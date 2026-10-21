https://crimea.ria.ru/20261021/ukraina-dizel-i-blizhniy-vostok-o-chem-govorili-putin-i-uitkoff-1160393650.html

Украина, дизель и Ближний Восток: о чем говорили Путин и Уиткофф

Украина, дизель и Ближний Восток: о чем говорили Путин и Уиткофф - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Украина, дизель и Ближний Восток: о чем говорили Путин и Уиткофф

В Санкт-Петербурге завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T15:51

2026-10-21T15:51

2026-10-21T15:51

стивен уиткофф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Как сообщает пресс-служба Кремля, они продлились около трех часов, к этому времени кортеж американского представителя покинул территорию Константиновского дворца.Президент РФ попросил передать благодарность за это американскому коллеге. Уиткофф, в свою очередь, выразил надежду на возобновления трехсторонних переговоров с участием Украины, России и Соединенных Штатов.Также стороны обсудили результаты вчерашних консультаций делегаций Вашингтона, Киева и Брюсселя в Норвегии. Соответствующий вопрос задал Владимир Путин. Уиткофф оценил встречу как продуктивную.Он также указал, что делегация США привезла документы, в которых излагаются некоторые подходы по достижению мирного урегулирования в украинско-российском конфликте. И поблагодарил Путина за освобождение воевавшего на стороне ВСУ американца Стивена Хаббарда, в 2024 году осужденного в России по делу о наемничестве.Также стороны обсудили планы восстановления двусторонних российско-американских отношений, в том числе в сфере экономического сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, возможную встречу сторон в Китайской Народной Республике."Я также хотел бы Вас поблагодарить за ваше решение, которое вы приняли, по отмене санкций, которые касались экспорта дизельного топлива, которое теперь сможет продаваться не только в Соединенных Штатах, но и на мировых рынках. Это действительно очень хорошо, так как весь мир проходит период экономического шока", – также отметил в рамках переговоров Уиткофф.Как подчеркнул президент РФ, решение по дизельной сделке – обоюдное, и уже сейчас привело к снижению цен на дизель на мировых рынках на 5-6 процентов.Встреча проходила в Константиновском дворце. С российской стороны участие в ней также приняли помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Поставки дизеля из РФ привели к снижению мировых цен на 5-6% – Путин Создан задел для прекращения огня на Украине – Уиткофф на встрече с ПутинымВ Кремле оценили усилия американских переговорщиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен уиткофф, владимир путин (политик), россия, сша, политика, новости, новости сво, дизельное топливо