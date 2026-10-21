https://crimea.ria.ru/20261021/su-30-poterpel-avariyu-v-kaliningradskoy-oblasti-1160392951.html
Су-30 разбился в Калининградской области
Су-30 разбился в Калининградской области - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Су-30 разбился в Калининградской области
Военный самолет Су-30 потерпел аварию в Калининградской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T15:31
2026-10-21T15:31
2026-10-21T15:47
самолет
воздушно-космические силы (вкс)
министерство обороны рф
происшествия
авиакатастрофа
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Военный самолет Су-30 потерпел аварию в Калининградской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет. "Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта", — добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самолет, воздушно-космические силы (вкс), министерство обороны рф, происшествия, авиакатастрофа, новости
Су-30 разбился в Калининградской области
В Калининградской области разбился военный самолет Су-30
15:31 21.10.2026 (обновлено: 15:47 21.10.2026)