодарский край, новости, росрыболовство, рыба
В реки бассейна Черного моря выпустили более 230 тысяч молодых особей лосося

В реки бассейна Черного моря выпустили более 230 тысяч молодых особей редкого лосося

18:17 21.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛосось
Лосось - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. С начала 2026 года в горные реки Краснодарского края, впадающие в Черное море, выпустили более 230 тысяч молодых лососей. Черноморский лосось занесен в Красную книгу России и редко встречается в природе. Об этом сообщило Росрыболовство в своем канале в МАКС.
"С начала года в горные реки Шахе и Мзымту, впадающие в Черное море, выпустили более 230 тысяч молодых лососей... Выпуски проходят по государственному заданию за счет компенсации ущерба водным биоресурсам и собственных средств", – говорится в сообщении.
По данным Росрыболовства, еще 8 тысяч рыб оставили на заводах - со временем они смогут дать потомство.
Молодь черноморского лосося выращивают в Азово-Черноморском филиале подведомственного Росрыболовству Главрыбвода. В отличие от тихоокеанских сородичей черноморский лосось не погибает после нереста, а возвращается в море. Выживаемость выращенных на рыбоводных заводах мальков выше, чем в естественной среде благодаря отсутствию хищников и оптимальным условиям.
Ранее сообщалось, что в России почти вдвое выросла цена на красную икру. Также отмечается существенное подорожание лососевых видов рыбы. Основная причина этого – чрезвычайно низкие показатели путины в этом году.
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Черное мореКраснодарский крайНовостиРосрыболовствоРыба
 
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