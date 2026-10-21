https://crimea.ria.ru/20261021/tramp-predupredil-zelenskogo-o-posledstviyakh-pri-otkaze-zavershit-konflikt-1160377669.html

Трамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликт

Трамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликт - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Трамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликт

Президент США Дональд Трамп предупредил Украину о тяжелых последствиях, если Владимир Зеленский не согласится на урегулирование конфликта. Об этом американский... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T08:01

2026-10-21T08:01

2026-10-21T08:01

дональд трамп

украина

владимир зеленский

политика

сша

россия

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/0d/1150161352_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d780652b9e5f7bddcf5e264a1f908c29.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп предупредил Украину о тяжелых последствиях, если Владимир Зеленский не согласится на урегулирование конфликта. Об этом американский лидер заявил журналистам в Овальном кабинете Белого дома 20 октября, пишет РИА Новости. По мнению президента США, Киев упустил возможность заключить соглашение на более выгодных условиях два года назад. При этом американский лидер считает, что для достижения договоренностей необязательно проводить личную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Трамп также обратил внимание на продвижение российских войск. "Вы можете говорить, что у Украины дела хорошо или плохо, но земли (под контролем РФ - ред.) становится все больше и больше", — заметил американский лидер.Гава Белого дома также заявил, что европейские страны устали от конфликта и уже потратили на него огромные средства. Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.В интервью NewsMax глава Белого дома также заявил, что Зеленский — "не тот человек, с которым нам стоит иметь дело". По словам американского лидера, нынешний глава киевского режима разрушил Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вэнс отказался назвать Украину союзником СШАСША задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для ЗРК PatriotПоставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и Китая

украина

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, украина, владимир зеленский, политика, сша, россия, новости