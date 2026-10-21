https://crimea.ria.ru/20261021/simferopolskaya-bolnitsa-poluchila-novoe-oborudovanie-za-7-mln-rubley-1160390815.html

Симферопольская больница получила новое оборудование за 7 млн рублей

Симферопольская больница получила новое оборудование за 7 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Симферопольская больница получила новое оборудование за 7 млн рублей

В Симферопольскую клиническую больницу приобретено новое оборудование общей стоимостью 7,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T21:49

2026-10-21T21:49

2026-10-21T21:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. В Симферопольскую клиническую больницу приобретено новое оборудование общей стоимостью 7,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.По данным ведомства, в операционный блок горбольницы поступила лапароскопическая стойка с современной системой эндоскопической визуализации и набором инструментов для малоинвазивных вмешательств. Стойка оснащена большим монитором формата Full HD, а также устройством для записи и передачи данных. Медицинская техника приобретена за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС Крыма.Кроме того, новое оборудование позволит одновременно проводить гастроскопию и фиброколоноскопию под наркозом. Ранее эти диагностические исследования выполнялись по отдельности и без анестезии.Ранее сообщалось, что в медицинские учреждения Крыма поставили 95 единиц нового оборудования, в том числе для оказания помощи детям и беременным женщинам с диабетом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму появился уникальный центр для пациентов с метаболическим синдромомНовое оборудование: в какие больницы Крыма направят техникуКак в Крыму работает Центр фармаконадзора

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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