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Урегулировать конфликт без участия Киева невозможно – Кремль
Урегулировать конфликт без участия Киева невозможно – Кремль - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Урегулировать конфликт без участия Киева невозможно – Кремль
Урегулировать конфликт без присутствия представителей Украины невозможно, поэтому кто-то в Киеве должен принять ответственное решение. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T10:27
2026-10-21T10:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Урегулировать конфликт без присутствия представителей Украины невозможно, поэтому кто-то в Киеве должен принять ответственное решение. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован, и для этого необязательно проводить встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским. По его словам, мирное 0соглашение может быть подписано "другим путем"В среду российский лидер Владимира Путин встретится в Санкт-Петербурге с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В ходе переговоров планируется обсудить проблематику украинского урегулирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликтТрамп назвал Россию великой державойРежим трещит по швам: о чем говорят заявления Зеленского о выборах и оружии
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украина, россия, новости, дональд трамп, дмитрий песков, кремль
Урегулировать конфликт без участия Киева невозможно – Кремль
Урегулировать украинский конфликт без участия кого-либо из Киева невозможно – Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Урегулировать конфликт без присутствия представителей Украины невозможно, поэтому кто-то в Киеве должен принять ответственное решение. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован, и для этого необязательно проводить встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским. По его словам, мирное 0соглашение может быть подписано "другим путем"
"Полностью без присутствия кого-то из Киева урегулировать украинскую проблему невозможно, поэтому здесь, конечно, кто-то должен в Киеве принять ответственное решение. Это обязательно", - цитирует Пескова РИА Новости.
В среду российский лидер Владимира Путин встретится в Санкт-Петербурге с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В ходе переговоров планируется обсудить проблематику украинского урегулирования.
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