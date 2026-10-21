В Крыму с марта 2027 года планируют запретить продажу вейпов
Госсовет Крыма в первом чтении поддержал законопроект о запрете вейпов
© Канал Владимира Константинова в МАКСЗаседание Госсовета Крыма
© Канал Владимира Константинова в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Государственный совет Республики Крым в первом чтении поддержал проект закона об установлении ограничения на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции. Документ также запрещает розничную продажу вейпов. Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в своем канале в МАКС.
"После принятия закона, внесенного главой республики Сергеем Аксеновым, в Крыму будет исключена продажа табачной и никотинсодержащей продукции в зданиях, относящихся к организациям детского отдыха и оздоровления, социального обслуживания, в местах проведения официальных спортивных мероприятий, культовых зданиях, на территориях зон отдыха, включая пляжи", - сообщил Константинов.
Кроме того, с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года в республике планируется запретить продажу вейпов. Нарушение закона повлечет административную ответственность, отметил Владимир Константинов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет субъекты РФ правом вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.
1 октября Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, в соответствии с которым информацию о составе никотинсодержащих изделий предлагается относить к коммерческой тайне.
Ранее врач-нарколог Марина Шоренко отметила, что смягчать запрет на продажу вейпов в России нет необходимости, и жесткие санкции в отношении электронных сигарет вполне оправданы в силу серьезности вреда, причиняемому человеку.
В Крыму ранее зафиксирован случай полного поражения легких из-за вейпа.
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