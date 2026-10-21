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В 2026 году бизнес Крыма получил миллиард рублей льготных займов
В 2026 году бизнес Крыма получил миллиард рублей льготных займов - РИА Новости Крым, 21.10.2026
В 2026 году бизнес Крыма получил миллиард рублей льготных займов
За девять месяцев 2026 года предприниматели Крыма получили около одного миллиарда рублей по льготному кредитованию. Об этом в эфире "Радио Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T19:45
2026-10-21T19:45
2026-10-21T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. За девять месяцев 2026 года предприниматели Крыма получили около одного миллиарда рублей по льготному кредитованию. Об этом в эфире "Радио Спутник в Крыму" сообщила директор Микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым" Валентина Аленина.По ее словам, микрокредитная организация с начала июня этого года изменила вектор поддержки. Основными направлениями работы стала поддержка в сфере нацпроектов и жизненно важных для республики и страны отраслей.Прежде чем выдать микрозайм проводится оценка кредитоспособности предпринимателя. А процентную ставку кредитования определяет приоритетность направления заемщика.К приоритетным направлениям относятся производства, сельское хозяйство, ИТ-сфера с 7% годовых. Среди данных отраслей есть те направления, где процентная ставка составляет 4,5, в частности, если бизнесу требуется модернизация оборудования. Под 1% годовых попадают социальные направления. К примеру, участники СВО по программе "Свой бизнес" могут получить кредит под 1%.К неприоритетным и высокомаржинальным направлениям относятся аренда и торговля с 11,9% годовых.В целом, капитал фонда составляет 2 млрд 250 млн рублей. Средний чек займа варьируется в пределах 2-3 млн рублей. Максимальная сумма кредита – 5 млн рублей, уточнила руководитель микрокредитной компании.Ранее сообщалось, что Крым входит в топ-10 регионов страны по доле одобрений заявок на кредитные каникулы для физлиц и предпринимателей. С начала 2024 года по конец июня текущего года крымчанам и бизнесу региона одобрили 37% от всех поданных заявлений. Для сравнения, по России – 25,7%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые меры поддержки туротрасли в Крыму: кто получитКрыму ветеранов СВО и членов их семей бесплатно научат вести бизнес lСубсидии на труд: как в Крыму помогают найти работу инвалидам
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости, валентина аленина, кредит, льготное кредитование, крым, новости крыма, бизнес, крымский бизнес, предпринимательство
В 2026 году бизнес Крыма получил миллиард рублей льготных займов
В 2026 году Фонд микрофинансирования выдал млрд рублей на поддержку предпринимателей Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым.
За девять месяцев 2026 года предприниматели Крыма получили около одного миллиарда рублей по льготному кредитованию. Об этом в эфире "Радио Спутник в Крыму"
сообщила директор Микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым" Валентина Аленина.
"С 2026 года фонд выдал более одного млрд рублей на поддержку бизнеса. Более 450 предпринимателей в этом году получили поддержку. В целом, с 2014 года фонд выдал на поддержку предпринимательства республики более 11 млрд рублей", - отметила Аленина.
По ее словам, микрокредитная организация с начала июня этого года изменила вектор поддержки. Основными направлениями работы стала поддержка в сфере нацпроектов и жизненно важных для республики и страны отраслей.
"Нам нужно не просто выдать деньги, а предоставить кредит. Настрой у фонда по задачам правительства – это не только выдать кредит, но и сделать так, чтобы предприниматель смог его вернуть", - подчеркнула директор фонда.
Прежде чем выдать микрозайм проводится оценка кредитоспособности предпринимателя. А процентную ставку кредитования определяет приоритетность направления заемщика.
К приоритетным направлениям относятся производства, сельское хозяйство, ИТ-сфера с 7% годовых. Среди данных отраслей есть те направления, где процентная ставка составляет 4,5, в частности, если бизнесу требуется модернизация оборудования. Под 1% годовых попадают социальные направления. К примеру, участники СВО по программе "Свой бизнес" могут получить кредит под 1%.
К неприоритетным и высокомаржинальным направлениям относятся аренда и торговля с 11,9% годовых.
В целом, капитал фонда составляет 2 млрд 250 млн рублей. Средний чек займа варьируется в пределах 2-3 млн рублей. Максимальная сумма кредита – 5 млн рублей, уточнила руководитель микрокредитной компании.
Ранее сообщалось, что Крым входит
в топ-10 регионов страны по доле одобрений заявок на кредитные каникулы для физлиц и предпринимателей. С начала 2024 года по конец июня текущего года крымчанам и бизнесу региона одобрили 37% от всех поданных заявлений. Для сравнения, по России – 25,7%.
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