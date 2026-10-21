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В Крым возвращается золотая осень - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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В Крым возвращается золотая осень
В Крым возвращается золотая осень - РИА Новости Крым, 21.10.2026
В Крым возвращается золотая осень
В среду в Крыму прекратятся дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 21.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В среду в Крыму прекратятся дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +16...18.На побережье осадки прекратятся. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +11...15 градусов, днем ожидается переменная облачность и до +21.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261020/rekordnye-509-mm-na-ay-petri-v-krymu-vypalo-nebyvaloe-kolichestvo-osadkov-1160350507.html
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В Крым возвращается золотая осень

В Крыму в среду прекратятся дожди и потеплеет до +21

00:01 21.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В среду в Крыму прекратятся дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Погоду в Крыму определяет область высокого атмосферного давления. Дожди прекратятся и установится золотая осень. Ночью и утром местами вероятен туман. Ветер восточный, юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…13; днем +18…21, в горах +9…14", - отметили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...11, днем +19...21.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +16...18.
На побережье осадки прекратятся. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут +11...15 градусов, днем ожидается переменная облачность и до +21.
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