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Украина, дизель и Ближний Восток: о чем говорили Путин и Уиткофф
Украина, дизель и Ближний Восток: о чем говорили Путин и Уиткофф - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Украина, дизель и Ближний Восток: о чем говорили Путин и Уиткофф
В Санкт-Петербурге завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Как сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T15:51
2026-10-21T15:51
2026-10-21T15:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Как сообщает пресс-служба Кремля, они продлились около трех часов, к этому времени кортеж американского представителя покинул территорию Константиновского дворца.Президент РФ попросил передать благодарность за это американскому коллеге. Уиткофф, в свою очередь, выразил надежду на возобновления трехсторонних переговоров с участием Украины, России и Соединенных Штатов.Также стороны обсудили результаты вчерашних консультаций делегаций Вашингтона, Киева и Брюсселя в Норвегии. Соответствующий вопрос задал Владимир Путин. Уиткофф оценил встречу как продуктивную.Он также указал, что делегация США привезла документы, в которых излагаются некоторые подходы по достижению мирного урегулирования в украинско-российском конфликте. И поблагодарил Путина за освобождение воевавшего на стороне ВСУ американца Стивена Хаббарда, в 2024 году осужденного в России по делу о наемничестве.Также стороны обсудили планы восстановления двусторонних российско-американских отношений, в том числе в сфере экономического сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, возможную встречу сторон в Китайской Народной Республике."Я также хотел бы Вас поблагодарить за ваше решение, которое вы приняли, по отмене санкций, которые касались экспорта дизельного топлива, которое теперь сможет продаваться не только в Соединенных Штатах, но и на мировых рынках. Это действительно очень хорошо, так как весь мир проходит период экономического шока", – также отметил в рамках переговоров Уиткофф.Как подчеркнул президент РФ, решение по дизельной сделке – обоюдное, и уже сейчас привело к снижению цен на дизель на мировых рынках на 5-6 процентов.Встреча проходила в Константиновском дворце. С российской стороны участие в ней также приняли помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Поставки дизеля из РФ привели к снижению мировых цен на 5-6% – Путин Создан задел для прекращения огня на Украине – Уиткофф на встрече с ПутинымВ Кремле оценили усилия американских переговорщиков
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стивен уиткофф, владимир путин (политик), россия, сша, политика, новости, новости сво, дизельное топливо
Украина, дизель и Ближний Восток: о чем говорили Путин и Уиткофф
В Санкт-Петербурге завершились переговоры Путина и Уиткоффа - итоги
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Санкт-Петербурге завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Как сообщает пресс-служба Кремля, они продлились около трех часов, к этому времени кортеж американского представителя покинул территорию Константиновского дворца.
"Хочу поблагодарить Вас и Президента Трампа за внимание к проблемам урегулирования кризиса на Украине. Знаю, что Президент Трамп уделяет этому особое внимание, прежде всего по гуманитарным соображениям", – сказал российский лидер, открывая диалог с американским представителем.
Президент РФ попросил передать благодарность за это американскому коллеге. Уиткофф, в свою очередь, выразил надежду на возобновления трехсторонних переговоров с участием Украины, России и Соединенных Штатов.
"Это могли бы быть представители технических групп специалистов, которые бы детально обсуждали эти вопросы. Даже если сегодня не будет у нас возможности добиться какого-то окончательного ответа и решения по этому вопросу, я считаю, что было бы хорошо это обсудить, чтобы Вы рассмотрели такое предложение. Я считаю, что все мы и мир готовы к этому", – сказал Уиткофф.
Также стороны обсудили результаты вчерашних консультаций делегаций Вашингтона, Киева и Брюсселя в Норвегии. Соответствующий вопрос задал Владимир Путин. Уиткофф оценил встречу как продуктивную.
"Я считаю, что переговоры были продуктивными, и я хотел бы сказать, что есть подвижки вперед, я проинформирую Вас о них. Я надеюсь, что действительно у нас создался необходимый задел для того, чтобы успешно прийти к завершению огня в этом украинско-российском конфликте", – ответил Уиткофф на вопрос о переговорах в Осло.
Он также указал, что делегация США привезла документы, в которых излагаются некоторые подходы по достижению мирного урегулирования в украинско-российском конфликте. И поблагодарил Путина за освобождение воевавшего на стороне ВСУ американца Стивена Хаббарда, в 2024 году осужденного в России по делу о наемничестве.
Также стороны обсудили планы восстановления двусторонних российско-американских отношений, в том числе в сфере экономического сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Ирана, возможную встречу сторон в Китайской Народной Республике.
"Я также хотел бы Вас поблагодарить за ваше решение, которое вы приняли, по отмене санкций, которые касались экспорта дизельного топлива, которое теперь сможет продаваться не только в Соединенных Штатах, но и на мировых рынках. Это действительно очень хорошо, так как весь мир проходит период экономического шока", – также отметил в рамках переговоров Уиткофф.
Как подчеркнул президент РФ, решение по дизельной сделке – обоюдное, и уже сейчас привело к снижению цен на дизель на мировых рынках на 5-6 процентов.
"Мы готовим отгрузки, сразу несколько судов прямо сейчас, танкеров. Первый танкер уйдет через два-три дня – 40 тысяч тонн, и пойдут один за одним. Здесь важно обеспечить только финансовую составляющую, чтобы все работало. Что касается фермеров, я знаю, президент Трамп даже упоминал об этом в разговорах наших по телефону, мы могли бы поставлять и удобрения, в большом количестве причем, на американский рынок", – сказал Путин.
Встреча проходила в Константиновском дворце. С российской стороны участие в ней также приняли помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
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