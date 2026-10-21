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Стив Уиткофф прибыл в Петербург на переговоры - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Стив Уиткофф прибыл в Петербург на переговоры
Стив Уиткофф прибыл в Петербург на переговоры - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Стив Уиткофф прибыл в Петербург на переговоры
Самолет, на борту которого находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, приземлился в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T09:34
2026-10-21T09:34
стивен уиткофф
кирилл дмитриев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Самолет, на борту которого находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, приземлился в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.По данным агентства, представителя Белого дома встретил и сопровождает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. К этой минуте они уже прибыли в Константиновский дворец.В среду утром госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Уиткофф направляется в Санкт-Петербург. Спецпосланник президента США поехал в Россию из Осло, где накануне провел встречу с Владимиром Зеленскими и президентом Финляндии Александром Стуббом. Зять американского президента Джаред Кушнер присоединился к переговорам по видеосвязи.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно проинформирует о том, когда и где пройдет встреча российского лидера Владимира Путина с Уиткоффом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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стивен уиткофф, кирилл дмитриев, переговоры, санкт-петербург, новости, сша, россия
Стив Уиткофф прибыл в Петербург на переговоры

Стив Уиткофф прибыл в Петербург на переговоры

09:34 21.10.2026
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Самолет, на борту которого находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, приземлился в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, представителя Белого дома встретил и сопровождает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. К этой минуте они уже прибыли в Константиновский дворец.
В среду утром госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Уиткофф направляется в Санкт-Петербург. Спецпосланник президента США поехал в Россию из Осло, где накануне провел встречу с Владимиром Зеленскими и президентом Финляндии Александром Стуббом. Зять американского президента Джаред Кушнер присоединился к переговорам по видеосвязи.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно проинформирует о том, когда и где пройдет встреча российского лидера Владимира Путина с Уиткоффом.
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Стивен УиткоффКирилл ДмитриевПереговорыСанкт-ПетербургНовостиСШАРоссия
 
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