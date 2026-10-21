Удары по Украине: поражены электроподстанция и склад с БПЛА
На Украине поражены электроподстанция и склад с беспилотниками ВСУ
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Ударами российских беспилотников на Украине поражены электроподстанция, склад с беспилотниками и судно с грузом для ВСУ. Об этом утром с вреду сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам, портовой инфраструктуре Украины и электроподстанциям, обеспечивающим их функционирование, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.
В результате ударов поражены:
- —складской комплекс в Полтаве, используемый для хранения беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности;
- —электроподстанция ПС-330 "Нивки", обеспечивающая функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины и логистических центров в Киеве.
- —Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее военные грузы на Украину.
Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину доложил, что в ответ на удары киевского режима по объектам на территории России по плану Генерального штаба продолжено нанесение массированных и групповых ударов по ключевым объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам, а также объектам энергетики и транспортной инфраструктуры.