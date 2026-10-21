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Создан задел для прекращения огня на Украине – Уиткофф на встрече с Путиным - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Создан задел для прекращения огня на Украине – Уиткофф на встрече с Путиным
Создан задел для прекращения огня на Украине – Уиткофф на встрече с Путиным - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Создан задел для прекращения огня на Украине – Уиткофф на встрече с Путиным
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что его переговоры с Владимиром Зеленским в Осло были... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T12:54
2026-10-21T12:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что его переговоры с Владимиром Зеленским в Осло были продуктивными. По мнению Уиткоффа, создан необходимый задел к прекращению огня.Он также сообщил, что привез в Петербург "некоторые документы, в которых излагаются некоторые подходы по достижению мирного урегулирования в украинско-российском конфликте"."Я попросил бы вас, господин президент, рассмотреть и просмотреть эти документы чуть позднее", - сказал Уиткофф.Президент России Владимир Путин в среду проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.Ранее во вторник в Осло завершились многосторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, к которым дистанционно подключился зять американского лидера Джаред Кушнер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), стивен уиткофф, сша, россия, новости, политика, украина, новости сво
Создан задел для прекращения огня на Украине – Уиткофф на встрече с Путиным

Уиткофф заявил Путину о продуктивных переговорах с Зеленским в Норвегии

12:54 21.10.2026 (обновлено: 12:57 21.10.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкВстреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что его переговоры с Владимиром Зеленским в Осло были продуктивными. По мнению Уиткоффа, создан необходимый задел к прекращению огня.
"Я проинформирую Вас о результатах переговоров, которые прошли в Осло. Я считаю, что переговоры были продуктивными, и я хотел бы сказать, что есть подвижки вперед, я проинформирую Вас о них. Я надеюсь, что, действительно, у нас создался необходимый задел, для того чтобы успешно прийти к завершению огня в этом украинско-российском конфликте", - сказал Уиткофф российскому лидеру.
Он также сообщил, что привез в Петербург "некоторые документы, в которых излагаются некоторые подходы по достижению мирного урегулирования в украинско-российском конфликте".
"Я попросил бы вас, господин президент, рассмотреть и просмотреть эти документы чуть позднее", - сказал Уиткофф.
Президент России Владимир Путин в среду проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Ранее во вторник в Осло завершились многосторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, к которым дистанционно подключился зять американского лидера Джаред Кушнер.
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