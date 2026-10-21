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В Крыму почти 30 тысяч родителей получили ежегодную семейную выплату

В Крыму почти 30 тысяч родителей получили ежегодную семейную выплату - РИА Новости Крым, 21.10.2026

В Крыму почти 30 тысяч родителей получили ежегодную семейную выплату

В Крыму ежегодную семейную выплату получили почти 30 тысяч родителей, на эти цели было выделено более 80 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T07:19

2026-10-21T07:19

2026-10-21T07:19

отделение социального фонда россии по республике крым

пособия и выплаты

семья

соцзащита

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Крыму ежегодную семейную выплату получили почти 30 тысяч родителей, на эти цели было выделено более 80 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского отделения Социального фонда России (СФР).Средний размер выплаты составил 28 тысяч рублей, отметили в ведомстве.Региональное отделение Социального фонда начало оформлять средства в июне этого года. Обратиться за выплатой могли родители, воспитывающие двух и более детей и уплатившие НДФЛ в предыдущем году. Прием заявлений на новое пособие длился четыре месяца и был завершен 30 сентября.Согласно правилам выплаты, налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывается по льготной – 6%. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается родителю. Новую меру могут оформить оба работающих родителя. Обязательным условием при этом является отсутствие долгов по алиментам.В отделении СФР указали, что в следующем году крымские семьи смогут подать заявление на ежегодную семейную выплату начиная с июня. Заявления будут приниматься онлайн на портале "Госуслуги", а также очно в клиентских службах отделения СФР и многофункциональных центрах. Оформление пособия не лишает семью права на другие семейные льготы и налоговые вычеты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсии в России проиндексируют дважды в 2027 годуКакие федеральные социальные выплаты положены в РоссииКрымчане предпочитают обращаться в Социальный фонд онлайн

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отделение социального фонда россии по республике крым, пособия и выплаты, семья, соцзащита, крым, новости крыма