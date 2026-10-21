https://crimea.ria.ru/20261021/rossiya-osvobodila-khabbarda-bez-otvetnykh-ustupok-ot-ssha--tramp-1160390972.html

Россия освободила Хаббарда без ответных уступок от США – Трамп

Россия освободила Хаббарда без ответных уступок от США – Трамп - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Россия освободила Хаббарда без ответных уступок от США – Трамп

Москва не просила у Вашингтона ничего за освобождение американца Стивена Хаббарда, который в настоящий момент возвращается домой. Об этом заявил президент США... РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T14:26

2026-10-21T14:26

2026-10-21T14:26

дональд трамп

владимир путин (политик)

сша

россия

иностранные наемники всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Москва не просила у Вашингтона ничего за освобождение американца Стивена Хаббарда, который в настоящий момент возвращается домой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.Президент России Владимир Путин в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда, который был осужден в России за наемничество.Он отметил, что освобождение Хаббарда должно было произойти еще при администрации экс-президента США Джо Байдена.72-летний Хаббард проживал на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм и принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника до апреля 2022 года, когда был задержан российскими военными. Мосгорсуд 7 октября 2024 года приговорил его к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима. В срок лишения свободы американцу засчитано его нахождение под стражей с апреля 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир путин (политик), сша, россия, иностранные наемники всу