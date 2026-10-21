Рейтинг@Mail.ru
Страшное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человека - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20261021/strashnoe-dtp-na-trasse-simferopol-evpatoriya---pogibli-dva-cheloveka-1160398461.html
Страшное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человека
Страшное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человека - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Страшное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человека
В ДТП на трассе Симферополь-Евпатория погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T17:27
2026-10-21T17:32
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
дтп в крыму и севастополе
мвд по республике крым
сакский район
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653718_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_cda127b8c04a5c69689558c0b448014e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В ДТП на трассе Симферополь-Евпатория погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. По данным правоохранителей, авария случилась 21 октября около 12:50. 79-летний водитель Kia Rio по неустановленным причинам съехал с дороги и врезался в бетонный забор.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожной трагедии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани столкнулись грузовик и легковушка – два человека погиблиШкольный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской областиТрое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье
крым
сакский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/18/1159653718_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_18c2efed0d51e530f27ebe2bd0f7dc5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым, сакский район
Страшное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человека

МВД: в ДТП на трассе Симферополь-Евпатория погибли два человека

17:27 21.10.2026 (обновлено: 17:32 21.10.2026)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В ДТП на трассе Симферополь-Евпатория погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
По данным правоохранителей, авария случилась 21 октября около 12:50. 79-летний водитель Kia Rio по неустановленным причинам съехал с дороги и врезался в бетонный забор.
"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля смертельно травмированы", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожной трагедии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Кубани столкнулись грузовик и легковушка – два человека погибли
Школьный автобус попал в массовое ДТП в Ростовской области
Трое девочек погибли в столкновении ВАЗа с грузовиком в Подмосковье
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымНовости КрымаДТП в Крыму и СевастополеМВД по Республике КрымСакский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:53В Крыму иномарка сбила ребенка на "зебре": девочку отбросило на другое авто
19:45В 2026 году бизнес Крыма получил миллиард рублей льготных займов
19:33Звездопад Ориониды на Крымом – когда загадывать желания
19:22В Крыму будут изучать возможности применения альтернативной энергетики
19:05Россия и Китай начинают совместную марсианскую миссию
18:48Армия РФ поразила логистический центр в Ровно
18:37Мощные ливни и паводок в Крыму стали индикатором глобального потепления
18:17В реки бассейна Черного моря выпустили более 230 тысяч молодых особей лосося
17:55Болгария отказалась выделить Украине деньги на летальное оружие
17:40Разработаны генпланы для пяти округов Херсонской области
17:27Страшное ДТП на трассе Симферополь-Евпатория - погибли два человека
17:20Более 70% игристых вин для внутреннего рынка Россия производит сама
17:05Атака на Луганск: под завалами здания телефонной компании найдены тела погибших
16:58Госдума утвердила четырех вице-премьеров РФ и главу Минтранса
16:44Владимир Путин и Ли Цян обсудили отношения между Россией и Китаем
16:37Россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате
16:30Пригород Севастополя остался без света
16:24На Крымском мосту начала расти очередь
16:19Зеленский согласился с потерей 25% территорий: для чего он это заявил
16:07ЧС в Ялте - из затопленного троллейбусного парка эвакуировали технику
Лента новостейМолния