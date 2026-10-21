https://crimea.ria.ru/20261021/stiv-uitkoff-pribyl-v-peterburg-na-peregovory-1160379028.html

Стив Уиткофф прибыл в Петербург на переговоры

Стив Уиткофф прибыл в Петербург на переговоры - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Стив Уиткофф прибыл в Петербург на переговоры

Самолет, на борту которого находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, приземлился в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T09:34

2026-10-21T09:34

2026-10-21T09:34

стивен уиткофф

кирилл дмитриев

переговоры

санкт-петербург

новости

сша

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Самолет, на борту которого находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, приземлился в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.По данным агентства, представителя Белого дома встретил и сопровождает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. К этой минуте они уже прибыли в Константиновский дворец.В среду утром госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Уиткофф направляется в Санкт-Петербург. Спецпосланник президента США поехал в Россию из Осло, где накануне провел встречу с Владимиром Зеленскими и президентом Финляндии Александром Стуббом. Зять американского президента Джаред Кушнер присоединился к переговорам по видеосвязи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно проинформирует о том, когда и где пройдет встреча российского лидера Владимира Путина с Уиткоффом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен уиткофф, кирилл дмитриев, переговоры, санкт-петербург, новости, сша, россия