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Трамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликт - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Трамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликт
Трамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликт - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Трамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликт
Президент США Дональд Трамп предупредил Украину о тяжелых последствиях, если Владимир Зеленский не согласится на урегулирование конфликта. Об этом американский... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T08:01
2026-10-21T08:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп предупредил Украину о тяжелых последствиях, если Владимир Зеленский не согласится на урегулирование конфликта. Об этом американский лидер заявил журналистам в Овальном кабинете Белого дома 20 октября, пишет РИА Новости. По мнению президента США, Киев упустил возможность заключить соглашение на более выгодных условиях два года назад. При этом американский лидер считает, что для достижения договоренностей необязательно проводить личную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Трамп также обратил внимание на продвижение российских войск. "Вы можете говорить, что у Украины дела хорошо или плохо, но земли (под контролем РФ - ред.) становится все больше и больше", — заметил американский лидер.Гава Белого дома также заявил, что европейские страны устали от конфликта и уже потратили на него огромные средства. Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.В интервью NewsMax глава Белого дома также заявил, что Зеленский — "не тот человек, с которым нам стоит иметь дело". По словам американского лидера, нынешний глава киевского режима разрушил Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вэнс отказался назвать Украину союзником СШАСША задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для ЗРК PatriotПоставит ли точку в конфликте на Украине саммит России, США и Китая
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дональд трамп, украина, владимир зеленский, политика, сша, россия, новости
Трамп предупредил Зеленского о последствиях при отказе завершить конфликт

Отказ Украины завершить конфликт обернется для нее плохими последствиями - Трамп

08:01 21.10.2026
 
© AP Photo Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© AP Photo Evan Vucci
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп предупредил Украину о тяжелых последствиях, если Владимир Зеленский не согласится на урегулирование конфликта. Об этом американский лидер заявил журналистам в Овальном кабинете Белого дома 20 октября, пишет РИА Новости.
"Зеленский должен захотеть урегулировать эту войну, и если он этого не захочет, я думаю, это обернется очень плохими последствиями", — сказал Трамп.
По мнению президента США, Киев упустил возможность заключить соглашение на более выгодных условиях два года назад. При этом американский лидер считает, что для достижения договоренностей необязательно проводить личную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Трамп также обратил внимание на продвижение российских войск.
"Вы можете говорить, что у Украины дела хорошо или плохо, но земли (под контролем РФ - ред.) становится все больше и больше", — заметил американский лидер.
Гава Белого дома также заявил, что европейские страны устали от конфликта и уже потратили на него огромные средства.
Трамп ранее заявил, что Украине необходим новый лидер на посту президента. Нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский мог уже неоднократно урегулировать конфликт на Украине, но принял решение этого не делать. По словам Трампа, Зеленский представляет угрозу для всего мира. Также он призвал провести выборы на Украине.
В интервью NewsMax глава Белого дома также заявил, что Зеленский — "не тот человек, с которым нам стоит иметь дело". По словам американского лидера, нынешний глава киевского режима разрушил Украину.
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Дональд ТрампУкраинаВладимир ЗеленскийПолитикаСШАРоссияНовости
 
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