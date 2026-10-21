https://crimea.ria.ru/20261021/sozdan-zadel-dlya-prekrascheniya-ognya-na-ukraine--uitkoff-na-vstreche-s-putinym-1160387254.html

Создан задел для прекращения огня на Украине – Уиткофф на встрече с Путиным

Создан задел для прекращения огня на Украине – Уиткофф на встрече с Путиным - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Создан задел для прекращения огня на Украине – Уиткофф на встрече с Путиным

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что его переговоры с Владимиром Зеленским в Осло были... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T12:54

2026-10-21T12:54

2026-10-21T12:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о том, что его переговоры с Владимиром Зеленским в Осло были продуктивными. По мнению Уиткоффа, создан необходимый задел к прекращению огня.Он также сообщил, что привез в Петербург "некоторые документы, в которых излагаются некоторые подходы по достижению мирного урегулирования в украинско-российском конфликте"."Я попросил бы вас, господин президент, рассмотреть и просмотреть эти документы чуть позднее", - сказал Уиткофф.Президент России Владимир Путин в среду проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.Ранее во вторник в Осло завершились многосторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием Владимира Зеленского, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, к которым дистанционно подключился зять американского лидера Джаред Кушнер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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владимир путин (политик), стивен уиткофф, сша, россия, новости, политика, украина, новости сво