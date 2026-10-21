https://crimea.ria.ru/20261021/udary-po-ukraine-porazheny-elektropodstantsiya-i-sklad-s-bpla-1160378107.html

Удары по Украине: поражены электроподстанция и склад с БПЛА

Удары по Украине: поражены электроподстанция и склад с БПЛА - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Удары по Украине: поражены электроподстанция и склад с БПЛА

Ударами российских беспилотников на Украине поражены электроподстанция, склад с беспилотниками и судно с грузом для ВСУ. Об этом утром с вреду сообщили в... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T08:38

2026-10-21T08:38

2026-10-21T08:38

удары по украине

украина

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Ударами российских беспилотников на Украине поражены электроподстанция, склад с беспилотниками и судно с грузом для ВСУ. Об этом утром с вреду сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов поражены:Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики и транспортной инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, украина, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости