Рейтинг@Mail.ru
Россия освободила Хаббарда без ответных уступок от США – Трамп - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261021/rossiya-osvobodila-khabbarda-bez-otvetnykh-ustupok-ot-ssha--tramp-1160390972.html
Россия освободила Хаббарда без ответных уступок от США – Трамп
Россия освободила Хаббарда без ответных уступок от США – Трамп - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Россия освободила Хаббарда без ответных уступок от США – Трамп
Москва не просила у Вашингтона ничего за освобождение американца Стивена Хаббарда, который в настоящий момент возвращается домой. Об этом заявил президент США... РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T14:26
2026-10-21T14:26
дональд трамп
владимир путин (политик)
сша
россия
иностранные наемники всу
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/01/0e/1143339004_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2b63ab889573f1964b16d3455255d2cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Москва не просила у Вашингтона ничего за освобождение американца Стивена Хаббарда, который в настоящий момент возвращается домой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.Президент России Владимир Путин в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда, который был осужден в России за наемничество.Он отметил, что освобождение Хаббарда должно было произойти еще при администрации экс-президента США Джо Байдена.72-летний Хаббард проживал на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм и принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника до апреля 2022 года, когда был задержан российскими военными. Мосгорсуд 7 октября 2024 года приговорил его к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима. В срок лишения свободы американцу засчитано его нахождение под стражей с апреля 2022 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/01/0e/1143339004_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_dba6203bf33e0dc905414246dcbaa28c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, владимир путин (политик), сша, россия, иностранные наемники всу
Россия освободила Хаббарда без ответных уступок от США – Трамп

Россия ничего не просила в обмен на освобождение Хаббарда – Трамп

14:26 21.10.2026
 
© AP Photo Rick ScuteriДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© AP Photo Rick Scuteri
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Москва не просила у Вашингтона ничего за освобождение американца Стивена Хаббарда, который в настоящий момент возвращается домой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Президент России Владимир Путин в среду в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге проводит встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда, который был осужден в России за наемничество.
"От США... не требовали освободить кого-то взамен... В этом не было необходимости... Стивен возвращается домой. Добро пожаловать домой, Стивен, я рад, что ты вернулся", - написал Трамп в Truth Social.
Он отметил, что освобождение Хаббарда должно было произойти еще при администрации экс-президента США Джо Байдена.
72-летний Хаббард проживал на Украине с 2014 года. В феврале 2022 года он заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм и принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемника до апреля 2022 года, когда был задержан российскими военными. Мосгорсуд 7 октября 2024 года приговорил его к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима. В срок лишения свободы американцу засчитано его нахождение под стражей с апреля 2022 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Дональд ТрампВладимир Путин (политик)СШАРоссияИностранные наемники ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:58Госдума утвердила четырех вице-премьеров РФ и главу Минтранса
16:44Владимир Путин и Ли Цян обсудили отношения между Россией и Китаем
16:37Россия готова возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате
16:30Пригород Севастополя остался без света
16:24На Крымском мосту начала расти очередь
16:19Зеленский согласился с потерей 25% территорий: для чего он это заявил
16:07ЧС в Ялте - из затопленного троллейбусного парка эвакуировали технику
15:59В Севастополе отразили атаку ВСУ
15:51Украина, дизель и Ближний Восток: о чем говорили Путин и Уиткофф
15:46Поселок Голубой Залив в Большой Ялте подтоплен
15:31Су-30 разбился в Калининградской области
15:29Отбой воздушной тревоги в Севастополе
15:22Угроза атаки ВСУ - в Севастополе объявлена воздушная тревога
15:20Глава Нацбанка Украины подал в отставку после обысков НАБУ
15:11Крупнейший на Украине дата-центр поврежден - его работа нарушена
14:44Россия рекордно увеличит площади виноградников
14:32Стали известны победители Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина
14:26Россия освободила Хаббарда без ответных уступок от США – Трамп
14:15Что происходит в зоне спецоперации: в Минобороны назвали потери врага
13:55Директор Музея обороны Севастополя Смородкин возглавит Российскую галерею искусств
Лента новостейМолния