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Россия освободила Хаббарда без ответных уступок от США – Трамп
Россия освободила Хаббарда без ответных уступок от США – Трамп - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Россия освободила Хаббарда без ответных уступок от США – Трамп
Москва не просила у Вашингтона ничего за освобождение американца Стивена Хаббарда, который в настоящий момент возвращается домой. Об этом заявил президент США... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T14:26
2026-10-21T14:26
2026-10-21T14:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Москва не просила у Вашингтона ничего за освобождение американца Стивена Хаббарда, который в настоящий момент возвращается домой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.Президент России Владимир Путин в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда, который был осужден в России за наемничество.Он отметил, что освобождение Хаббарда должно было произойти еще при администрации экс-президента США Джо Байдена.72-летний Хаббард проживал на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм и принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника до апреля 2022 года, когда был задержан российскими военными. Мосгорсуд 7 октября 2024 года приговорил его к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима. В срок лишения свободы американцу засчитано его нахождение под стражей с апреля 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, владимир путин (политик), сша, россия, иностранные наемники всу
Россия освободила Хаббарда без ответных уступок от США – Трамп
Россия ничего не просила в обмен на освобождение Хаббарда – Трамп
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Москва не просила у Вашингтона ничего за освобождение американца Стивена Хаббарда, который в настоящий момент возвращается домой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Президент России Владимир Путин в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда, который был осужден в России за наемничество.
"От США... не требовали освободить кого-то взамен... В этом не было необходимости... Стивен возвращается домой. Добро пожаловать домой, Стивен, я рад, что ты вернулся", - написал Трамп в Truth Social.
Он отметил, что освобождение Хаббарда должно было произойти еще при администрации экс-президента США Джо Байдена.
72-летний Хаббард проживал на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм и принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника до апреля 2022 года, когда был задержан российскими военными. Мосгорсуд 7 октября 2024 года приговорил его к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима. В срок лишения свободы американцу засчитано его нахождение под стражей с апреля 2022 года.
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