https://crimea.ria.ru/20261021/uregulirovat-konflikt-bez-uchastiya-kieva-nevozmozhno--kreml-1160380367.html

Урегулировать конфликт без участия Киева невозможно – Кремль

Урегулировать конфликт без участия Киева невозможно – Кремль - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Урегулировать конфликт без участия Киева невозможно – Кремль

Урегулировать конфликт без присутствия представителей Украины невозможно, поэтому кто-то в Киеве должен принять ответственное решение. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T10:27

2026-10-21T10:27

2026-10-21T10:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Урегулировать конфликт без присутствия представителей Украины невозможно, поэтому кто-то в Киеве должен принять ответственное решение. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован, и для этого необязательно проводить встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским. По его словам, мирное 0соглашение может быть подписано "другим путем"В среду российский лидер Владимира Путин встретится в Санкт-Петербурге с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В ходе переговоров планируется обсудить проблематику украинского урегулирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликтТрамп назвал Россию великой державойРежим трещит по швам: о чем говорят заявления Зеленского о выборах и оружии

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, россия, новости, дональд трамп, дмитрий песков, кремль