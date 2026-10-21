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Сколько медиков не хватает больницам и поликлиникам Крыма - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Сколько медиков не хватает больницам и поликлиникам Крыма
Сколько медиков не хватает больницам и поликлиникам Крыма - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Сколько медиков не хватает больницам и поликлиникам Крыма
Медицинские организации Крыма укомплектованы кадрами почти на 90%. Это один из самых высоких показателей по России. Об этом говорилось на заседании комитета по... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T12:45
2026-10-21T12:45
государственный совет рк (госсовет)
врач
медицина
здравоохранение в крыму и севастополе
минздрав крыма
крым
новости крыма
анна рубель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Медицинские организации Крыма укомплектованы кадрами почти на 90%. Это один из самых высоких показателей по России. Об этом говорилось на заседании комитета по здравоохранению Государственного совета Крыма.Также обсуждались итоги прошедшей приемной кампании на целевое обучение медицинских кадров в регионе. Как отметила глава профильного комитета Анна Рубель, с 2026 года все бюджетные места в ординатуре переводятся в целевой формат, а наставничество становится обязательным условием для прохождения аккредитации."Чтобы не потерять специалистов, обученных за счет бюджета, предлагаю до середины ноября провести адресную работу с каждым выпускником, не трудоустроенным в государственную систему здравоохранения Крыма", - подчеркнула Рубель.Ранее сообщалось, что в Крыму ощущается нехватка врачей узкоспециализированных направлений. Речь, в частности, о детской хирургии, онкологии, гематологии и кардиологии.Власти Крыма продолжают решать кадровую проблему в медицине за счет федеральных программ и новой системы обучения, сообщал ранее министр здравоохранения РК Алексей Натаров. По его словам, по программам "Земский врач" и "Земский фельдшер" в 2025 году в медучреждения трудоустроено около 90 специалистов – план выполнен полностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилье, выплаты и целевики: Севастополь решает вопрос медицинских кадровКлиника высокого уровня - 118 лет исполняется роддому №1 в СимферополеВ РФ учредили премии для студентов и аспирантов в 30 и 50 тысяч рублей
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РИА Новости Крым
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государственный совет рк (госсовет), врач, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, крым, новости крыма, анна рубель
Сколько медиков не хватает больницам и поликлиникам Крыма

Медицинские организации Крыма укомплектованы кадрами на 89%

12:45 21.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольничный коридор
Больничный коридор - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Медицинские организации Крыма укомплектованы кадрами почти на 90%. Это один из самых высоких показателей по России. Об этом говорилось на заседании комитета по здравоохранению Государственного совета Крыма.
"На сегодняшний день укомплектованность медицинских учреждений региона составляет 89%, что позволяет Республике Крым удерживать лидирующие позиции по этому показателю среди субъектов Российской Федерации", – сообщили в пресс-службе Госсовета РК со ссылкой на слова первого замминистра здравоохранения Крыма Дмитрия Матвеева.
Также обсуждались итоги прошедшей приемной кампании на целевое обучение медицинских кадров в регионе. Как отметила глава профильного комитета Анна Рубель, с 2026 года все бюджетные места в ординатуре переводятся в целевой формат, а наставничество становится обязательным условием для прохождения аккредитации.
"Чтобы не потерять специалистов, обученных за счет бюджета, предлагаю до середины ноября провести адресную работу с каждым выпускником, не трудоустроенным в государственную систему здравоохранения Крыма", - подчеркнула Рубель.
Ранее сообщалось, что в Крыму ощущается нехватка врачей узкоспециализированных направлений. Речь, в частности, о детской хирургии, онкологии, гематологии и кардиологии.
Власти Крыма продолжают решать кадровую проблему в медицине за счет федеральных программ и новой системы обучения, сообщал ранее министр здравоохранения РК Алексей Натаров. По его словам, по программам "Земский врач" и "Земский фельдшер" в 2025 году в медучреждения трудоустроено около 90 специалистов – план выполнен полностью.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Государственный совет РК (Госсовет)ВрачМедицинаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеМинздрав КрымаКрымНовости КрымаАнна Рубель
 
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