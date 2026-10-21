https://crimea.ria.ru/20261021/strashnoe-dtp-na-trasse-simferopol-evpatoriya---pogibli-dva-cheloveka-1160398461.html

Страшное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человека

Страшное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человека - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Страшное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человека

В ДТП на трассе Симферополь-Евпатория погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T17:27

2026-10-21T17:27

2026-10-21T17:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В ДТП на трассе Симферополь-Евпатория погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. По данным правоохранителей, авария случилась 21 октября около 12:50. 79-летний водитель Kia Rio по неустановленным причинам съехал с дороги и врезался в бетонный забор.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожной трагедии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани столкнулись грузовик и легковушка – два человека погиблиШкольный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской областиТрое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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