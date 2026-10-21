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Су-30 разбился в Калининградской области - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Су-30 разбился в Калининградской области
Су-30 разбился в Калининградской области - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Су-30 разбился в Калининградской области
Военный самолет Су-30 потерпел аварию в Калининградской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T15:31
2026-10-21T15:47
самолет
воздушно-космические силы (вкс)
министерство обороны рф
происшествия
авиакатастрофа
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Военный самолет Су-30 потерпел аварию в Калининградской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет. "Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта", — добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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самолет, воздушно-космические силы (вкс), министерство обороны рф, происшествия, авиакатастрофа, новости
Су-30 разбился в Калининградской области

В Калининградской области разбился военный самолет Су-30

15:31 21.10.2026 (обновлено: 15:47 21.10.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийский истребитель Су-30СМ. Архивное фото
Российский истребитель Су-30СМ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Военный самолет Су-30 потерпел аварию в Калининградской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"21 октября в Калининградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-30", — цитирует сообщение РИА Новости.
Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет.
"Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта", — добавили в ведомстве.
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СамолетВоздушно-космические силы (ВКС)Министерство обороны РФПроисшествияАвиакатастрофаНовости
 
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