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Ушастых ежей выпустили в дикую природу в заповеднике "Степь Донецкая"

Ушастых ежей выпустили в дикую природу в заповеднике "Степь Донецкая" - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Ушастых ежей выпустили в дикую природу в заповеднике "Степь Донецкая"

В заповеднике "Степь Донецкая", который расположен на территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области, выпустили в естественную среду обитания 20... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T21:14

2026-10-21T21:14

2026-10-21T21:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В заповеднике "Степь Донецкая", который расположен на территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области, выпустили в естественную среду обитания 20 ушастых ежей. Об этом сообщили в Минприроды России.Для возвращения ушастых ежей в дикую природу подготовлен модельный участок площадью два гектара. На его территории специалисты обустроили искусственные убежища, предназначенные для первоначальной адаптации животных к природным условиям.В дальнейшем специалисты будут вести систематическое наблюдение за животными. Мониторинг позволит оценивать их приживаемость, особенности пространственного распределения, использование убежищ и адаптацию к естественным условиям. Одним из ключевых показателей успешности проекта в перспективе станет появление потомства.Ранее сообщалось, что в Крыму на сегодняшний день обитает один вид ежей – европейский и его особый подвид – белогрудый (южный). Однако в связи с глобальным потеплением возможно появление еще одного – ушастого ежа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Колючие истории: как живут ежи в Крыму и что меняет климатВ Крыму на пожаре спасли ежаУрожай спасут ежи: колючие зверьки могут принести дачникам пользу.

заповедники

донецкая народная республика (днр)

запорожская область

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заповедники, донецкая народная республика (днр), животные, запорожская область, минприроды рф, новости