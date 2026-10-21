Рейтинг@Mail.ru
Угроза атаки ВСУ - в Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261021/ugroza-ataki-vsu---v-sevastopole-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-1160272221.html
Угроза атаки ВСУ - в Севастополе объявлена воздушная тревога
Угроза атаки ВСУ - в Севастополе объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Угроза атаки ВСУ - в Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе включили сирены - в регионе объявлена угроза атаки ВСУ. Жителей и гостей просят срочно укрыться в безопасных местах. Об этом предупредил... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T15:22
2026-10-21T15:22
севастополь
воздушная тревога в севастополе
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
новости крыма
срочные новости крыма
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/10/1157695507_0:253:1754:1240_1920x0_80_0_0_75dcf98511c14b95b7962bc66b8dc1c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе включили сирены - в регионе объявлена угроза атаки ВСУ. Жителей и гостей просят срочно укрыться в безопасных местах. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности.В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/10/1157695507_0:0:1653:1240_1920x0_80_0_0_7c32aa85c23c47ad9612a50eeba9bbc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма, крым
Угроза атаки ВСУ - в Севастополе объявлена воздушная тревога

В Севастополе звучат сирены воздушной тревоги

15:22 21.10.2026
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе включили сирены - в регионе объявлена угроза атаки ВСУ. Жителей и гостей просят срочно укрыться в безопасных местах. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал он в своем канале на платформе МАКС.
Включать сирены в случае угрозы воздушных атак стали с сентября 2023 года – после удара ВСУ ракетами по штабу ЧФ в центре города. В 2022 году в регионе ввели желтый – высокий уровень террористической опасности.
В апреле 2026-го севастопольцев и приезжих предупредили об изменении порядка включения сигнала воздушной тревоги во время угрозы.
Теперь сигнал – сирена, которую дополняет следующее за ней голосовое сообщение, – повторяется трижды, после чего прекращается. Соответствующее решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп (МОГов). Однако это не означает, что угроза миновала – в безопасном месте следует оставаться до сигнала отбоя.
Когда звучит сигнал тревоги - морской транспорт приостанавливает движение. Оно возобновляется после отмены тревожного сигнала.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольВоздушная тревога в СевастополеМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:58Госдума утвердила четырех вице-премьеров РФ и главу Минтранса
16:44Владимир Путин и Ли Цян обсудили отношения между Россией и Китаем
16:37Россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате
16:30Пригород Севастополя остался без света
16:24На Крымском мосту начала расти очередь
16:19Зеленский согласился с потерей 25% территорий: для чего он это заявил
16:07ЧС в Ялте - из затопленного троллейбусного парка эвакуировали технику
15:59В Севастополе отразили атаку ВСУ
15:51Украина, дизель и Ближний Восток: о чем говорили Путин и Уиткофф
15:46Поселок Голубой Залив в Большой Ялте подтоплен
15:31Су-30 разбился в Калининградской области
15:29Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:22Угроза атаки ВСУ - в Севастополе объявлена воздушная тревога
15:20Глава Нацбанка Украины подал в отставку после обысков НАБУ
15:11Крупнейший на Украине дата-центр поврежден - его работа нарушена
14:44Россия рекордно увеличит площади виноградников
14:32Стали известны победители Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина
14:26Россия освободила Хаббарда без ответных уступок от США – Трамп
14:15Что происходит в зоне спецоперации: в Минобороны назвали потери врага
13:55Директор Музея обороны Севастополя Смородкин возглавит Российскую галерею искусств
Лента новостейМолния