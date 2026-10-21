https://crimea.ria.ru/20261021/v-krym-vozvraschaetsya-zolotaya-osen-1160352843.html

В Крым возвращается золотая осень

В Крым возвращается золотая осень - РИА Новости Крым, 21.10.2026

В Крым возвращается золотая осень

В среду в Крыму прекратятся дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T00:01

2026-10-21T00:01

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крымская погода

крымский гидрометцентр

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ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В среду в Крыму прекратятся дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +16...18.На побережье осадки прекратятся. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +11...15 градусов, днем ожидается переменная облачность и до +21.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261020/rekordnye-509-mm-na-ay-petri-v-krymu-vypalo-nebyvaloe-kolichestvo-osadkov-1160350507.html

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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