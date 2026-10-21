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Симферопольская больница получила новое оборудование за 7 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Симферопольская больница получила новое оборудование за 7 млн рублей
Симферопольская больница получила новое оборудование за 7 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Симферопольская больница получила новое оборудование за 7 млн рублей
В Симферопольскую клиническую больницу приобретено новое оборудование общей стоимостью 7,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T21:49
2026-10-21T21:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Симферопольскую клиническую больницу приобретено новое оборудование общей стоимостью 7,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.По данным ведомства, в операционный блок горбольницы поступила лапароскопическая стойка с современной системой эндоскопической визуализации и набором инструментов для малоинвазивных вмешательств. Стойка оснащена большим монитором формата Full HD, а также устройством для записи и передачи данных. Медицинская техника приобретена за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС Крыма.Кроме того, новое оборудование позволит одновременно проводить гастроскопию и фиброколоноскопию под наркозом. Ранее эти диагностические исследования выполнялись по отдельности и без анестезии.Ранее сообщалось, что в медицинские учреждения Крыма поставили 95 единиц нового оборудования, в том числе для оказания помощи детям и беременным женщинам с диабетом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромомНовое оборудование: в какие больницы Крыма направят техникуКак в Крыму работает Центр фармаконадзора
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крым, новости крыма, минздрав крыма, медицина, общество, больница, симферополь
Симферопольская больница получила новое оборудование за 7 млн рублей

Новое оборудование общей стоимостью 7,3 млн рублей закупили для горбольницы Симферополя

21:49 21.10.2026
 
© Минздрав КрымаОперационная
Операционная
© Минздрав Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Симферопольскую клиническую больницу приобретено новое оборудование общей стоимостью 7,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.
По данным ведомства, в операционный блок горбольницы поступила лапароскопическая стойка с современной системой эндоскопической визуализации и набором инструментов для малоинвазивных вмешательств. Стойка оснащена большим монитором формата Full HD, а также устройством для записи и передачи данных. Медицинская техника приобретена за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС Крыма.
"Оснащение операционных видеосистемой высокой четкости позволит хирургам повысить точность манипуляций и существенно расширить спектр выполняемых малотравматичных вмешательств", – подчеркнули в министерстве.
Кроме того, новое оборудование позволит одновременно проводить гастроскопию и фиброколоноскопию под наркозом. Ранее эти диагностические исследования выполнялись по отдельности и без анестезии.
Ранее сообщалось, что в медицинские учреждения Крыма поставили 95 единиц нового оборудования, в том числе для оказания помощи детям и беременным женщинам с диабетом.
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КрымНовости КрымаМинздрав КрымаМедицинаОбществоБольницаСимферополь
 
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