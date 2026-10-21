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Стали известны победители Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Стали известны победители Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина
Стали известны победители Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Стали известны победители Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина
В Москве состоялась церемония награждения лауреатов XII Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина. Мероприятие прошло в среду в Музее Москвы. РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T14:32
2026-10-21T14:32
фото
конкурс имени андрея стенина
новости
москва
конкурс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Москве состоялась церемония награждения лауреатов XII Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина. Мероприятие прошло в среду в Музее Москвы.Гран-при жюри присудило фотографу из Ливана Абдул Кадеру Аль-Байю за серию фотографий "Ливан, 2024–2025: Жизнь между авиаударами" в номинации "Главные новости. Серия фотографий".Также были объявлены победители в шести номинациях.В номинации "Главные новости. Одиночная фотография" первый приз получила работа фотомастера из Бангладеш Аль Музтаба Росула (S.M. Al Muztaba Rosul) "Крыша — небо, пол из пепла" о людях, потерявших жилье в пожаре и выстоявших благодаря силе духа, взаимной поддержке и помощи неравнодушных.Среди работ в номинации "Главные новости. Серия фотографий" лучшей признана серия "Эхо войны" фотографа Сергея Бобылева из России. Она рассказывает об освобождении российской армией города Суджи и ряда других населенных пунктов Курской области от ВСУ.В номинации "Спорт. Одиночная фотография" победителем стала работа "Последняя фаза" российского фотографа Евгения Филиппова. На снимке запечатлены спортсмены во время разминки перед финалом всероссийских соревнований по прыжкам в воду "Кубок Кремля".В самой популярной среди участников конкурса номинации — "Моя планета" — первое место завоевал снимок "Жизнь на песчаной косе" Солеймана Хоссейна из Бангладеш. Фотография посвящена умению фермеров приспосабливаться к изменчивости уровня воды в реке. Лучшей серией фотографий в данной номинации признана серия "Мы здесь живем" российского автора Алисы Северной — кадры из жизни людей в разрушенных населенных пунктах, которые, несмотря ни на что, не покидают свои дома.В номинации "Портрет. Герой нашего времени" призовые места заняли работы фотожурналистов Арпан Басу Чаудхури (Индия) и Марии Семеновой (Россия).В номинации "Вид сверху. Одиночная фотография" приз присужден снимку "Пятничная молитва над рекой" Мухаммада Амдада Хоссейна из Бангладеш.В специальной номинации "Энергия жизни" первое место жюри занял Павел Волков за серию снимков "Реквием" – о людях, оставшихся жить в своих городах после боевых действий и не теряющих надежды.Церемония в Москве дала старт выставочному турне работ лауреатов конкурса. Международный проект уже охватывает ведущие галерейные площадки ряда стран. В Москве работы победителей конкурса можно увидеть в Музее Москвы до 10 ноября.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина носит имя специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", кавалера Ордена Мужества Андрея Стенина, погибшего летом 2014 года под Донецком.В память об Андрее Стенине в декабре 2014 года международная медиагруппа "Россия сегодня" учредила международный конкурс для молодых фотожурналистов. В 2026 году он проводится в двенадцатый раз, и все годы своего существования является единственной в России международной площадкой для молодых репортеров. Конкурс ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
фото, конкурс имени андрея стенина, новости, москва, конкурс
Стали известны победители Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина

В Москве объявили победителей XII Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина

14:32 21.10.2026
 
© stenincontest.ruФото участников конкурса им. Стенина
Фото участников конкурса им. Стенина
© stenincontest.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Москве состоялась церемония награждения лауреатов XII Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина. Мероприятие прошло в среду в Музее Москвы.
Гран-при жюри присудило фотографу из Ливана Абдул Кадеру Аль-Байю за серию фотографий "Ливан, 2024–2025: Жизнь между авиаударами" в номинации "Главные новости. Серия фотографий".
По словам победителя конкурса, фото сделаны в разных регионах Ливана после того, как в сентябре 2024 года страна была втянута в военный конфликт и подверглась авиаударам со стороны Израиля. На кадрах запечатлено то, что происходило в первые секунды после удара и в ходе спасательных операций. Фотографии показывают, как обычные люди переживают войну и свои потери, как пытаются выжить.
© stenincontest.ruФото из серии "Ливан, 2024–2025: Жизнь между авиаударами"
Фото участников конкурса им. Стенина
© stenincontest.ru
Фото из серии "Ливан, 2024–2025: Жизнь между авиаударами"
Также были объявлены победители в шести номинациях.
В номинации "Главные новости. Одиночная фотография" первый приз получила работа фотомастера из Бангладеш Аль Музтаба Росула (S.M. Al Muztaba Rosul) "Крыша — небо, пол из пепла" о людях, потерявших жилье в пожаре и выстоявших благодаря силе духа, взаимной поддержке и помощи неравнодушных.
© stenincontest.ruФото "Крыша — небо, пол из пепла"
Фото участников конкурса им. Стенина
© stenincontest.ru
Фото "Крыша — небо, пол из пепла"
Среди работ в номинации "Главные новости. Серия фотографий" лучшей признана серия "Эхо войны" фотографа Сергея Бобылева из России. Она рассказывает об освобождении российской армией города Суджи и ряда других населенных пунктов Курской области от ВСУ.
© stenincontest.ruФото из серии "Эхо войны"
Фото участников конкурса им. Стенина
© stenincontest.ru
Фото из серии "Эхо войны"
В номинации "Спорт. Одиночная фотография" победителем стала работа "Последняя фаза" российского фотографа Евгения Филиппова. На снимке запечатлены спортсмены во время разминки перед финалом всероссийских соревнований по прыжкам в воду "Кубок Кремля".
В самой популярной среди участников конкурса номинации — "Моя планета" — первое место завоевал снимок "Жизнь на песчаной косе" Солеймана Хоссейна из Бангладеш. Фотография посвящена умению фермеров приспосабливаться к изменчивости уровня воды в реке. Лучшей серией фотографий в данной номинации признана серия "Мы здесь живем" российского автора Алисы Северной — кадры из жизни людей в разрушенных населенных пунктах, которые, несмотря ни на что, не покидают свои дома.
© stenincontest.ruСнимок "Жизнь на песчаной косе" Солеймана Хоссейна из Бангладеш
Снимок Жизнь на песчаной косе Солеймана Хоссейна из Бангладеш
© stenincontest.ru
Снимок "Жизнь на песчаной косе" Солеймана Хоссейна из Бангладеш
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" призовые места заняли работы фотожурналистов Арпан Басу Чаудхури (Индия) и Марии Семеновой (Россия).
В номинации "Вид сверху. Одиночная фотография" приз присужден снимку "Пятничная молитва над рекой" Мухаммада Амдада Хоссейна из Бангладеш.
В специальной номинации "Энергия жизни" первое место жюри занял Павел Волков за серию снимков "Реквием" – о людях, оставшихся жить в своих городах после боевых действий и не теряющих надежды.
Церемония в Москве дала старт выставочному турне работ лауреатов конкурса. Международный проект уже охватывает ведущие галерейные площадки ряда стран. В Москве работы победителей конкурса можно увидеть в Музее Москвы до 10 ноября.
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина носит имя специального фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня", кавалера Ордена Мужества Андрея Стенина, погибшего летом 2014 года под Донецком.
В память об Андрее Стенине в декабре 2014 года международная медиагруппа "Россия сегодня" учредила международный конкурс для молодых фотожурналистов. В 2026 году он проводится в двенадцатый раз, и все годы своего существования является единственной в России международной площадкой для молодых репортеров. Конкурс ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики.
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