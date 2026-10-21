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В 2026 году бизнес Крыма получил миллиард рублей льготных займов

В 2026 году бизнес Крыма получил миллиард рублей льготных займов - РИА Новости Крым, 21.10.2026

В 2026 году бизнес Крыма получил миллиард рублей льготных займов

За девять месяцев 2026 года предприниматели Крыма получили около одного миллиарда рублей по льготному кредитованию. Об этом в эфире "Радио Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T19:45

2026-10-21T19:45

2026-10-21T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. За девять месяцев 2026 года предприниматели Крыма получили около одного миллиарда рублей по льготному кредитованию. Об этом в эфире "Радио Спутник в Крыму" сообщила директор Микрокредитной компании "Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым" Валентина Аленина.По ее словам, микрокредитная организация с начала июня этого года изменила вектор поддержки. Основными направлениями работы стала поддержка в сфере нацпроектов и жизненно важных для республики и страны отраслей.Прежде чем выдать микрозайм проводится оценка кредитоспособности предпринимателя. А процентную ставку кредитования определяет приоритетность направления заемщика.К приоритетным направлениям относятся производства, сельское хозяйство, ИТ-сфера с 7% годовых. Среди данных отраслей есть те направления, где процентная ставка составляет 4,5, в частности, если бизнесу требуется модернизация оборудования. Под 1% годовых попадают социальные направления. К примеру, участники СВО по программе "Свой бизнес" могут получить кредит под 1%.К неприоритетным и высокомаржинальным направлениям относятся аренда и торговля с 11,9% годовых.В целом, капитал фонда составляет 2 млрд 250 млн рублей. Средний чек займа варьируется в пределах 2-3 млн рублей. Максимальная сумма кредита – 5 млн рублей, уточнила руководитель микрокредитной компании.Ранее сообщалось, что Крым входит в топ-10 регионов страны по доле одобрений заявок на кредитные каникулы для физлиц и предпринимателей. С начала 2024 года по конец июня текущего года крымчанам и бизнесу региона одобрили 37% от всех поданных заявлений. Для сравнения, по России – 25,7%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые меры поддержки туротрасли в Крыму: кто получитКрыму ветеранов СВО и членов их семей бесплатно научат вести бизнес lСубсидии на труд: как в Крыму помогают найти работу инвалидам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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