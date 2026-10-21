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В Крыму с марта 2027 года планируют запретить продажу вейпов - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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В Крыму с марта 2027 года планируют запретить продажу вейпов
В Крыму с марта 2027 года планируют запретить продажу вейпов - РИА Новости Крым, 21.10.2026
В Крыму с марта 2027 года планируют запретить продажу вейпов
Государственный совет Республики Крым в первом чтении поддержал проект закона об установлении ограничения на розничную продажу табачной и никотинсодержащей... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T13:17
2026-10-21T13:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Государственный совет Республики Крым в первом чтении поддержал проект закона об установлении ограничения на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции. Документ также запрещает розничную продажу вейпов. Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в своем канале в МАКС.Кроме того, с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года в республике планируется запретить продажу вейпов. Нарушение закона повлечет административную ответственность, отметил Владимир Константинов.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет субъекты РФ правом вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.1 октября Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым информацию о составе никотинсодержащих изделий предлагается относить к коммерческой тайне.Ранее врач-нарколог Марина Шоренко отметила, что смягчать запрет на продажу вейпов в России нет необходимости, и жесткие санкции в отношении электронных сигарет вполне оправданы в силу серьезности вреда, причиняемому человеку.В Крыму ранее зафиксирован случай полного поражения легких из-за вейпа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин наладил продажу сигарет и вейпов на 10 миллионов рублейК чему приведет полный запрет вейпов в России - мнениеЛожное чувство безопасности: почему важен запрет на вейпы – мнение
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96
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вейпы, государственный совет рк (госсовет), крым, новости крыма, табак, закон и право
В Крыму с марта 2027 года планируют запретить продажу вейпов

Госсовет Крыма в первом чтении поддержал законопроект о запрете вейпов

13:17 21.10.2026
 
© Канал Владимира Константинова в МАКСЗаседание Госсовета Крыма
Заседание Госсовета Крыма
© Канал Владимира Константинова в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Государственный совет Республики Крым в первом чтении поддержал проект закона об установлении ограничения на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции. Документ также запрещает розничную продажу вейпов. Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в своем канале в МАКС.
"После принятия закона, внесенного главой республики Сергеем Аксеновым, в Крыму будет исключена продажа табачной и никотинсодержащей продукции в зданиях, относящихся к организациям детского отдыха и оздоровления, социального обслуживания, в местах проведения официальных спортивных мероприятий, культовых зданиях, на территориях зон отдыха, включая пляжи", - сообщил Константинов.
Кроме того, с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года в республике планируется запретить продажу вейпов. Нарушение закона повлечет административную ответственность, отметил Владимир Константинов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет субъекты РФ правом вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.
1 октября Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым информацию о составе никотинсодержащих изделий предлагается относить к коммерческой тайне.
Ранее врач-нарколог Марина Шоренко отметила, что смягчать запрет на продажу вейпов в России нет необходимости, и жесткие санкции в отношении электронных сигарет вполне оправданы в силу серьезности вреда, причиняемому человеку.
В Крыму ранее зафиксирован случай полного поражения легких из-за вейпа.
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