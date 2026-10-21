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Россия рекордно увеличит площади виноградников
Россия рекордно увеличит площади виноградников - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Россия рекордно увеличит площади виноградников
Россия по итогам 2026 года увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров, это станет самым высоким результатом за 20 лет. Об этом заявил вице-премьер РФ... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T14:44
2026-10-21T14:44
2026-10-21T14:44
дмитрий патрушев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Россия по итогам 2026 года увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров, это станет самым высоким результатом за 20 лет. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме. Вице-премьер отметил, что по темпам прироста площадей и по динамике увеличения объемов винодельческой продукции Россия входит в число мировых лидеров.Патрушев также сообщил, что в 2026 году аграрии соберут сопоставимый с прошлым годом урожай винограда - около 950 тысяч тонн. Благодаря этому урожаю в 2026 году в России должно быть произведено 64 миллиона декалитров вина.Пятый Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября, его главной площадкой впервые станет винный город "Белый мыс". Организаторы форума — фонд Росконгресс и Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. РИА Новости - информационный партнер форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всероссийский винодельческий форум – с чем едет Крым и чего ждут виноделыКурс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отраслиВ Севастополе планируют собрать 27 тысяч тонн винограда
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дмитрий патрушев, виноградники, виноделие, сельское хозяйство, новости
Россия рекордно увеличит площади виноградников
Площади виноградников в России будут увеличены до 116 тысяч гектаров до конца 2026 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Россия по итогам 2026 года увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров, это станет самым высоким результатом за 20 лет. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме.
"Площадь виноградных насаждений в Российской Федерации к началу 2026 года превысила 113 тысяч гектаров. А по его итогам составит 116 тысяч. За последние 20 лет это самый высокий результат", - цитирует Патрушева РИА Новости.
Вице-премьер отметил, что по темпам прироста площадей и по динамике увеличения объемов винодельческой продукции Россия входит в число мировых лидеров.
Патрушев также сообщил, что в 2026 году аграрии соберут сопоставимый с прошлым годом урожай винограда - около 950 тысяч тонн. Благодаря этому урожаю в 2026 году в России должно быть произведено 64 миллиона декалитров вина.
Пятый Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября, его главной площадкой впервые станет винный город "Белый мыс". Организаторы форума — фонд Росконгресс и Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. РИА Новости - информационный партнер форума.
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