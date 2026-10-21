Рейтинг@Mail.ru
В Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетики - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261021/v-krymu-budut-izuchat-vozmozhnosti-primeneniya-alternativnoy-energetiki-1160400504.html
В Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетики
В Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетики - РИА Новости Крым, 21.10.2026
В Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетики
Крым может стать площадкой для изучения возможности более широкого применения альтернативной энергетики в быту и сельском хозяйстве. Об этом заявила депутат... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T19:22
2026-10-21T19:22
крым
новости крыма
энергетика
янина павленко
государственная дума рф
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/0d/1157594910_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_8c52fdb71cc192f7d14e8db482de6714.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Крым может стать площадкой для изучения возможности более широкого применения альтернативной энергетики в быту и сельском хозяйстве. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Янина Павленко по итогам заседания Комитета по аграрным вопросам."У региона особые условия: он зависит от централизованного энергоснабжения, при этом обладает серьезным потенциалом солнца и геотермальных ресурсов. В период энергетического кризиса инициатива местных жителей дала старт развитию микроэнергетики: в сельской местности и городах разворачивались солнечные панели и для частных нужд, и для бизнеса. По сути, полуостров – идеальная площадка, где обкатывается новая модель энергоснабжения", – написала Павленко в своем канале в МАКС.Собственная генерация для домовладений – это возможность покрывать часть потребностей в электричестве и меньше зависеть от внешнего энергоснабжения, а для аграриев – сократить издержки, подчеркнула парламентарий. В частности, в сельхозотрасли солнечная энергетика закрывает сразу несколько критических задач: орошение, водоснабжение, энергоснабжение агрокомплексов. При этом стоимость электроэнергии напрямую влияет на себестоимость продуктов."Результаты исследования дадут нам конкретные ответы на вопросы: какие поправки нужно внести в нормативную базу для развития микрогенерации, как интегрировать распределенную генерацию в общую энергосистему Юга России и другие. Итогом этой большой работы могут стать законодательные предложения и рекомендации для регионов", – убеждена Павленко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зимеКак обогреть дом без отопления и света – советы экспертаВ Крыму сохраняется дефицит мощности
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/0d/1157594910_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_2e98fda4eb0000195a090945f6480ebd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, энергетика, янина павленко, государственная дума рф
В Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетики

Крым может стать площадкой для изучения возможностей альтернативной энергетики

19:22 21.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСолнечная батарея
Солнечная батарея - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Крым может стать площадкой для изучения возможности более широкого применения альтернативной энергетики в быту и сельском хозяйстве. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Янина Павленко по итогам заседания Комитета по аграрным вопросам.
"У региона особые условия: он зависит от централизованного энергоснабжения, при этом обладает серьезным потенциалом солнца и геотермальных ресурсов. В период энергетического кризиса инициатива местных жителей дала старт развитию микроэнергетики: в сельской местности и городах разворачивались солнечные панели и для частных нужд, и для бизнеса. По сути, полуостров – идеальная площадка, где обкатывается новая модель энергоснабжения", – написала Павленко в своем канале в МАКС.
Собственная генерация для домовладений – это возможность покрывать часть потребностей в электричестве и меньше зависеть от внешнего энергоснабжения, а для аграриев – сократить издержки, подчеркнула парламентарий. В частности, в сельхозотрасли солнечная энергетика закрывает сразу несколько критических задач: орошение, водоснабжение, энергоснабжение агрокомплексов. При этом стоимость электроэнергии напрямую влияет на себестоимость продуктов.
"Результаты исследования дадут нам конкретные ответы на вопросы: какие поправки нужно внести в нормативную базу для развития микрогенерации, как интегрировать распределенную генерацию в общую энергосистему Юга России и другие. Итогом этой большой работы могут стать законодательные предложения и рекомендации для регионов", – убеждена Павленко.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым закупит 1500 генераторов в рамках подготовки к зиме
Как обогреть дом без отопления и света – советы эксперта
В Крыму сохраняется дефицит мощности
 
КрымНовости КрымаЭнергетикаЯнина ПавленкоГосударственная Дума РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:53В Крыму иномарка сбила ребенка на "зебре": девочку отбросило на другое авто
19:45В 2026 году бизнес Крыма получил миллиард рублей льготных займов
19:33Звездопад Ориониды на Крымом – когда загадывать желания
19:22В Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетики
19:05Россия и Китай начинают совместную марсианскую миссию
18:48Армия РФ поразила логистический центр в Ровно
18:37Мощные ливни и паводок в Крыму стали индикатором глобального потепления
18:17В реки бассейна Черного моря выпустили более 230 тысяч молодых особей лосося
17:55Болгария отказалась выделить Украине деньги на летальное оружие
17:40Разработаны генпланы для пяти округов Херсонской области
17:27Страшное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человека
17:20Более 70% игристых вин для внутреннего рынка Россия производит сама
17:05Атака на Луганск: под завалами здания телефонной компании найдены тела погибших
16:58Госдума утвердила четырех вице-премьеров РФ и главу Минтранса
16:44Владимир Путин и Ли Цян обсудили отношения между Россией и Китаем
16:37Россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате
16:30Пригород Севастополя остался без света
16:24На Крымском мосту начала расти очередь
16:19Зеленский согласился с потерей 25% территорий: для чего он это заявил
16:07ЧС в Ялте - из затопленного троллейбусного парка эвакуировали технику
Лента новостейМолния