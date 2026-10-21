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Туротрасль Крыма сохранила устойчивость в условиях режима ЧС - минкурортов

Туротрасль Крыма сохранила устойчивость в условиях режима ЧС - минкурортов - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Туротрасль Крыма сохранила устойчивость в условиях режима ЧС - минкурортов

В Крыму свыше трех тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей в сфере туризма получили поддержку от государства на сумму 2,9 миллиарда рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T13:38

2026-10-21T13:38

2026-10-21T13:38

сергей ганзий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Крыму свыше трех тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей в сфере туризма получили поддержку от государства на сумму 2,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Реализация мер господдержки отрасли продолжается, отметил Ганзий. На данный момент проведен третий этап приема заявок, планируется проведение еще одного или нескольких этапов. Также ряд предложений еще находится на согласовании в федеральном центре.Кроме того, предприятия туриндустрии обеспечиваются топливом, в том числе и для генераторов.Министр подчеркнул, что благодаря своевременным мерам поддержки туротрасль Крыма сохранила устойчивость в условиях режима ЧС.В рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" бюджету Крыма в 2026 году предоставлена субсидия из федерального бюджета на реализацию мер государственной поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии в размере 3,7 млрд рублей.Мера государственной поддержки осуществляется в виде предоставления субсидии на финансовое обеспечение расходов в размере трех МРОТ на одного работника, с выплат которым начислены страховые взносы в июне 2026 года с обязательным условием сохранения не менее 80% численности в июне 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе продлили прием заявок на выплату для туротрасли и общепитаКрыму планируют направить дополнительные средства для аграриевЧто нужно для развития автотуризма в Крыму

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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