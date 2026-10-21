Рейтинг@Mail.ru
Ушастых ежей выпустили в дикую природу в заповеднике "Степь Донецкая" - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261021/ushastykh-ezhey-vypustili-v-dikuyu-prirodu-v-zapovednike-step-donetskaya-1160388936.html
Ушастых ежей выпустили в дикую природу в заповеднике "Степь Донецкая"
Ушастых ежей выпустили в дикую природу в заповеднике "Степь Донецкая" - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Ушастых ежей выпустили в дикую природу в заповеднике "Степь Донецкая"
В заповеднике "Степь Донецкая", который расположен на территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области, выпустили в естественную среду обитания 20... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T21:14
2026-10-21T21:14
заповедники
донецкая народная республика (днр)
животные
запорожская область
минприроды рф
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/15/1160388281_0:1:1024:577_1920x0_80_0_0_9b5e5af57551f85c2ef5fd5701016c19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В заповеднике "Степь Донецкая", который расположен на территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области, выпустили в естественную среду обитания 20 ушастых ежей. Об этом сообщили в Минприроды России.Для возвращения ушастых ежей в дикую природу подготовлен модельный участок площадью два гектара. На его территории специалисты обустроили искусственные убежища, предназначенные для первоначальной адаптации животных к природным условиям.В дальнейшем специалисты будут вести систематическое наблюдение за животными. Мониторинг позволит оценивать их приживаемость, особенности пространственного распределения, использование убежищ и адаптацию к естественным условиям. Одним из ключевых показателей успешности проекта в перспективе станет появление потомства.Ранее сообщалось, что в Крыму на сегодняшний день обитает один вид ежей – европейский и его особый подвид – белогрудый (южный). Однако в связи с глобальным потеплением возможно появление еще одного – ушастого ежа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Колючие истории: как живут ежи в Крыму и что меняет климатВ Крыму на пожаре спасли ежаУрожай спасут ежи: колючие зверьки могут принести дачникам пользу.
заповедники
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/15/1160388281_128:0:897:577_1920x0_80_0_0_bc21adfa26b6ba4729d08f4d7a736c78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заповедники, донецкая народная республика (днр), животные, запорожская область, минприроды рф, новости
Ушастых ежей выпустили в дикую природу в заповеднике "Степь Донецкая"

В заповеднике "Степь Донецкая" возрождают популяцию ушастых ежей

21:14 21.10.2026
 
© Минприроды РФВ заповеднике "Степь Донецкая" выпустили ушастых ежей
В заповеднике Степь Донецкая выпустили ушастых ежей
© Минприроды РФ
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В заповеднике "Степь Донецкая", который расположен на территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области, выпустили в естественную среду обитания 20 ушастых ежей. Об этом сообщили в Минприроды России.
"Это важнейший шаг для восстановления исторического ареала животного. Уже почти 20 лет на этой территории этот вид ежей не встречался", – подчеркнули в министерстве.
Для возвращения ушастых ежей в дикую природу подготовлен модельный участок площадью два гектара. На его территории специалисты обустроили искусственные убежища, предназначенные для первоначальной адаптации животных к природным условиям.
© Минприроды РФВ заповеднике "Степь Донецкая" выпустили ушастых ежей
В заповеднике Степь Донецкая выпустили ушастых ежей
© Минприроды РФ
В заповеднике "Степь Донецкая" выпустили ушастых ежей
В дальнейшем специалисты будут вести систематическое наблюдение за животными. Мониторинг позволит оценивать их приживаемость, особенности пространственного распределения, использование убежищ и адаптацию к естественным условиям. Одним из ключевых показателей успешности проекта в перспективе станет появление потомства.
Ранее сообщалось, что в Крыму на сегодняшний день обитает один вид ежей – европейский и его особый подвид – белогрудый (южный). Однако в связи с глобальным потеплением возможно появление еще одного – ушастого ежа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Колючие истории: как живут ежи в Крыму и что меняет климат
В Крыму на пожаре спасли ежа
Урожай спасут ежи: колючие зверьки могут принести дачникам пользу.
 
ЗаповедникиДонецкая Народная Республика (ДНР)ЖивотныеЗапорожская областьМинприроды РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:35Переговоры Путина с Уиткоффом и подтопления в Крыму: главное за день
21:49Симферопольская больница получила новое оборудование за 7 млн рублей
21:30Как работают связисты в зоне СВО
21:14Ушастых ежей выпустили в дикую природу в заповеднике "Степь Донецкая"
20:52Вражеские дроны уничтожены над акваторией Черного моря
20:45За месяц музей Крошицкого в Севастополе посетили 7,5 тысяч человек
20:33Крымчанам напомнили о сроках уплаты налогов до 1 декабря
20:26"Глобальный эффект": что принесли Крыму ливни
20:12В Севастополе гремят взрывы по всему побережью – что происходит
19:53В Крыму иномарка сбила ребенка на "зебре": девочку отбросило на другое авто
19:45В 2026 году бизнес Крыма получил миллиард рублей льготных займов
19:33Звездопад Ориониды над Крымом – когда загадывать желания
19:22В Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетики
19:05Россия и Китай начинают совместную марсианскую миссию
18:48Армия РФ поразила логистический центр в Ровно
18:37Мощные ливни и паводок в Крыму стали индикатором глобального потепления
18:17В реки бассейна Черного моря выпустили более 230 тысяч молодых особей лосося
17:55Болгария отказалась выделить Украине деньги на летальное оружие
17:40Разработаны генпланы для пяти округов Херсонской области
17:27Страшное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человека
Лента новостейМолния