https://crimea.ria.ru/20261021/skolko-medikov-ne-khvataet-bolnitsam-i-poliklinikam-kryma-1160385251.html

Сколько медиков не хватает больницам и поликлиникам Крыма

Сколько медиков не хватает больницам и поликлиникам Крыма - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Сколько медиков не хватает больницам и поликлиникам Крыма

Медицинские организации Крыма укомплектованы кадрами почти на 90%. Это один из самых высоких показателей по России. Об этом говорилось на заседании комитета по... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T12:45

2026-10-21T12:45

2026-10-21T12:45

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анна рубель

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Медицинские организации Крыма укомплектованы кадрами почти на 90%. Это один из самых высоких показателей по России. Об этом говорилось на заседании комитета по здравоохранению Государственного совета Крыма.Также обсуждались итоги прошедшей приемной кампании на целевое обучение медицинских кадров в регионе. Как отметила глава профильного комитета Анна Рубель, с 2026 года все бюджетные места в ординатуре переводятся в целевой формат, а наставничество становится обязательным условием для прохождения аккредитации."Чтобы не потерять специалистов, обученных за счет бюджета, предлагаю до середины ноября провести адресную работу с каждым выпускником, не трудоустроенным в государственную систему здравоохранения Крыма", - подчеркнула Рубель.Ранее сообщалось, что в Крыму ощущается нехватка врачей узкоспециализированных направлений. Речь, в частности, о детской хирургии, онкологии, гематологии и кардиологии.Власти Крыма продолжают решать кадровую проблему в медицине за счет федеральных программ и новой системы обучения, сообщал ранее министр здравоохранения РК Алексей Натаров. По его словам, по программам "Земский врач" и "Земский фельдшер" в 2025 году в медучреждения трудоустроено около 90 специалистов – план выполнен полностью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилье, выплаты и целевики: Севастополь решает вопрос медицинских кадровКлиника высокого уровня - 118 лет исполняется роддому №1 в СимферополеВ РФ учредили премии для студентов и аспирантов в 30 и 50 тысяч рублей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рк (госсовет), врач, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, крым, новости крыма, анна рубель