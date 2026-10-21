https://crimea.ria.ru/20261021/rossiya-i-kitay-nachinayut-sovmestnuyu-marsianskuyu-missiyu-1160400317.html

Россия и Китай начинают совместную марсианскую миссию

Россия и Китай начинают совместную марсианскую миссию - РИА Новости Крым, 21.10.2026

Россия и Китай начинают совместную марсианскую миссию

Россия и Китай начинают изготовление техники для совместной марсианской миссии. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в рамках 31-й регулярной РИА Новости Крым, 21.10.2026

2026-10-21T19:05

2026-10-21T19:05

2026-10-21T19:05

россия

китай

марс

космос

роскосмос

сотрудничество

политика

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Россия и Китай начинают изготовление техники для совместной марсианской миссии. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в рамках 31-й регулярной встречи глав правительств Российской Федерации и Китайской Народной Республики.Глава госкорпорации назвал Китай одним из ключевых партнеров. По его словам, стороны совместно реализуют ряд крупных проектов в космосе. Одним из перспективных направлений сотрудничества является проект Международной научной лунной станции (МНЛС), в который входит 16 стран, включая Россию и Китай, а также две международные организации.Международная кооперация в космической сфере важна, Россия активно взаимодействует с партнерами, в частности грандиозные космические планы будут реализованы совместно в КНР, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Марс глазами AI: путешествие по будущим городам Красной планетыМарс похож на Крым: найдены сходства климата планеты и полуостроваВ NASA объяснили происхождение радуги на Марсе

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китай

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, марс, космос, роскосмос, сотрудничество, политика, экономика