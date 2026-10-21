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В Крыму иномарка сбила ребенка на "зебре": девочку отбросило на другое авто - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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В Крыму иномарка сбила ребенка на "зебре": девочку отбросило на другое авто
В Крыму иномарка сбила ребенка на "зебре": девочку отбросило на другое авто - РИА Новости Крым, 21.10.2026
В Крыму иномарка сбила ребенка на "зебре": девочку отбросило на другое авто
Иномарка сбила 16-летнюю девочку на пешеходном переходе в одном из сел Сакского района, от удара ребенка отбросило на другую машину. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T19:53
2026-10-21T19:53
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Иномарка сбила 16-летнюю девочку на пешеходном переходе в одном из сел Сакского района, от удара ребенка отбросило на другую машину. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Крыма.По данным надзорного ведомства, авария произошла 21 октября, в селе Суворовское. Водитель автомобиля Peugeot сбил девочку-подростка на улице Дружбы на нерегулируемом переходе.Как уточнили в МВД по Крыму, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас правоохранители проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия, по результатам будет принято процессуальное решение. Ход проверки на контроле прокуратуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани столкнулись грузовик и легковушка – два человека погиблиШкольный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской областиТрое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье
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В Крыму иномарка сбила ребенка на "зебре": девочку отбросило на другое авто

В Крыму иномарка сбила 16-летнюю девочку на пешеходном переходе - прокуратура

19:53 21.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Иномарка сбила 16-летнюю девочку на пешеходном переходе в одном из сел Сакского района, от удара ребенка отбросило на другую машину. Об этом сообщает пресс-служа прокуратуры Крыма.
По данным надзорного ведомства, авария произошла 21 октября, в селе Суворовское. Водитель автомобиля Peugeot сбил девочку-подростка на улице Дружбы на нерегулируемом переходе.
"Подростка от удара отбросило на стоящий на встречной полосе автомобиль. С телесными повреждениями пострадавшая госпитализирована", – сказано в сообщении.
Как уточнили в МВД по Крыму, на месте происшествия работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.
Сейчас правоохранители проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия, по результатам будет принято процессуальное решение. Ход проверки на контроле прокуратуры.
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