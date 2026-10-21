Сколько медиков не хватает больницам и поликлиникам Крыма
Медицинские организации Крыма укомплектованы кадрами на 89%
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Медицинские организации Крыма укомплектованы кадрами почти на 90%. Это один из самых высоких показателей по России. Об этом говорилось на заседании комитета по здравоохранению Государственного совета Крыма.
"На сегодняшний день укомплектованность медицинских учреждений региона составляет 89%, что позволяет Республике Крым удерживать лидирующие позиции по этому показателю среди субъектов Российской Федерации", – сообщили в пресс-службе Госсовета РК со ссылкой на слова первого замминистра здравоохранения Крыма Дмитрия Матвеева.
Также обсуждались итоги прошедшей приемной кампании на целевое обучение медицинских кадров в регионе. Как отметила глава профильного комитета Анна Рубель, с 2026 года все бюджетные места в ординатуре переводятся в целевой формат, а наставничество становится обязательным условием для прохождения аккредитации.
"Чтобы не потерять специалистов, обученных за счет бюджета, предлагаю до середины ноября провести адресную работу с каждым выпускником, не трудоустроенным в государственную систему здравоохранения Крыма", - подчеркнула Рубель.
Ранее сообщалось, что в Крыму ощущается нехватка врачей узкоспециализированных направлений. Речь, в частности, о детской хирургии, онкологии, гематологии и кардиологии.
Власти Крыма продолжают решать кадровую проблему в медицине за счет федеральных программ и новой системы обучения, сообщал ранее министр здравоохранения РК Алексей Натаров. По его словам, по программам "Земский врач" и "Земский фельдшер" в 2025 году в медучреждения трудоустроено около 90 специалистов – план выполнен полностью.
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