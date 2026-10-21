https://crimea.ria.ru/20261021/v-krymu-budut-izuchat-vozmozhnosti-primeneniya-alternativnoy-energetiki-1160400504.html
В Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетики
В Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетики - РИА Новости Крым, 21.10.2026
В Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетики
Крым может стать площадкой для изучения возможности более широкого применения альтернативной энергетики в быту и сельском хозяйстве. Об этом заявила депутат... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T19:22
2026-10-21T19:22
2026-10-21T19:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Крым может стать площадкой для изучения возможности более широкого применения альтернативной энергетики в быту и сельском хозяйстве. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Янина Павленко по итогам заседания Комитета по аграрным вопросам."У региона особые условия: он зависит от централизованного энергоснабжения, при этом обладает серьезным потенциалом солнца и геотермальных ресурсов. В период энергетического кризиса инициатива местных жителей дала старт развитию микроэнергетики: в сельской местности и городах разворачивались солнечные панели и для частных нужд, и для бизнеса. По сути, полуостров – идеальная площадка, где обкатывается новая модель энергоснабжения", – написала Павленко в своем канале в МАКС.Собственная генерация для домовладений – это возможность покрывать часть потребностей в электричестве и меньше зависеть от внешнего энергоснабжения, а для аграриев – сократить издержки, подчеркнула парламентарий. В частности, в сельхозотрасли солнечная энергетика закрывает сразу несколько критических задач: орошение, водоснабжение, энергоснабжение агрокомплексов. При этом стоимость электроэнергии напрямую влияет на себестоимость продуктов."Результаты исследования дадут нам конкретные ответы на вопросы: какие поправки нужно внести в нормативную базу для развития микрогенерации, как интегрировать распределенную генерацию в общую энергосистему Юга России и другие. Итогом этой большой работы могут стать законодательные предложения и рекомендации для регионов", – убеждена Павленко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеКак обогреть дом без отопления и света – советы экспертаВ Крыму сохраняется дефицит мощности
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, энергетика, янина павленко, государственная дума рф
В Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетики
Крым может стать площадкой для изучения возможностей альтернативной энергетики
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Крым может стать площадкой для изучения возможности более широкого применения альтернативной энергетики в быту и сельском хозяйстве. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Янина Павленко по итогам заседания Комитета по аграрным вопросам.
"У региона особые условия: он зависит от централизованного энергоснабжения, при этом обладает серьезным потенциалом солнца и геотермальных ресурсов. В период энергетического кризиса инициатива местных жителей дала старт развитию микроэнергетики: в сельской местности и городах разворачивались солнечные панели и для частных нужд, и для бизнеса. По сути, полуостров – идеальная площадка, где обкатывается новая модель энергоснабжения", – написала Павленко в своем канале в МАКС.
Собственная генерация для домовладений – это возможность покрывать часть потребностей в электричестве и меньше зависеть от внешнего энергоснабжения, а для аграриев – сократить издержки, подчеркнула парламентарий. В частности, в сельхозотрасли солнечная энергетика закрывает сразу несколько критических задач: орошение, водоснабжение, энергоснабжение агрокомплексов. При этом стоимость электроэнергии напрямую влияет на себестоимость продуктов.
"Результаты исследования дадут нам конкретные ответы на вопросы: какие поправки нужно внести в нормативную базу для развития микрогенерации, как интегрировать распределенную генерацию в общую энергосистему Юга России и другие. Итогом этой большой работы могут стать законодательные предложения и рекомендации для регионов", – убеждена Павленко.
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