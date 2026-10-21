https://crimea.ria.ru/20261021/strashnoe-dtp-na-trasse-simferopol-evpatoriya---pogibli-dva-cheloveka-1160398461.html
Страшное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человека
Страшное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человека - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Страшное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человека
В ДТП на трассе Симферополь-Евпатория погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T17:27
2026-10-21T17:27
2026-10-21T17:32
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
дтп в крыму и севастополе
мвд по республике крым
сакский район
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653718_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_cda127b8c04a5c69689558c0b448014e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В ДТП на трассе Симферополь-Евпатория погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. По данным правоохранителей, авария случилась 21 октября около 12:50. 79-летний водитель Kia Rio по неустановленным причинам съехал с дороги и врезался в бетонный забор.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожной трагедии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани столкнулись грузовик и легковушка – два человека погиблиШкольный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской областиТрое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье
крым
сакский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653718_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_18c2efed0d51e530f27ebe2bd0f7dc5c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым, сакский район
Страшное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человека
МВД: в ДТП на трассе Симферополь-Евпатория погибли два человека
17:27 21.10.2026 (обновлено: 17:32 21.10.2026)