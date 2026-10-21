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Россия и Китай начинают совместную марсианскую миссию - РИА Новости Крым, 21.10.2026
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Россия и Китай начинают совместную марсианскую миссию
Россия и Китай начинают совместную марсианскую миссию - РИА Новости Крым, 21.10.2026
Россия и Китай начинают совместную марсианскую миссию
Россия и Китай начинают изготовление техники для совместной марсианской миссии. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в рамках 31-й регулярной РИА Новости Крым, 21.10.2026
2026-10-21T19:05
2026-10-21T19:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Россия и Китай начинают изготовление техники для совместной марсианской миссии. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики.Глава госкорпорации назвал Китай одним из ключевых партнеров. По его словам, стороны совместно реализуют ряд крупных проектов в космосе. Одним из перспективных направлений сотрудничества является проект Международной научной лунной станции (МНЛС), в который входит 16 стран, включая Россию и Китай, а также две международные организации.Международная кооперация в космической сфере важна, Россия активно взаимодействует с партнерами, в частности грандиозные космические планы будут реализованы совместно в КНР, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Марс глазами AI: путешествие по будущим городам Красной планетыМарс похож на Крым: найдены сходства климата планеты и полуостроваВ NASA объяснили происхождение радуги на Марсе
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россия, китай, марс, космос, роскосмос, сотрудничество, политика, экономика
Россия и Китай начинают совместную марсианскую миссию

РФ и КНР начинают изготовление техники для марсианской миссии – Роскосмос

19:05 21.10.2026
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Россия и Китай начинают изготовление техники для совместной марсианской миссии. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

"Китай – это один из ключевых наших партнеров. Мы обмениваемся данными дистанционного зондирования Земли, совместно применяем навигационные сигналы наших группировок: ГЛОНАСС и "Бэйдоу". У нас совместная лунная миссия "Чанъэ-7". Также мы начинаем совместную марсианскую миссию – изготовление приборов и техники для изучения Марса", – цитирует словам Баканова пресс-служба "Роскосмоса".

Глава госкорпорации назвал Китай одним из ключевых партнеров. По его словам, стороны совместно реализуют ряд крупных проектов в космосе. Одним из перспективных направлений сотрудничества является проект Международной научной лунной станции (МНЛС), в который входит 16 стран, включая Россию и Китай, а также две международные организации.
Международная кооперация в космической сфере важна, Россия активно взаимодействует с партнерами, в частности грандиозные космические планы будут реализованы совместно в КНР, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.
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