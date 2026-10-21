https://crimea.ria.ru/20261021/turotrasl-kryma-sokhranila-ustoychivost-v-usloviyakh-rezhima-chs---minkurortov-1160389688.html
Туротрасль Крыма сохранила устойчивость в условиях режима ЧС - минкурортов
Туротрасль Крыма сохранила устойчивость в условиях режима ЧС - минкурортов - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Туротрасль Крыма сохранила устойчивость в условиях режима ЧС - минкурортов
В Крыму свыше трех тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей в сфере туризма получили поддержку от государства на сумму 2,9 миллиарда рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T13:38
2026-10-21T13:38
2026-10-21T13:38
сергей ганзий
минкурортов крыма
крым
новости крыма
режим чс
господдержка
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/18/1158763535_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_f1c19e1a579bc541d79bde17e36fb300.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Крыму свыше трех тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей в сфере туризма получили поддержку от государства на сумму 2,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.Реализация мер господдержки отрасли продолжается, отметил Ганзий. На данный момент проведен третий этап приема заявок, планируется проведение еще одного или нескольких этапов. Также ряд предложений еще находится на согласовании в федеральном центре.Кроме того, предприятия туриндустрии обеспечиваются топливом, в том числе и для генераторов.Министр подчеркнул, что благодаря своевременным мерам поддержки туротрасль Крыма сохранила устойчивость в условиях режима ЧС.В рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" бюджету Крыма в 2026 году предоставлена субсидия из федерального бюджета на реализацию мер государственной поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии в размере 3,7 млрд рублей.Мера государственной поддержки осуществляется в виде предоставления субсидии на финансовое обеспечение расходов в размере трех МРОТ на одного работника, с выплат которым начислены страховые взносы в июне 2026 года с обязательным условием сохранения не менее 80% численности в июне 2027 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе продлили прием заявок на выплату для туротрасли и общепитаКрыму планируют направить дополнительные средства для аграриевЧто нужно для развития автотуризма в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/18/1158763535_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_302f79fccf32c5d19a772588a77e2cfd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей ганзий, минкурортов крыма, крым, новости крыма, режим чс, господдержка
Туротрасль Крыма сохранила устойчивость в условиях режима ЧС - минкурортов
В Крыму более трех тысяч организаций в сфере туризма получили поддержку на 3 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Крыму свыше трех тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей в сфере туризма получили поддержку от государства на сумму 2,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.
"На сегодняшний день меру государственной поддержки в размере трех МРОТ на одного работника получили 3 221 юридическое лицо и индивидуальный предприниматель на общую сумму более 2,9 млрд рублей. Общее количество работников получателей выплат составляет 36 137 человек", - приводит его слова пресс-служба минкурортов.
Реализация мер господдержки отрасли продолжается, отметил Ганзий. На данный момент проведен третий этап приема заявок, планируется проведение еще одного или нескольких этапов. Также ряд предложений еще находится на согласовании в федеральном центре.
Кроме того, предприятия туриндустрии обеспечиваются топливом, в том числе и для генераторов.
Министр подчеркнул, что благодаря своевременным мерам поддержки туротрасль Крыма сохранила устойчивость в условиях режима ЧС.
В рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" бюджету Крыма в 2026 году предоставлена субсидия из федерального бюджета на реализацию мер государственной поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии в размере 3,7 млрд рублей.
Мера государственной поддержки осуществляется в виде предоставления субсидии на финансовое обеспечение расходов в размере трех МРОТ на одного работника, с выплат которым начислены страховые взносы в июне 2026 года с обязательным условием сохранения не менее 80% численности в июне 2027 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: