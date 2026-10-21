https://crimea.ria.ru/20261021/rossiya-rekordno-uvelichit-ploschadi-vinogradnikov-1160391390.html

Россия рекордно увеличит площади виноградников

Россия рекордно увеличит площади виноградников - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Россия рекордно увеличит площади виноградников

Россия по итогам 2026 года увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров, это станет самым высоким результатом за 20 лет. Об этом заявил вице-премьер РФ... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T14:44

2026-10-21T14:44

2026-10-21T14:44

дмитрий патрушев

виноградники

виноделие

сельское хозяйство

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Россия по итогам 2026 года увеличит площадь виноградников до 116 тысяч гектаров, это станет самым высоким результатом за 20 лет. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на пятом Российском винодельческом форуме. Вице-премьер отметил, что по темпам прироста площадей и по динамике увеличения объемов винодельческой продукции Россия входит в число мировых лидеров.Патрушев также сообщил, что в 2026 году аграрии соберут сопоставимый с прошлым годом урожай винограда - около 950 тысяч тонн. Благодаря этому урожаю в 2026 году в России должно быть произведено 64 миллиона декалитров вина.Пятый Российский винодельческий форум проходит в Геленджике с 21 по 23 октября, его главной площадкой впервые станет винный город "Белый мыс". Организаторы форума — фонд Росконгресс и Ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. РИА Новости - информационный партнер форума.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всероссийский винодельческий форум – с чем едет Крым и чего ждут виноделыКурс на развитие – в России приняли изменения для винодельческой отраслиВ Севастополе планируют собрать 27 тысяч тонн винограда

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий патрушев, виноградники, виноделие, сельское хозяйство, новости