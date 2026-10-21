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"С одной идентичностью": что ОП готовит в Крыму ко Дню народного единства
"С одной идентичностью": что ОП готовит в Крыму ко Дню народного единства - РИА Новости Крым, 21.10.2026
"С одной идентичностью": что ОП готовит в Крыму ко Дню народного единства
Общественная палата Крыма, которая являет собой многонациональную "квинтессенцию одной большой страны", готовит целый ряд разнохарактерных мероприятий ко Дню... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T06:52
2026-10-21T06:52
2026-10-21T06:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Общественная палата Крыма, которая являет собой многонациональную "квинтессенцию одной большой страны", готовит целый ряд разнохарактерных мероприятий ко Дню народного единства, будут и сюрпризы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель ОП Илья Казаков.По словам Казакова, на День народного единства Общественная палата Крыма готовит несколько разных мероприятий.Раскрывая отчасти в общих чертах суть будущих мероприятий, он отметил, что они будут посвящены памяти, истории и самой сути праздника."Ведь что такое День народного единства, спроси на улице – и я уверен на 50-60%, что не ответят. И вот как раз-таки один из наших проектов направлен на то, чтобы это пробел нивелировать", – сказал Казаков.Он подчеркнул, что в Крыму, по последним данным, проживают представители 165 национальностей, и это всего на 30 меньше, чем во всей Российской Федерации.Поэтому-то Крым, такой многонациональный регион, "столь разнообразный, сложный и очень интересный", отметил Казаков, а его Общественная палата, в которую входят сегодня представители разных национальностей, являет собой "квинтэссенцию одной большой страны"."У нас все с одной идентичностью. Если ты представитель белорусской общины, а кто-то чувашской, то не обязательно, что вы будете ходить в национальных костюмах и разговаривать на своем языке. Это просто как еще один стимул для взаимодействия. Максимально добродушная обстановка. Мы все друг другу братья... У нас ведь в стране нет распрей по конфессиональной принадлежности, национальной – так и в палате. Мы по сути квинтэссенция одной большой страны", – заключил глава ОП Крыма.Напомним, в России первая рабочая неделя ноября в 2026 году будет короткой в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября.Ранее мы писали о том, как Крым отметил День народного единства в 2025 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Общественная палата будет бороться за межнациональный мир в Крыму Аксенов назвал Крым общим домом для представителей разных народов Хочу быть полезным: как работает Общественная палата Крыма с новым главой
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общественная палата крыма, илья казаков, день народного единства, крым, крым многонациональный, новости крыма
"С одной идентичностью": что ОП готовит в Крыму ко Дню народного единства
Общественная палата РК готовит сюрпризы для крымчан на День народного единства
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым.
Общественная палата Крыма, которая являет собой многонациональную "квинтессенцию одной большой страны", готовит целый ряд разнохарактерных мероприятий ко Дню народного единства, будут и сюрпризы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил председатель ОП Илья Казаков.
По словам Казакова, на День народного единства
Общественная палата Крыма готовит несколько разных мероприятий.
"Но это пока те вещи, которые мы не афишируем. Для кого-то будет сюрпризом, для кого-то гордостью. В этом направлении работаем. Будут мероприятия нескольких характеров", – сказал Казаков.
Раскрывая отчасти в общих чертах суть будущих мероприятий, он отметил, что они будут посвящены памяти, истории и самой сути праздника.
"Ведь что такое День народного единства, спроси на улице – и я уверен на 50-60%, что не ответят. И вот как раз-таки один из наших проектов направлен на то, чтобы это пробел нивелировать", – сказал Казаков.
Он подчеркнул, что в Крыму, по последним данным, проживают представители 165 национальностей, и это всего на 30 меньше, чем во всей Российской Федерации.
Поэтому-то Крым, такой многонациональный регион, "столь разнообразный, сложный и очень интересный", отметил Казаков, а его Общественная палата, в которую входят сегодня представители разных национальностей, являет собой "квинтэссенцию одной большой страны".
"У нас все с одной идентичностью. Если ты представитель белорусской общины, а кто-то чувашской, то не обязательно, что вы будете ходить в национальных костюмах и разговаривать на своем языке. Это просто как еще один стимул для взаимодействия. Максимально добродушная обстановка. Мы все друг другу братья... У нас ведь в стране нет распрей по конфессиональной принадлежности, национальной – так и в палате. Мы по сути квинтэссенция одной большой страны", – заключил глава ОП Крыма.
Напомним, в России первая рабочая неделя ноября в 2026 году будет короткой в связи с празднованием
Дня народного единства 4 ноября.
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