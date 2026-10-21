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Удары по Украине: поражены электроподстанция и склад с БПЛА - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Удары по Украине: поражены электроподстанция и склад с БПЛА
Удары по Украине: поражены электроподстанция и склад с БПЛА - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Удары по Украине: поражены электроподстанция и склад с БПЛА
Ударами российских беспилотников на Украине поражены электроподстанция, склад с беспилотниками и судно с грузом для ВСУ. Об этом утром с вреду сообщили в... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T08:38
2026-10-21T08:38
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Ударами российских беспилотников на Украине поражены электроподстанция, склад с беспилотниками и судно с грузом для ВСУ. Об этом утром с вреду сообщили в Минобороны РФ.В результате ударов поражены:Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики и транспортной инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Удары по Украине: поражены электроподстанция и склад с БПЛА

На Украине поражены электроподстанция и склад с беспилотниками ВСУ

08:38 21.10.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Ударами российских беспилотников на Украине поражены электроподстанция, склад с беспилотниками и судно с грузом для ВСУ. Об этом утром с вреду сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, портовой инфраструктуре Украины и электроподстанциям, обеспечивающим их функционирование, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
В результате ударов поражены:
  • складской комплекс в Полтаве, используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности;
  • электроподстанция ПС-330 "Нивки", обеспечивающая функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины и логистических центров в Киеве.
  • Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее военные грузы на Украину.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики и транспортной инфраструктуры.
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Удары по УкраинеУкраинаНовости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовости
 
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